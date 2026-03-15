САЩ нападнаха втори ключов ирански остров

Днес, 06:40

След като атакуваха остров Харг, през който преминава 90 на сто от износа на иранския петрол, САЩ удариха и друг ключов ирански остров в Персийския залив - Кешм. Ракети са били изпратени към всички пристанища на острова, от който Иран контролира Ормузкия пролив. 
На острова са разположени военноморски сили на Иранската революционна гвардия, ракети, безпилотни летателни апарати и бързоходни катери.
Кешм е най-големият остров в Персийския залив (по-голям от много малки държави като Сингапур или Бахрейн).
Той е разположен успоредно на иранския бряг и е само на около 20–30 км от Оман. Поради размерите си (над 120 км дължина), островът действа като естествена бариера и преден пост, който защитава пристанището Бандар Абас – основната база на иранския флот.
По-рано вчера по заповед на Доналд Тръмп бе атакуван и остров Харг, който се намира в северната част на Персийския залив, на около 25 – 30 км от бреговете на Иран.
Островът е известен като „петролното сърце“ на Иран. През него преминават около 90% от износа на суров петрол на страната. За разлика от много други ирански пристанища, водите около Харг са достатъчно дълбоки за супертанкери (VLCC). 
Инсталациите на Харг са проектирани да товарят до 7 милиона барела на ден, въпреки че реалният износ в момента (март 2026 г.) варира между 1,1 и 1,6 милиона барела дневно, насочени предимно към Китай. Реално около 950 милиона барела преминаваха през острова всяка година.
Иран заяви, че атаката на американците не е довела до сериозни щети.

„Напълно разрушихме остров Харг. Може да го ударим още няколко пъти, просто за забавление.“, заяви Доналд Тръмп. Президентът на САЩ добави, че "атаката е избегнала основната енергийна инфраструктура". 

На острова има над 50 огромни резервоара, които могат да поберат близо 30-34 милиона барела петрол. Това е буфер, който позволява износът да продължи дори при прекъсване на тръбопроводите от сушата за кратък период.
Островът е свързан с континенталната част чрез мрежа от подводни тръбопроводи, идващи от големите находища като Ахваз и Гачсаран.
На източната страна на острова има Т-образен кей, който може да обслужва до 8 танкера едновременно. Разположен на западната страна, терминалът „Sea Island“ е предназначен за супертанкери (VLCC) с водоизместимост до 500 000 тона.
Американският президент Доналд Тръмп заяви още в петък, че разглеждам “възможността за превземане на Ормузкия проток”. Вече се появиха съобщения за придвижването на морски пехотинци към района, които биха могли да осъществят десант именно на островите Харк и Кешм . Тръмп твърди, че редица държави възнамеряват да изпратят военни кораби в Ормузкия проток с цел поддържане на сигурността.
 

