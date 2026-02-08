Задържаха в Дубай извършителя на атентата срещу генерал Алексеев

Руските специални служби (ФСБ) обявиха задържането на прекия извършител на атентата срещу първия заместник-ръководител на ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Задържан е и негов съучастник. Инцидентът, който се случи в петък сутринта в Москва, предизвика сериозно напрежение на фона на провеждащите се мирни преговори.

Извършителят на атентата е Любомир Корба (60 г.), руски гражданин, роден в Тернополска област, Украйна. Той е напуснал Русия часове след покушението, но е бил задържан в Обединените арабски емирства (ОАЕ) и предаден на Москва. Данните сочат, че е работил като механизатор и е имал участие в търговска фирма в миналото.

Задържаният съучастник е Виктор Васин (65 г.). Той е бивш служител на Института по биология към РАН. Интересен детайл е, че името му фигурира в изтекли бази данни на поддръжници на Алексей Навални от 2021 г.

Има и трети заподозрян - Зинаида Серебрицка (54 г.), която според ФСБ е участвала в подготовката, но е успяла да избяга в Украйна.

Генералът беше нападнат пред дома си на Волоколамското шосе, където бе прострелян трикратно. Въпреки загубата на над три литра кръв, лекарите са успели да стабилизират състоянието му и в събота той е дошъл в съзнание.

Случаят предизвика остра размяна на обвинения. Външният министър на Русия Сергей Лавров директно обвини Украйна в опит да провали мирния процес. Украинският външен министър Андрий Сибига отрече всякаква съпричастност на страната му към инцидента.

Представители на западни служби и източници на The Washington Post изразяват съмнения относно „украинската следа“. Според тях покушението може да е резултат от вътрешни конфликти в Русия, свързани с ролята на Алексеев при потушаването на бунта на „Вагнер“ през 2023 г.