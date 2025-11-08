Турция издаде заповед за арест на Нетаняху

Главната прокуратура на Истанбул издаде заповеди за арест на 37 израелски политици и военни служители, включително израелския премиер Бенямин Нетаняху, по обвинения в геноцид и военни престъпления в ивицата Газа, съобщава Daily Sabah.

Разследването се отнася до израелски удари срещу Газа, при които според Турция загинаха над 68 000 палестинци, предимно жени и деца.

Президентът на адвокатската колегия на Истанбул Ясин Шамли заяви, че Израел е отговорен за „геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на международни споразумения“. Шамли подчерта, че подобни престъпления нямат давност и попадат под юрисдикцията на турските национални съдилища.

Израелският външен министър Гидеон Саар нарече действията на Анкара „PR трик от тиранина“ Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция. Той добави, че турската съдебна система „отдавна се е превърнала в инструмент за потискане на политическите опоненти“.

По-рано Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Нетаняху, подозирайки го във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Газа между октомври 2023 г. и май 2024 г. Израел нарече тези мерки антисемитски.

Израел започна военна операция в ивицата Газа след 7 октомври 2023 г., когато палестински терористични групировки нападнаха Южен Израел. При атаката загинаха над 1000 души, а над 250 бяха взети за заложници и отведени в Газа. Някои от заложниците бяха освободени срещу пускане на палестински затворници.

Последните 20 души, държани в плен от джихадистите, бяха освободени на 13 октомври 2025 г. в резултат на споразумение, постигнато с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп между Израел и терористичната групировка “Хамас”.

Израел е обвинен в нападения срещу цивилни в ивицата Газа. Израелските власти твърдят, че операцията е била насочена срещу джихадистите. Израел също така обвинява “Хамас” и други групи, че използват цивилни като човешки щитове и разполагат военна инфраструктура в гъсто населените райони на Газа.