Турция тества принудително за наркотици десетки известни личности

Актьори, певци, хора на изкуството са отведени в полицията в Истанбул, където им е взета кръвна проба

Днес, 11:28
Турската полиция постоянно се хвали с операции срещу наркотиците
Турската полиция постоянно се хвали с операции срещу наркотиците

Операция за употреба на наркотици сред известни личности беше проведена в Истанбул. Заподозрени са 19 души, сред които актьори, певци и хора на изкуството, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

В тази връзка Жандармерията е отвела в Районното управление певиците Хадисе Ачъкьоз, Ирем Дериджи, инфлуенсърите Дилян Полат, Енгин Полат, Дуйгу Йозаслан Мутаф, актьорите Кубилай Ака, Каан Ълдъръм, Мерт Язъджъоглу, актирсите Беррак Тюзюнтач, Демет Евгар Бабаташ, Зейнеп Мерич Арал Кескин, Йозге Йозпиринчиджи. На заподозрените са взети показания и кръвни проби. 

Въвеждат задължителни тестове за дрога и алкохол за депутатите
Народните представители ще са длъжни да направят медицинско кръвно изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества в началото на всяка парламентарна сесия. Това прие Временната комисия за изработване на проект на правилник на Народното събрание, съобщава БТА.
СЕГА
16 Дек. 2024

По информация на онлайн изданието „Хюрийет“ сред тях е и певицата Зийнет Сали, която според адвокатите ѝ се намира в чужбина и ще даде показания след като се върне. Защитниците на певица твърдят, че тя дори не употребява тютюневи изделия. 

Към настоящия момент никой от заподозрените, които са дали показания и кръвни проби, не е задържан. Разследването ще продължи спрямо резултатите от кръвните тестове.  

