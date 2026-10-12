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Просвета
СУ вдигна с 25% наема в общежитията
Днес, 08:19
26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици
10 Окт. 2026
Петиция срещу религията в училище набира скорост
09 Окт. 2026
Само АУБ е лидер сред частните университети
08 Окт. 2026
Военната диплома вече носи по-висок доход от ИТ
08 Окт. 2026
Обновена
България е с най-лошите резултати по математика на PISA в ЕС
06 Окт. 2026
КЗП дава на съд частни училища заради уловки в договорите
06 Окт. 2026
Турция изненадващо се оказа топ дестинация за образование
05 Окт. 2026
Депутатите дадоха зелена светлина на религията в клас
30 Септ. 2026
Испания е новата любима образователна дестинация на българите
30 Септ. 2026
Национален СТЕМ център отвори врати в София
29 Септ. 2026
Още два университета стават изследователски центрове
28 Септ. 2026
Българските ученици отсъстват двойно повече от връстниците си по света
27 Септ. 2026
Английският не върви с друг чужд език в прогимназиите ни
27 Септ. 2026
Появи се алтернативен Съвет на ректорите с нов председател
24 Септ. 2026
Наша ученичка стана 7-ма в света по китайски език
24 Септ. 2026
Близо 2/3 от учителите не одобряват по 1 учебник на предмет
23 Септ. 2026
Нова магистратура по аутсорсинг започва във Варна
21 Септ. 2026
PISA 2025: Учениците се разсейват двойно повече от телефони
19 Септ. 2026
Нов учител по възпитание влиза в училищата
18 Септ. 2026
След 3-часови дебати депутатите оставиха религията за след седмица
17 Септ. 2026
Обновена
Денят на София ще е учебен
16 Септ. 2026
Управляващите ще въвеждат по 1 учебник по български, история и география
15 Септ. 2026
Обновена
Наши ученици завоюваха 10 медала на международна олимпиада по английски
14 Септ. 2026
МОН задвижи приема на студенти за медсестри в Добрич
13 Септ. 2026
Ученици от 38-о училище в София откриват учебната година с каски
12 Септ. 2026
PISA 2025: За 30% от учениците ни училището е загуба на време
11 Септ. 2026
8 държави блеснаха на фона на всеобщия срив в PISA 2025
10 Септ. 2026
Заради слабата PISA МОН ще предложи нови мерки за дисциплина
08 Септ. 2026
Богатите ученици у нас изпреварват бедните с 90-100 точки
08 Септ. 2026
Сривът на PISA 2025 по света е повсеместен и исторически
08 Септ. 2026
PISA 2025: Деветокласниците ни са с рекорден срив по четене и математика
08 Септ. 2026
Обновена
Медалисти ще учат безплатно в университет със стипендия от 665 евро
07 Септ. 2026
ГЕРБ предлага допълнително финансиране на учители методисти
05 Септ. 2026
МОН публикува резултатите от поправителните матури
03 Септ. 2026
НС окончателно реши само редовните студенти да получават стипендии
03 Септ. 2026
Директорите настръхнаха за "Парите следват ученика"
02 Септ. 2026
Две дълги пролетни ваканции ще има през 2027 г.
31 Авг. 2026
Обновена
Тракийският университет е шампион със студенти от 57 държави
29 Авг. 2026
И Радев потвърди промяната на модела "Парите следват ученика"
27 Авг. 2026
Роботите Смоуки и Робърт тръгват по училищата
26 Авг. 2026
Над 2000 студенти ще учат безплатно срещу договор за работа
26 Авг. 2026
Депутатите подкрепиха стипендии само за редовните студенти
25 Авг. 2026
Франция забрани телефоните и в гимназиите
25 Авг. 2026
МОН: Учебната година трябва да започне на 15 септември
24 Авг. 2026
80% от ученическите лагери се оказаха необитаеми
21 Авг. 2026
Просветното министерство почна тайна чистка по регионите
21 Авг. 2026
И синдикатите искат оценка за дисциплина на учениците
19 Авг. 2026
В елитните гимназии още се намират незаети места
18 Авг. 2026
Какво трябва да знаят децата преди първи клас
17 Авг. 2026
В 40% от паралелките след VII клас се влиза и с двойка на изпитите
15 Авг. 2026
ПБ обещава религия, нови изпити и 125% учителски заплати
15 Авг. 2026
Агенцията по акредитация е с нов шеф
12 Авг. 2026
МОН въвежда единен "радар" за развитието на децата
11 Авг. 2026
ПП предлага алтернативен предмет "Добродетели и ценности"
10 Авг. 2026
Медал от олимпиада в 10-11. клас също ще е вход за университет
06 Авг. 2026
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26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици
10 Окт. 2026
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Петиция срещу религията в училище набира скорост
09 Окт. 2026
2472
КЗП дава на съд частни училища заради уловки в договорите
06 Окт. 2026
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Турция изненадващо се оказа топ дестинация за образование
05 Окт. 2026
21465
Военната диплома вече носи по-висок доход от ИТ
08 Окт. 2026
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Още два университета стават изследователски центрове
28 Септ. 2026
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Българските ученици отсъстват двойно повече от връстниците си по света
27 Септ. 2026
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Управляващите ще въвеждат по 1 учебник по български, история и география
15 Септ. 2026
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Ученици от 38-о училище в София откриват учебната година с каски
12 Септ. 2026
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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