България бие Сърбия по военна мощ, но е по-зле от Турция и Румъния

България изпреварва Сърбия, но изостава драстично от Турция, Гърция и Румъния по военна мощ. Това е един от изводите, които може да се направи от световния доклад и индекс „Global Firepower”, който оценява военната сила на 142 държави. Оценката се прави всяка година и се базира на 60 показателя - от разнообразието на оръжия и налична работна сила, през състоянието на отделните родове войски, активния военен състав, логистиката, природните ресурси, та чак до географско местоположение и финансова мощ. На основата на тези величини се изчислява т.нар. PowerIndex (PwrIndx), като по-ниската стойност означава по-висока военна мощ.

В класацията за 2025 г., който бе публикувана сега, България заема 62-ро място в света. Първите шест позиции остават без промяна спрямо предходната година. Първото място се заема от САЩ, следвани от Русия, Китай, Индия, Южна Корея и Великобритания.

В регионален контекст България изпреварва Сърбия, която е на 63-то място, както и Северна Македония, която се нарежда на 112-а позиция. В същото време страната ни изостава от Турция (9-то място), Гърция (30-то място) и Румъния (51-во място). Позицията на България остава непроменена спрямо 2024 г. През 2022 г. обаче страната ни е била на 67-мо място, но през 2022 г. е класирана на много по-предното 49-то място.

В сегашното изследване е посочено е, че България е на 71-во място по отделяни средства за военен бюджет с $ 2,485,350,000. В армията ни на теория има 39 950 души, а реално - малко повече от 36 000 души. Не се отбелязва, че некомплектът например е повече от 25 на сто, което означава, че незаетите бройки са близо 8000. Във Военновъздушните сили работят 8500 души, а във Военноморските сили са 4450. Останалите са в сухопътни войски.

В доклада пише, че потенциалът за мобилизация на България за година е около 60 000 души. Според изследването България има налична човешка сила от 3 278 916 души, което е 46.5% от населението ѝ. От тях годни за служба са 2 682 154 души (38%). Всяка година навършващите възраст за военна служба българи са 65 445 (0.9% от населението),

Прави впечатление, че страната ни е пред Сърбия, независимо че западната ни съседка се превъоръжи рязко през последните пет години, особено с оръжие от Китай и Русия. Става дума за огромни количества модерна техника, включително ракетни комплекси, самолети, бронирани машини. Вероятно се оценява и потенциалът, който България има със сделките по закупуване на изтребители F-16 и бронирани машини “Страйкър”, скорошното пускане на вода на 2 модерни кораба, както и модернизацията на танковете T-72.

Сред по-значимите размествания в световната класация се открояват Франция, която се изкачва на 7-мо място, изпреварвайки Япония, както и Германия, която прави скок от 19-то до 14-то място. Израел се придвижва от 17-та на 15-та позиция, докато Иран бележи спад с две места и вече е непосредствено след него на 16-то място. Украйна също регистрира понижение – от 18-то на 20-то място.

На Балканите Албания отчита сериозен напредък, изкачвайки се от 90-то на 78-мо място, докато Косово остава сред последните, заемайки 141-ва позиция от общо 145 оценени държави.

Класацията на Global Firepower продължава да бъде сред най-цитираните световни индекси за сравнение на военния потенциал на държавите, като акцентира не само върху числеността на армията, но и върху реалните ѝ възможности за действие и устойчивост.