Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Полицията арестува бившия шеф на европейската дипломация

Задържан е и бивш зам.-шеф на дипломатическата служба на ЕС

Днес, 15:28
Федерика Могерини
БГНЕС
Федерика Могерини

Бившият ръководител на европейската дипломация Федерика Могерини е задържана в Брюксел като част от разследване за измама в рамките на управлявания от нея Колеж на Европа и Службата за външна дейност на ЕС, съобщава Le Soir. Могерини в момента е ректор на Колежа на Европа, от октомври 2014 г. до 2019 г. Франтя бе Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Извършени са претърсвания в дипломатическата служба на Европейския съюз в Брюксел и в няколко сгради на Колежа на Европа в Брюж.

Общо трима души са арестувани, включително Могерини. Задържан е и бившият зам.-шеф на дипломатическата служба на ЕС Стефано Санино. 

Разследването е съсредоточено върху съмнения за евентуално нелоялно фаворизиране при предоставянето от дипломатическата служба на ЕС на деветмесечна програма за обучение на бъдещи европейски дипломати.

Оспорваните факти датират от периода 2021-2022 г., а оспорваните престъпления са измама при възлагане на обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Федерика Могерини

Още новини по темата

Украйна подкрепи удължаването на санкциите срещу Русия
05 Ноем. 2019

"Координирано морско присъствие" се обсъжда в ЕС
29 Авг. 2019

ЕС поиска от Помпейо умереност за Иран и Венецуела
13 Май 2019

Албания и Македония започват преговори за ЕС през юни
18 Апр. 2019

ЕС няма да гони посланиците на Венецуела
18 Февр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д