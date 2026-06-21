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Лондон издирва хиляди българи за невърнати студентски заеми

Част от търсените поне 3500 души вече са получили предупредителни писма

Днес, 14:16

Великобритания издирва около 3500 български граждани, които са получили студентски заеми за обучението си на Острова, а след това са напуснали страната, без да предоставят актуална информация за местоживеенето и доходите си. Данните са част от по-мащабна кампания на британската компания за студентско кредитиране, която се опитва да открие общо 121 000 души по света с непогасени задължения на стойност над 3 млрд. паунда, съобщава Нова тв.

Според студентския консултант Карина Кирякова бившите студенти са длъжни да актуализират адреса си и да декларират доходите си след напускане на Великобритания. „Ако не дадат данни, те ще започнат да ги издирват чрез местните власти и също могат да им начислят месечна фиксирана вноска, която е няколко стотин паунда. Също лихвите ще продължат да се трупат. Заемът ще нараства“, предупреждава тя. По думите ѝ е възможно да бъдат предприети и действия чрез агенции за събиране на дългове или съдебни процедури.

Част от издирваните вече са получили предупредителни писма. Кирякова обяснява, че повечето български студенти са били обхванати от т.нар. План 2, според който започват да връщат между 6 и 9% от дохода си над определен праг. „Ако един бивш студент, който в момента работи в България, печели по 1500 евро на месец, то той трябва да връща 50 евро към Student Finance Company“, посочва тя.

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Размерът на задълженията при някои студенти достига шестцифрени суми. „Най-често студентите от България кандидатстват за максимално финансиране и получават около 25 000 паунда на година. Така че най-често студентите от България получават точно около 100 000 студентски заем“, казва Кирякова. Тя призовава всички, които са напуснали Великобритания, да подадат актуални данни за адрес и доходи, тъй като „вноските, които трябва да връщат, не са големи“, а укриването на информация може да доведе до значително по-високи задължения.

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Общо 121 000 бивши студенти, живеещи извън Обединеното кралство, са издирвани за непогасени заеми на обща стойност над 3,4 млрд. британски лири. Най-голям е броят на длъжниците, установили се в Австралия - близо 15 000 души, следвани от САЩ с около 7600 души. По около 5500 длъжници се намират в Испания и Ирландия, разказва британската преса.

По британската система погасяването на студентските заеми започва едва след като завършилият започне работа и доходите му надхвърлят определен праг, който според вида на заема варира между 25 000 и 32 000 паунда годишно. Това означава месечен доход от около 2420 паунда или повече.

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Според британските власти част от длъжниците се преместват в държави с по-ниски доходи и разходи за живот, работят в сивия сектор или не декларират пълния размер на приходите си, което затруднява събирането на задълженията. Повечето завършили британски университети са финансирали обучението и издръжката си чрез студентски кредити, като размерът на задълженията често надхвърля 45 000 паунда на човек. Преди излизането на Великобритания от Европейския съюз българските граждани имаха право да кандидатстват за такива заеми и много от тях се възползваха от възможността.

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Проблемът с неизплатените студентски кредити се задълбочава, въпреки че британските институции твърдят, че разполагат с механизми за проследяване на доходите на длъжниците и извън страната. Според данни от проучвания едва около 20% от получилите студентски заеми успяват да върнат пълния размер на задълженията си. В отделни случаи дълговете надхвърлят 200 000 паунда. Заемите подлежат на погасяване в продължение на до 40 години, а в определени случаи се отписват при навършване на 65-годишна възраст.

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Ключови думи:

студентски заеми, Великобритания, стипендии

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