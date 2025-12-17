Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Белгия замрази заплатите на депутатите за 4 години

Днес, 17:05
Белгийският парламент
Уикипедия
Белгийският парламент

Заплатите на федералните депутати в Белгия ще бъдат замразени за следващите четири години като мярка за пестене на бюджетни средства, съобщиха местни медии. Решението е било прието на заседание на председателския съвет на Федералния парламент и засяга също изплащането на трудови обезщетения, предава БТА.

Уточнява се, че сходна мярка по-рано беше въведена по отношение на заплатите на министрите. Федералните депутати в Белгия получават 9000 евро месечна заплата преди облагане, както и по 2600 евро обезщетения за покриване на различни разходи и при приключване на мандата.

При население от близо 12 милиона души, броят на белгийските федерални депутати е 150, а с решение от миналата година възнагражденията им бяха ограничени с пет процента. Белгийските власти полагат усилия за съкращаване на бюджетните разходи с 10 млрд. евро в следващите три години. 

По последни данни на Европейската комисия, през 2027 г. Белгия ще има най-големия бюджетен дефицит в еврозоната (5,9 на сто). По оценка на Международния валутен фонд, бюджетният дефицит на страната може да достигне 7,2 на сто от брутния вътрешен продукт до 2030 г., ако не бъдат взети необходимите мерки. Досегашните намерения на правителството да овладее състоянието на бюджета доведоха до седем национални стачки от началото на годината, а следващият протест се очаква през февруари догодина.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Белгия, депутати

Още новини по темата

ЕС обвинява Белгия, че се инати за активите на Русия 
02 Дек. 2025

Стачка отменя полетите в Брюксел на 26 ноември
21 Ноем. 2025

ГЕРБ и ИТН искат ротационен председател на НС
21 Окт. 2025

Управляващите партии провалиха работата на парламента
15 Окт. 2025

Затвори в Белгия искат за всеки нов затворник да бъдат освобождавани двама

01 Окт. 2025

Повечето контрабандни цигари в Белгия идват от България
04 Септ. 2025

Борд по водите е най-новата придобивка, пробутана от Пеевски
03 Септ. 2025

Ударните партийни трансфери засрамиха футбола
01 Авг. 2025

Никола Минчев сам се отказва от имунитет в евроскандала с Huawei
20 Май 2025

Национална стачка блокира полетите от и за Брюксел
29 Апр. 2025

Фламандски националист стана премиер на Белгия
03 Февр. 2025

Белгия ще депортира мигрантите от Афганистан
27 Яну. 2025

Стачка може да обърка полетите от и до Брюксел
13 Яну. 2025

Белгия започва подготовка на населението за кризи
16 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ