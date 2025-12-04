Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп отново смята, че Путин иска да спре войната

Днес, 06:14
Доналд Тръмп
EPA/BGNES
Доналд Тръмп

„Уиткоф и Къшнър проведоха доста добра среща с Путин“, заяви американският президент Тръмп снощи в Белия дом пред журналисти по повод 5-часовите разговори в Кремъл на специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с руския президент Владимир Путин.

„Знаете, когато бях в този офис и говорех за „картите“… Казвах: „Вие нямате карти“. (Има предвид февруарската си среща със Зеленски в Белия дом) Тогава трябваше да се договаряте. Мисля, че това щеше да бъде много по-добро време за уреждане, но те решиха да не го правят. Сега срещу самите тях има много фактори“, - каза Доналд Тръмп.

Той още веднъж подчерта, че вчера американската делегация е провела „много добра среща“ с Путин.

„Какво е произлязло от тази среща, не мога да ви кажа, защото за танго са нужни двама. Разбирате, Украйна… Мисля, че с тях постигнахме нещо доста добро. Те са много доволни, предвид обстоятелствата“, - каза Тръмп.

В същото време Тръмп заяви, че у Уиткоф и Къшнър се е създало впечатлението, че Путин „иска да приключи войната“, но засега не е ясно дали това ще се случи. „Мисля, че [Путин] иска да се върне към по-нормален живот. Мисля, че той би предпочел да търгува със САЩ, честно казано, вместо да губи всяка седмица хиляди военнослужещи“, заяви Тръмп.

През последните месеци президентът на САЩ многократно е изразявал увереност в желанието на Путин да прекрати войната, въпреки че руският президент постоянно заявява намерение да продължи бойните действия, докато не бъдат изпълнени първоначалните цели на това, което в Русия наричат „специална военна операция“.

След срещата между представители на САЩ и руския президент Владимир Путин в Москва, украинският президент Володимир Зеленски обяви снощи планове за нови преговори между украински и американски официални лица, предаде ДПА.

"Подготвяме срещи в САЩ", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение тази нощ. Украйна очаква новини по този въпрос в следващите няколко дни, добави той. 

Преговорите ще бъдат водени от секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров и шефа на кабинета Андрий Гнатов, добави украинският президент.

Зеленски описа процеса като доста напреднал, позовавайки се на по-ранни дискусии в Женева и Флорида относно американски план за потенциално прекратяване на войната в Украйна. Той отново подчерта, че успехът зависи от комбинация от конструктивна дипломация и натиск върху Русия.

След петчасовата среща съветникът по външна политика на Путин Юрий Ушаков заяви, че все още не е постигнат компромис, припомня ДПА.

"Асошийтед прес" съобщи, че днес - на 4 декември, Уиткоф и Къшнър ще се срещнат в Маями с секретаря на СНБО Умеров.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Владимир Путин

Още новини по темата

Тръмп заплаши и Колумбия
03 Дек. 2025

Путин и Уиткоф не постигнаха компромис
03 Дек. 2025

САЩ предложили на Мадуро да избяга в Москва
01 Дек. 2025

САЩ затвориха небето над Венецуела
30 Ноем. 2025

Тръмп създаде медийна "Зала на срама"
29 Ноем. 2025

В Москва приключиха преговорите между Путин и Орбан
28 Ноем. 2025

Путин: Точки от мирния план звучат смешно
27 Ноем. 2025

Тръмп заплаши със затвор конгресмени
23 Ноем. 2025

Тръмп изненадващо хареса Мамдани
22 Ноем. 2025

Тръмп подписа разсекретяването на досиетата "Епстийн"
20 Ноем. 2025

Путин обеща на руснаците живот до 150 години
20 Ноем. 2025

САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО
19 Ноем. 2025

САЩ ще дават приоритетно виза при билет за световното
18 Ноем. 2025

Тръмп поиска пълно разсекретяване на досиетата "Епстийн"
17 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д