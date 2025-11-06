Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Турция обяви находище от злато за 1,7 млрд. долара

Потенциалният ресурс е от 424 000 унции

Днес, 10:49

Турската миннодобивна компания „Ермаден“ (Ermaden) обяви, че е открила находище на злато с резерв от над 420 000 унции в района на град Сивас в Централна Турция, съобщава в. „Тюркийе“, цитиран от БТА. 

„В резултат на щателните и непрекъснати сондажни работи, извършени в находището "Аладжахан" край Сивас, „Ермаден“ разкри много ценен потенциален ресурс от 424 000 унции злато. Смятаме това откритие за първия и важен плод на нашата правилна стратегия и целеустремена работа“, се казва в изявление на председателя на борда на директорите на „Ермаден“ Мурат Ялчънташ. 

При настоящите цени на златото – около 4000 долара за унция, общата стойност на златото в разкритото от „Ермаден“ находище е около 1,7 милиарда щатски долара.  

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

злато, находище, Турция

Още новини по темата

11 души са с доживотни присъди заради смъртоносен пожар в Турция
31 Окт. 2025

Кюрдските бойци се изтеглят от Турция
26 Окт. 2025

БНБ е закупила 2 тона злато заради еврозоната

09 Окт. 2025

Турция тества принудително за наркотици десетки известни личности
08 Окт. 2025

Турция сключи серия договори със световни газови гиганти
15 Септ. 2025

Шефове на турски медиен холдинг са задържани при операция на прокуратурата
11 Септ. 2025

Полиция нахлу в централата на опозиционната НРП в Истанбул
09 Септ. 2025

Недоволните от Ердоган влязоха в нови сблъсъци с полицията в Истанбул
08 Септ. 2025

Собствен нефт и природен газ превръщат Турция в мощен играч

02 Септ. 2025

ВР обяви ново находище гигант, по-голямо от "Шах Дениз"
26 Авг. 2025

Откриха тялото на милионер на дъното на Мраморно море
25 Авг. 2025

Румъния, България и Турция ще сдържат с патрули агресия в Черно море
17 Авг. 2025

Турската полиция глоби пътници за ставане преди спирането на самолет от София
01 Авг. 2025

10 пожарникари загинаха в Турция
24 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън