Тръмп отново смята, че Путин иска да спре войната

„Уиткоф и Къшнър проведоха доста добра среща с Путин“, заяви американският президент Тръмп снощи в Белия дом пред журналисти по повод 5-часовите разговори в Кремъл на специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с руския президент Владимир Путин.
„Знаете, когато бях в този офис и говорех за „картите“… Казвах: „Вие нямате карти“. (Има предвид февруарската си среща със Зеленски в Белия дом) Тогава трябваше да се договаряте. Мисля, че това щеше да бъде много по-добро време за уреждане, но те решиха да не го правят. Сега срещу самите тях има много фактори“, - каза Доналд Тръмп.
Той още веднъж подчерта, че вчера американската делегация е провела „много добра среща“ с Путин.
„Какво е произлязло от тази среща, не мога да ви кажа, защото за танго са нужни двама. Разбирате, Украйна… Мисля, че с тях постигнахме нещо доста добро. Те са много доволни, предвид обстоятелствата“, - каза Тръмп.
В същото време Тръмп заяви, че у Уиткоф и Къшнър се е създало впечатлението, че Путин „иска да приключи войната“, но засега не е ясно дали това ще се случи. „Мисля, че [Путин] иска да се върне към по-нормален живот. Мисля, че той би предпочел да търгува със САЩ, честно казано, вместо да губи всяка седмица хиляди военнослужещи“, заяви Тръмп.
През последните месеци президентът на САЩ многократно е изразявал увереност в желанието на Путин да прекрати войната, въпреки че руският президент постоянно заявява намерение да продължи бойните действия, докато не бъдат изпълнени първоначалните цели на това, което в Русия наричат „специална военна операция“.
Trump: "Putin would like to end the war, that is Witkoff and Kushner's impression after the meeting"— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) 3 декември 2025 г.
Putin would like you to help him to win the war by pressuring Ukraine to surrender. He is not interested in ending it otherwise. pic.twitter.com/y6GU0EjMn3
След срещата между представители на САЩ и руския президент Владимир Путин в Москва, украинският президент Володимир Зеленски обяви снощи планове за нови преговори между украински и американски официални лица, предаде ДПА.
"Подготвяме срещи в САЩ", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение тази нощ. Украйна очаква новини по този въпрос в следващите няколко дни, добави той.
Преговорите ще бъдат водени от секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров и шефа на кабинета Андрий Гнатов, добави украинският президент.
Зеленски описа процеса като доста напреднал, позовавайки се на по-ранни дискусии в Женева и Флорида относно американски план за потенциално прекратяване на войната в Украйна. Той отново подчерта, че успехът зависи от комбинация от конструктивна дипломация и натиск върху Русия.
След петчасовата среща съветникът по външна политика на Путин Юрий Ушаков заяви, че все още не е постигнат компромис, припомня ДПА.
"Асошийтед прес" съобщи, че днес - на 4 декември, Уиткоф и Къшнър ще се срещнат в Маями с секретаря на СНБО Умеров.