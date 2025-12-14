Медия без
Русия удари втори турски кораб

Днес, 06:49

Русия атакува втори турски търговски кораб в Черно море. След като руска ракета удари турския ро-ро кораб CENK T в пристанището Черноморск, руски дрон “Геран-2” порази в открити води и кораба VIVA. Ударът е станал в изключителната икономическа зона на Украйна, но извън обсега на ПВО, съобщиха украинските ВМС.

Корабът е напуснал пристанище в Одеска област и е пътувал за Египет със слънчогледово масло на борда. Освен екипажа, на борда са се намирали и 11 турски граждани. Екипажът не е пострадал.

Ударите по турски кораби стават дни след като руският президент Путин разговаря с турския си колега Ердоган в Ашхабад.

Ключови думи:

Турция, Черноморск

