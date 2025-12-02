Полицията арестува бившия шеф на европейската дипломация

Бившият ръководител на европейската дипломация Федерика Могерини е задържана в Брюксел като част от разследване за измама в рамките на управлявания от нея Колеж на Европа и Службата за външна дейност на ЕС, съобщава Le Soir. Могерини в момента е ректор на Колежа на Европа, от октомври 2014 г. до 2019 г. Франтя бе Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Извършени са претърсвания в дипломатическата служба на Европейския съюз в Брюксел и в няколко сгради на Колежа на Европа в Брюж.

Общо трима души са арестувани, включително Могерини. Задържан е и бившият зам.-шеф на дипломатическата служба на ЕС Стефано Санино.

Разследването е съсредоточено върху съмнения за евентуално нелоялно фаворизиране при предоставянето от дипломатическата служба на ЕС на деветмесечна програма за обучение на бъдещи европейски дипломати.

Оспорваните факти датират от периода 2021-2022 г., а оспорваните престъпления са измама при възлагане на обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна.