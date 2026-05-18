Тръмп отложи планиран удар по Иран

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати отлагат планираната за вторник атака срещу Иран заради „сериозни преговори“ с участието на ключови съюзници от Близкия изток.

„Емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани, престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд и президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян поискаха да отложим планираната ни военна атака срещу Ислямската република Иран, която беше насрочена за утре, тъй като в момента се водят сериозни преговори и според тях, като велики лидери и съюзници, ще бъде сключена сделка, която ще бъде много приемлива за Съединените американски щати, както и за всички страни в Близкия изток и извън него“, заяви Тръмп в публикация, споделена в Truth Social.

„Това споразумение ще включва, което е важно, че Иран няма да има ядрени оръжия“, заяви Тръмп.

„Въз основа на моето уважение към гореспоменатите лидери, аз дадох указания на министъра на войната Пийт Хегсет, на председателя на Общото командване на въоръжените сили генерал Даниел Кейн и на въоръжените сили на Съединените щати утре да не бъде да провеждана планираната атака срещу Иран, но също така да бъдат готови да пристъпят към пълномащабна атака срещу Иран в най-кратък срок, в случай че не бъде постигнато приемливо споразумение“, добави Тръмп.

