Депутатите подкрепиха стипендии само за редовните студенти

Намаление на таксите за студентите в платено обучение в държавните университети, както и промени в правилата за стипендиите. Тези редакции в закона за висше образование одобриха днес депутатите от просветната парламентарна комисия. Те получиха 12 гласа "за", а 4 депутати се въздържаха.

Една от промените предвижда таксите за платено обучение в държавните висши училища да не могат да надхвърлят 50% от средствата за издръжка на обучението за съответното професионално направление, вместо сегашните 60%. Това означава още 10% намаление. През юли м.г. таванът беше намален от 100 на 60% след рязкото поскъпване на платеното обучение в редица университети вследствие на увеличената държавна издръжка за студентите в държавна поръчка, от която зависи размерът на таксата за платено обучение.

Проектът бе подкрепен от повечето депутати, както и от ректора на Софийския университет проф. Елиза Стефанова и ректора на Националната художествена академия проф. Мирослав Дачев в качеството му на председател на Сдружението на държавните университети. Той обаче посочи, че държавните висши училища трябва да имат по-голяма свобода сами да определят таксите си, така че те да останат приемливи за студентите. Според него сегашното намаление до 50% е разумна стъпка, но догодина отново ще се наложи да се обсъжда какъв да бъде процентът. Председателят на синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ Лиляна Вълчева коментира, че предложените 50% ще омекотят ръста, с който е увеличена издръжката на обучението в различните професионални направления и възлизащ на около 11%. Тя също заяви подкрепа за промените и отбеляза, че не е променен коефициентът за медицинските специалности, който остава 8,5.

Проектът предвижда и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през 2025/26 г. и след това, увеличението на таксата спрямо размера й при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Така студентите ще могат предварително да преценят какъв максимален разход ги очаква до дипломирането им. Таксите за кандидатстване във висшите училища пък ще могат да се определят от академичните ръководства на държавните университети, а не от Министерския съвет. МОН мотивира промяната с това, че тези такси покриват административни разходи по кандидатстването и се различават по същество от таксите за обучение.

Стипендиите - само за държавна поръчка

Спор предизвика предложението за стипендиите, на които според МОН следва да имат право само студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места и в редовна форма на обучение, но не тези в задочна форма или платено обучение в държавните и частните университети. Идеята е ограничените публични средства да бъдат насочени към студентите с най-голяма ангажираност с обучението и най-ограничени възможности за работа.

Бившият просветен министър Красимир Вълчев защити предложението, заявявайки, че Върховният административен съд, заради чието решение се правят промените за стипендиите, не е постановил всички студенти задължително да получават стипендии, а е посочил, че въпросът трябва да бъде уреден със закон, а не с подзаконов акт на Министерския съвет. "Държавата прави политика чрез държавната поръчка", коментира той, като предупреди, че ако правото на стипендия бъде дадено на всички студенти, ще се отслаби възможността чрез този инструмент да се насърчават определени направления в държавните университети. Според него ако студентите в платено обучение получат това право, възниква въпросът защо същата възможност да не бъде дадена и на студентите в частните университети. Според проф. Мирослав Дачев държавните университети могат да развият собствени фондове за подпомагане на студентите в платено обучение, както отдавна правят частните висши училища.

На противоположно мнение обаче беше бившият премиер акад. Николай Денков. Той подкрепи ограничението за увеличението на таксите до 20%, но не и ограничаването на стипендиите. По думите му, ако студент е отличник, няма причина да бъде лишаван от стипендия заради формата на финансиране. Според него разширяването на правото на стипендии би струвало около 4-5 млн. евро годишно, и заяви, че заради несъгласието си по тази част ще се въздържи.

Депутатите решиха да изпратят и питане до Комисията за защита от дискриминация относно предлаганото ограничаване на стипендиите.