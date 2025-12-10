Медия без
България изведнъж стана критично важна за САЩ

Енергетика, инфраструктура, оръжие, пране на пари, "Магнитски" са само част от областите, в които активно участва Вашингтон

Днес, 17:59
След Третата сесия на Стратегическия диалог в София бе обявено, че никога отношенията между двете страни не са имали такава дълбочина
Министерски съвет
След Третата сесия на Стратегическия диалог в София бе обявено, че никога отношенията между двете страни не са имали такава дълбочина

"България е от критично значение за източния фланг на НАТО и за сигурността на Черноморския регион". Това заяви само преди дни при визитата си в София  Кристофър Смит, зам.-помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия. Той беше у нас като водач на делегацията за прегледа на Стратегическия диалог между САЩ и България.

Въпросната форма на сътрудничество, която САЩ имат само с България от целия ЕС, започна през първия мандат на президента Доналд Тръмп, а процесите се активизираха особено през втория му мандат и с основание може да се каже, че България е фокус не само в региона, не само за НАТО, не само за Черно море, но и за САЩ. При това не само географски и геостратегически, но и икономически, енергийно, политически, военно, информационно, финансово. И няма как да е иначе - достатъчно е да се отбележи, че например само по три от изпълняваните проекти за придобиване на военна техника България ще плати на САЩ 4 млрд.долара. Става дума за двете сделки за 16 изтребители F-16 и близо 190 бронирани бойни машини "Страйкър". А има и още сделки - ракети, пистолети и други. 

Отделно поне 20 млрд.долара ще бъдат дадени около бъдещите 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй", които също ще минат през американски гиганти. България вече ползва и американско ядрено гориво. Милиарди ще хвърчат и за хоризонтална и вертикална инфраструктура, за мостове, за полигони, бази, за военна и цивилна мобилност ...

Определено

 

едни от най-големите приоритети са енергетиката и инфраструктурата.

 

"Първо, енергетика. Гордеем се, че сме партньор на България в усилията ѝ да укрепи своята енергийна независимост и да се превърне в регионален център за надеждна и ценово достъпна енергия. Съвместната работа за разширяване на сътрудничеството в областта на ядрената енергия за граждански цели ще помогне на нашите две държави и на Европа да изградят по-сигурно енергийно бъдеще", каза Кристофър Смит.

7-и и 8-и блок в АЕЦ "Козлодуй" ще бъдат сред първите в Европа реактори, работещи с технологията AP1000 на "Уестингхаус". За този проект бе подписан и договор за осигуряване на финансирането за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на българската атомна електроцентрала отново с американската Сити банк.

С американска подкрепа върви проектът за Вертикалния газов коридор, който тръгва от Гърция, минава през България и Румъния, и стига до Украйна и Молдова. Той има за цел да заобиколи проливите на Черно море и Турция и да осигури снабдяването на Източна Европа и Украйна чрез инфраструктурата за втечнен природен газ в Ревитуса и Александруполис. Пазар, който се очаква да се нуждае от 16 милиарда кубически метра природен газ след затварянето на крана за руския газ.

На няколко пъти се появиха съобщения и за интерес от американски фирми и хедж фондове за придобиването на "Балкански поток", който е продължение на "Турски поток". Към момента няма конкретика по темата, но е сигурно, че и тук САЩ имат сериозен интерес.

 

Отбраната е другата ключова област за САЩ в България.

 

Двете страни работят от години в този сектор, като актуалната дейност е по военна "Пътна карта 2020-2030". Тя беше подписана във Вашингтон през 2020 г. През последните години България се превъоръжава основно с американско оръжие. И при избора на нова изтребителна авиация, и на бронираните машини, и на ракетите за брегова охрана винаги се стига до избор на големи американски производители - "Локхийд", "Дженеръл Дайнамикс" и други. Независимо, че имаше участие на различни шведски, финландски, норвежки фирми в конкурсите за закупуване на оръжие, в крайна сметка се прецени, че е по-добре на практика почти всичко да се купува от САЩ. А това е най-голямата модернизация на отбраната в историята на България.

Колко важна е всъщност България за САЩ може да се види от всеки годишен доклад на Държавния департамент по линия на човешките права, както и покрай активността на представителите на американските служби като ДЕА, ФБР, "Сикрет сървис", Службата на САЩ за митническа и гранична охрана в София. Вашингтон не спира да критикува България за 

 

значителни проблеми с правата на човека, като включва в това сериозна корупция,

 

полицейско насилие, произволни арести, заплахи и натиск срещу журналисти и нетолерантност. Не може да се оспори, че години наред именно интересите и усилията на САЩ изваждаха публично темата за корупцията по високите етажи и за липсата на върховенство на закона в България. Не е случаен фактът, че сред санкционираните за корупция по "Магнитски" има доста българи - Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков, Владислав Горанов, Румен Овчаров, Николай Малинов, бившите директори на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Генов и Александър Николов.

САЩ бяха в основата и на много български усилия и законодателни промени по линия на борбата с прането на пари, с онлайн пиратството, с трафика на хора. Отделно специалните служби на двете страни обменят много информация. Изпълняват се и програми за контрол на миграцията, за биографични и биометрични проверки, които са разработени с помощта на САЩ. Така че границите на България са много добре обгрижени от САЩ.

Визитата на Доналд Тръмп-младши също е симптоматична за интереса на САЩ към България. Синът на американския президент изкара по-малко от 24 часа в София по покана на криптокомпанията Nexo. И макар че основно внимание бе обърнато на лобирането на Бойко Борисов за свалянето на санкциите "Магнитски" от Владислав Горанов и Делян Пеевски, всъщност основният акцент бяха новите технологии в бизнеса и финансите. На последната българо-американска сесия Вашингтон обяви, че е готов да работи с България за създаването на центрове за данни.

На този фон е наистина странно, че

 

двете страни са без постоянни посланици.

 

Последният титуляр на Вашингтон - Кенет Мертен, напусна поста си в края на януари и на практика вече близо година САЩ нямат постоянен шеф на мисията си в София. На няколко пъти се смениха временно управляващи. През април тази година поста си на посланик на България в САЩ напусна бившият служебен военен министър Георги Панайотов. Преди няколко седмици стана ясно, че има някакви търкания между президента Румен Радев и правителството кой точно да бъде изпратен във Вашингтон. И до момента няма решение по въпроса.

Както

 

няма и движение по падането на визите за българи.

 

След всяко посещение на българска делегация във Вашингтон и на американска делегация в София се обяснява, че има напредък и визите всеки момет ще паднат. Но това не се случва. Само България, Румъния и Кипър от страните от ЕС останаха с визов режим. Румъния почти успя да договори безвизови пътувания, но в последния момент това се провали. 

Обясненията постоянно са, че трябва да се изпълнят критериите за присъединяване към Програмата за безвизово пътуване на САЩ. Едно от най-важните условия е процентът на отхвърлени молби за американски визи да е под 3. Смята се, че сега този процент да България е 6. Трябва да се отбележи, че тези откази много рязко намаляха през последните две години - преди това бяха 12-13 на сто.  В крайна сметка покрай Румъния стана ясно, че критериите очевидно не са чак толкова железни, при положение, че при нея отказите са под 3 на сто, а визите останаха.

В крайна сметка интересът на САЩ към България става все по-голям и очевиден. Но за истинска демонстрация е повече от наложително да станат бързо поне две неща - да паднат визите и да има високопоставено американско посещение в София. 

