Тръмп поиска промяна на изборните правила в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска смяна на избирателната система в страната. „Изборите в Америка са манипулирани, откраднати и са за посмешище по целия свят. Или ще ги поправим, или вече няма да имаме държава", написа Тръмп в социалната си мрежа. Президентът призова съпартийците си републиканци да се борят за три неща - всички избиратели да предоставят документ за самоличност (VOTER ID!), всички избиратели да предоставят доказателство, че са граждани на САЩ, за да се регистрират за гласуване, и да се забрани гласуването по пощата, освен в случаите на болест, инвалидност, военна служба.

В момента в САЩ съществува голямо разнообразие в изборните правила, тъй като всеки щат сам определя законите си за гласуване.

Има 14 щата (плюс окръг Колумбия), в които обикновено не се изисква документ за самоличност (с изключение на някои случаи при първо гласуване). В тези щати самоличността се проверява чрез други методи, като например сравняване на подписа на гласоподавателя с този в официалния регистър. Така е в Калифорния, Илинойс, Мериленд, Масачузетс, Ню Джърси, Ню Йорк, Орегон и Вермонт. Има щати, в които се изисква Photo ID, т.е. документ със снимка (напр. шофьорска книжка или паспорт). В Аризона и Аляска може да се гласува с документ, който доказва адреса - сметка за комунални услуги, банково извлечение. Точно поради това разминаване републиканците предлагат федерален закон, който да наложи единно и задължително изискване за Photo ID във всички щати.

Гласуването по пощата стана масово по време на пандемията през 2020 г. и беше един от факторите, които доведоха до победата на Джо Байдън над Тръмп на предните президентски избори. То повишава избирателната активност и е удобно. Аргумент "против" на републиканците е, че има по-слаб контрол върху веригата на доставката на бюлетините до гласоподавателя и оттам - потенциал за злоупотреби.