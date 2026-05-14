Премиерът и правителството на Латвия подадоха оставка

Днес, 12:36
Евика Силиня
ЕПА/БГНЕС
Евика Силиня

Министър-председателката на Латвия Евика Силиня, която е лидер на десноцентристката партия "Ново единство", подаде днес оставка в парламента на страната - Сейма. Това означава оттегляне на цялото ѝ коалиционно правителство, съобщи Латвийското радио и телевизия (ЛСМ), цитирани от БТА.

Правителството на практика е паднало вчера, когато единият от коалиционните партньори на "Ново единство" - партията "Прогресивните“, обяви, че оттегля подкрепата си за Силиня. Така управляващите загубиха парламентарното си мнозинство. "Прогресивните" взеха решението след като министърът на отбраната на Латвия от техните редици Андрис Спрудс подаде оставка заради неуспеха си да се справи с навлизащите на латвийска територия украински дронове от Русия.

През миналата седмица два дрона пресякоха руската граница и нанесоха удари по съоръжения за съхранение на петрол на латвийска територия.

"Подавам оставка, но не се отказвам. Аз и "Ново единство" ще продължим да изпълняваме обещанията, които сме дали на народа на Латвия и на всички, с които защитавахме заедно европейските ценности. Целта ми беше ясна - развитието на страната, благополучието и сигурността на хората, така че нашите деца да ценят домовете си, своята страна Латвия! Партиите и коалициите се сменят, но Латвия остава, хората остават тук“, каза Силиня в обръщение към медиите.

"В този момент политическата завист и тесните партийни интереси взеха връх над отговорността. Виждайки силен кандидат за поста министър на отбраната (номинираният от Силиня на мястото на Срудс полковник Райвис Мелнис - бел. ред.), заговорниците избраха правителствената криза", добави тя.

Снощи министърът на вътрешните работи от "Ново единство" Рихардс Козловскис заяви, че Силиня не планира да подава оставка, отбеляза ЛСМ. На свой ред лидерът на парламентарната група на "Прогресивните" в Сейма - Андрис Шувайевс, каза тази сутрин, че ако днес в Сейма се гласува вот на недоверие за Силиня, правителството със сигурност ще падне. Другият коалиционен партньор на "Ново единство" в правителството е Съюз "Зелени и фермери".

По принцип следващите редовни парламентарни избори в Латвия трябва да бъдат произведени през октомври тази година.

Междувременно вчера украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му ще изпрати в Латвия експерти, за да помогнат за защитата на въздушното пространство.

"Ще изпратим нашите експерти в Латвия, за да обменят опит и да окажат пряка помощ при защитата на въздушното пространство. Важно е да работим заедно, за да укрепим отбраната на Европа", заяви Зеленски в "Екс" след среща с президента Едгарс Ринкевичс в Букурещ.Украйна също така иска да подпише по-широко споразумение за сътрудничество в областта на дроновете с Латвия, добави той.

"Планираме да подпишем споразумение с Латвия във формат "Сделка за дронове" за изграждане на многослойна система за противовъздушна отбрана срещу различни видове заплахи", заяви Зеленски след среща с латвийския си колега Едгарс Ринкевичс.

Същия ден словашките власти затвориха границата си с Украйна за два часа по съображения за сигурност, след мащабна атака с руски дронове, насочена по-специално към западната част на Украйна.

Ключови думи:

Латвия, дронове

