Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нови гранични правила на Великобритания ще засегнат и българите

Възможни са проблеми и за българите с двойно гражданство

Днес, 06:58

От 25 февруари 2026 г. Обединеното кралство прилага стриктно изискването всички посетители от държави, за които не се изисква виза, да притежават Електронно разрешение за пътуване (Electronic Travel Authorisation, ETA), за да могат да пътуват до страната, предупреждава българското Външно министерство.

Българските граждани, които желаят да пътуват до Обединеното кралство за краткосрочно пребиваване до 6 месеца с цел туризъм, частно посещение, бизнес пътуване или краткосрочно обучение, трябва задължително да са получили преди това електронно разрешение за пътуване (ЕТА). Заявлението за ETA се подава минимум три дни преди пътуването, процедурата и формулярът за кандидатстване са публикувани на https://www.gov.uk/eta/apply. Издаденото разрешение е валидно за 2 години или до изтичане на паспорта на притежателя (което от двете настъпи по-рано). Самолетните компании са инструктирани да не качват пътници без валидни ETA на борда на полети до Обединеното кралство.   

Тази политика касае пряко гражданите на ЕС (включително българските граждани) със статут по Схемата за уседналост на ЕС (EU Settlement Scheme, EUSS), тъй като превозвачите трябва да се уверят, че пътниците, които не притежават ETA, имат валидно разрешение за пътуване под формата на електронна виза (eVisa), показваща наличие на временен или постоянен статут на уседналост, или друг вид разрешение или освобождаване от имиграционен контрол. Липсата на необходимото разрешение или освобождаване от имиграционен контрол не позволява качване на борда. 

Българските граждани с временен или постоянен статут на уседналост във Великобритания, на които е издаден нов паспорт или документ за самоличност, трябва незабавно да актуализират своя дигитален имиграционен профил (UK Visas and Immigration Accountс данните на новия документ, за да избегнат забавяния при пътуване: https://www.gov.uk/evisa/update-ukvi-account.

Разрешението за пребиваване се проверява автоматично от превозвачите, като пътниците могат също да получат код за споделяне (share code) чрез услугата View and Provehttps://www.gov.uk/evisa/view-evisa-get-share-code-prove-immigration-status и да го предоставят на превозвача. Кодът може да бъде получен предварително и представен по време на пътуването (валиден е 90 дни и може да се използва многократно).

Българските граждани, притежатели на удостоверение за подадено заявление за получаване на статут по Схемата за уседналост на ЕС (Certificate of Application), се допускат в страната, при наличие на създаден дигитален профил, свързан с документа за пътуване, с който са кандидатствали за статут.

Българските граждани с двойно гражданство (българско и британско/ирландско), не могат да получат електронн разрешение за пътуване (ETAи трябва задължително да пътуват с валиден британски/ирландски паспорт или с удостоверение за право на пребиваване (Certificate of Entitlement to the Right of Abode), положен в чуждия паспорт. Неспазването на това изискване може да доведе до отказ за качване на борда или забавяния. 

Посолство на Република България в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
Адрес: 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL, UK
Тел.: +44 20 7581 3144; +44 20 7584 9400;
Дежурни телефони в извънработно време: + 44 20 7 5849400
E-mail: [email protected]
Website: www.Bulgarianembassy-london.orgwww.mfa.bg/embassies/uk

Консулска служба
Тел.:+44 20 7581 3144; +44 0 20 7584 9400 ;+44 020 7589 3763;
Приемно време: 09:00 - 13:30 /за всички консулски услуги/
E-mail: [email protected]
Website: https://bgconsullondon.co.uk

Консулство на Република България в Единбург, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Консулски oкръг: Шотландия, Северна Ирландия и окръзите Камбрия, Нортамбърланд, Дъръм и Тайн Енд Уеър в Англия
Адрес: 3 Jackson’s entry, първи етаж, EH8 8PJ
E-mail: [email protected]
Уебсайт: https://www.mfa.bg/embassies/uk-consulate-edinburgh 
тел: +44 131 526 4910

Приемно време на консулската служба:
понеделник - петък: от 09:00 до 13:00 ч.

ВАЖНО!

Консулството работи само с предварително записани часове на ел. адрес: [email protected].

Посолство на Негово Британско Величество в София
Адрес: София, ул.”Московска” № 9
Телефон: +359 933 92 22
Факс: +359 933 92 50
Консулски отдел
Телефон: +359 933 92 22
Факс: +359 933 92 50
Работно време: Пон – Пт, 09.00 - 17.00 ч.; обедна почивка - 12.30 - 13.30ч
E-mail: [email protected]
Уебсайт: www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-sofia

Британски съвет
Адрес: ул.”Кракра” № 7
Тел: +359 2 942 43 44
Факс: +359 2 942 42 22
E-mail: [email protected]

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Великобритания, България, граничен режим

Още новини по темата

РСЕ: Сърбия е полигон за руски паравоенни лагери и шпионаж в Европа
23 Февр. 2026

Британци се отказват от британско гражданство заради нови правила
16 Февр. 2026

Великобритания забрани безплатните таксита за мигранти заради злоупотреби
05 Февр. 2026

България бие Сърбия по военна мощ, но е по-зле от Турция и Румъния
31 Яну. 2026

Кабинетът одобри сделка за ракетен комплекс от САЩ
21 Яну. 2026

Българите масово напускат Великобритания
11 Яну. 2026

Българите, източили 53 млн. паунда обезщетения, ще върнат само 2 млн.
02 Яну. 2026

Македонска комисия одобри изграждането на граничния тунел с България
26 Дек. 2025

Пътят за голяма база за НАТО край Кабиле и Безмер е открит
23 Дек. 2025

България изведнъж стана критично важна за САЩ

20 Дек. 2025

България вече не е против руски активи да се дадат на Украйна
17 Дек. 2025

15 страни обещаха помощ на Украйна през 2026 г.

16 Дек. 2025

ЕС замразява безсрочно парите на руската Централна банка

12 Дек. 2025

Бесарабски българин загина във войната в Украйна
16 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?