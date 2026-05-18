Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп отложи планиран удар по Иран

18 Май 2026
Доналд Тръмп
БГНЕС/ЕПА
Доналд Тръмп

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати отлагат планираната за вторник атака срещу Иран заради „сериозни преговори“ с участието на ключови съюзници от Близкия изток.

„Емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани, престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд и президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян поискаха да отложим планираната ни военна атака срещу Ислямската република Иран, която беше насрочена за утре, тъй като в момента се водят сериозни преговори и според тях, като велики лидери и съюзници, ще бъде сключена сделка, която ще бъде много приемлива за Съединените американски щати, както и за всички страни в Близкия изток и извън него“, заяви Тръмп в публикация, споделена в Truth Social.

„Това споразумение ще включва, което е важно, че Иран няма да има ядрени оръжия“, заяви Тръмп.

„Въз основа на моето уважение към гореспоменатите лидери, аз дадох указания на министъра на войната Пийт Хегсет, на председателя на Общото командване на въоръжените сили генерал Даниел Кейн и на въоръжените сили на Съединените щати утре да не бъде да провеждана планираната атака срещу Иран, но също така да бъдат готови да пристъпят към пълномащабна атака срещу Иран в най-кратък срок, в случай че не бъде постигнато приемливо споразумение“, добави Тръмп.
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран

Още новини по темата

ФБР издирва американска военнослужеща, станала ирански агент
18 Май 2026

Рубио: България беше много полезна във войната срещу Иран
14 Май 2026

Иран освободи под гаранция нобеловата лауреатка Наргес Мохамади
12 Май 2026

Тръмп отхвърли като неприемлива позицията на Иран по преговорите
11 Май 2026

Тръмп: Примирието с Иран е факт и ние унищожихме много катери
08 Май 2026

Иран прати нови ракети към Емирствата
05 Май 2026

Примирието между САЩ и Иран се пропука след атаката на Техеран
05 Май 2026

Иран атакува ОАЕ с ракети и дронове
04 Май 2026

САЩ започват операция "Проект свобода" в Ормузкия проток
04 Май 2026

САЩ съкращават военния си състав в Германия с далеч над 5000 души
03 Май 2026

Иран представи ново предложение на САЩ
01 Май 2026

Иран получи "да" от ФИФА и Тръмп за Мондиал 2026
01 Май 2026

Израел прехвърли в ОАЕ лазерна система срещу ирански ракети
01 Май 2026

Ирански медии критикуват остро властта заради кризата в страната
30 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса