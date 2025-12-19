Директната линия с Путин - секс, лъжи и заплахи

Руският президент Владимир Путин отказва да поеме отговорност за смъртта на стотици хиляди украинци и руснаци по време на войната на Русия срещу Украйна. "Ние не смятаме за виновни, защото не ние започнахме тази война", заяви той по време на годишната си директна линия. И отново повтори тезите си за "антиконституционния преврат" в Украйна през 2014 г. и че през февруари 2022 г. Кремъл е "бил принуден да използва въоръжените сили за завършване на тази война", започната от Киев с подкрепата на Запада.

Фактите сочат друго - именно Путин на 24 февруари обяви, че е решил да започне "специална военна операция" срещу Украйна, и руската армия нахлу на украинска територия. А през 2014 г. украинците се разбунтуваха заради решението на проруския им президент Виктор Янокович да не подпише договор за евроинтеграция на страната.

На въпрос на BBC Путин обеща да няма нови специални военни операции, ако "вие /страните от Запада/ се отнасяте с нас с уважение". "Вие, западните политически деятели, създадохте днешната политическа обстановка и продължавата да нагнетявате ситуацията, постоянно говорейки за война с Русия. Ние се каним да нападнем Европа? Що за глупост? Не ние воюваме с вас, а вие с нас чрез ръцете на украинските националисти", каза той. В действителност руски дронове, военни самолети и граничари през последните месеци няколко пъти нарушаваха границите на европейските страни, а танкери и кораби от "сенчестия флот" се занимават с разузнаване на територията на Европа. Има достатъчно данни и за мночислени диверсии, извършени от руските спецслужби в европейски страни.

Путин отвечает на вопрос Би-би-си о будущем России. pic.twitter.com/m3wqpVZgnT — bbcrussian (@bbcrussian) 19 декември 2025 г.

Путин описа и много оптимистична за руската армия картина на фронта. По думите му руските войски вече са завзели 50% от Лиман, 50% от Мирноград и 50% от Гуляйполе, напълно са превзели Северск, Покровск и Купянск, продължават да настъпват в Запорожка област, към Славянск и други места. Голяма част от независимите анализатори и ВСУ опровергават тези твърдения. В някои от градовете се водят ожесточени боеве, други са под контрола на ВСУ. Телевизия "Настоящее время" преброи, че от лятото насам Купянск например е обявяван за превзет от руската армия 10 пъти.

Путин снова заявил о захвате Купянска. По нашим подсчетам, об "успешном освобождении" города Россия заявляла уже около 10 раз с конца августа. Неделю назад на Купянском направлении рядом с линией фронта побывал Владимир Зеленский. Путин его видео назвал фейком pic.twitter.com/Rqqdgkle4Y — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 19 декември 2025 г.

Путин бе попитан за посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Купянск, когато той се снима пред табелата на града. Путин нарече Зеленски "талатлив артист", а видеото - фейк. "Табелата се намира на около километър от самия град. Но защо стои на прага? Влез вкъщи", иронично коментира Путин. Но не каза защо той самият не отиде в Купянск, ако градът е под пълния контрол руска армия. За разлика от Зеленски, който редовно посещава най-горещите точки на фронта, Путин нито веднъж не е направил това.

По традиция Путин обяви и че около 3500 украински военни са обкръжени в Купянск. До този момент нито един от "котлите" на Путин на различни точки от фронта не се реализира.

Според Путин, че руснаците с огромен ентусиазъм се записват доброволци в руската армия, за да участват във войната. "Министерството на отбраната даже беше принудено да обяви конкурс. А студентите си взимат академичен отпуск, за да идат на фронта. И даже тези, които са в отпуск от фронта, продължават да участват във военните действия", каза той.

Всъщност руските региони са принудени непрекъснато да повишават заплащането на "доброволците" за фронта, заради липса на кандидати, а в Русия редовно се провеждат акции срещу мигранти, които масово се изпращат на фронта. На фронта се връщат дори тежко ранените, заразно болните и разменените военнопленници.

“Ако бъдат създадени заплахи за Калининградска област, Русия ще ги елиминира. А опит за блокиране на Калининградска област би ескалирал конфликта до безпрецедентно ниво – дори до степен на пълномащабен военен конфликт”, заплаши днес Путин.

Путин по навик обяви, че Русия е готова за мирни преговори, но на условията, поставени от нея миналото лято. Сред тях са изтегляне на ВСУ от всички региони, които Русия смята за свои, но не може да окупира вече 11 години, отказ на Украйна от влизане в НАТО, съкращаване на армията, "демилимитаризация" и "денацификация" и др. Повечето от тези условия са отхвърлени от Киев и отпаднаха от мирния план, по който работят САЩ, Украйна и ЕС през последните седмици. На практика това означава, че Русия няма никакво намерение да прекратява войната.

Русия е готова да обезпечи безопасността на президентските избори в Украйна, ако страната реши да проведе такива. Но обещава евентуално да се въздържи от удари във вътрешността на Украйна само в деня на изборите. Това означава, че на практика кампания ще трябва да се води под непрекъснати обстрели. Освен това Путин държи в изборите да участват и украинците, които се намират в Русия, които по негови сметки са между 5 и 10 милиона.

«Жесткие вопросы» на прямой линии с Путиным публикуют телеграм-каналы pic.twitter.com/A2Ua74jCkS — Дождь (@tvrain) 19 декември 2025 г.

Според Путин в Русия репресии няма. Законът за "чуждестранните агенти" бил преписан от САЩ, като даже в САЩ било предвиден затвор, а в Русия - не. Трябвало само да се обяви чуждото финансиране. Всъщност в Русия този закон предвижда не само затвор, но и замразяване на сметки, отнемане на доходи, забрана да различни видове дейности. Само през 2025 г. са заведени наказателни дела по този закон срещу 37 души, осъдени са 23. Известният водещ Юрий Дуд стана първият, който бе осъден на 1 година затвор. Той обаче живее в чужбина.

Путин солгал о том, что в России не сажают «иноагентов».



🟣Путин: за «иноагентство» в РФ нет уголовного наказания.

➡️ Закон: УК РФ, Статья 330.1. «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах» (до 5 лет).… pic.twitter.com/RkTIt4Q1ME — SOTA (@sotaproject) 19 декември 2025 г.

Путин твърди, че руската икономика е в прекрасно състояние. На практика обаче тя започва да буксува заради огромните разходи за войната и високата инфлация. За да увеличат приходите, руските власти вече на два пъти вдигат данъците, което Путин обеща да не прави.

Путин похвали и практиката на детски бракове в Кавказ. "В Казказ, народите на Кавказ, имат много хубава традиция: те женят и омъжват децата си в ранна възраст. Това реално е правилно", смята той. И даде за пример Рамзан Кадиров, който ожени своите синове още преди те да са навършили 18 г. Едната от снахите на Кадиров няма и 14 години.