Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг

Бъдещето на формацията не зависи от самата нея

Днес, 17:06
БГНЕС
Чувам, че коалицията ПП-ДБ се представила добре на изборите. Не само увеличила гласовете спрямо 2024-а, ами и Борислав Сарафов подал оставка 10 минути след призива на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Това, разбира се, са глупотевини от виртуалния балон на ПП-ДБ. Сарафов сдаде поради смазващия успех на "Прогресивна България" и обръщането на палачинката в държавата. А да имаш над 3 пъти по-малко депутати от лелеяните 121 е гръмовен провал, колкото и да си увеличил гласовете. 

Ако някой все пак признае лошия резултат, чувам да визира като причина слабата кампания. Но тя е виновна толкова, колкото

 

гримът е виновен, че не подмладява

 

остаряваща жена (или мъж). Истината е, че ПП-ДБ се провали поради свои (вече) фундаментални черти и история. Нищо не може да преправи, нищо не може да върне назад. Те са:

- Поредица от предателства, груби лъжи. Измами чрез самата същност на политическата сила, нещо като Двойникът на Тодор Колев. Това са съюзите с най-големите врагове, ликвидирането на които уж е жизнена цел на ПП-ДБ. Единият е "сглобката" с ГЕРБ. Вторият - по-ранният "исторически компромис" на формално друга политическа сила (РБ), но представляваща все същата "градска десница". Третият, под условие, тъй като не бе официална коалиция, е съвместното законотворчество с Делян Пеевски. Отделно от всичко това, ПП подкрепи Румен Радев за втори мандат, той вкара в голямата игра Кирил Петков и Асен Василев - след което настана люта битка срещу него. 

- Животът е сложен, изисква компромиси. Да се казва истината е трудно. Изискват се сили, пък и да си голям (човек, партия, общност). Горните компромиси или метаморфози можеха да бъдат приемливи, ако предизборно нещата се казваха честно. Например: "Може и с ГЕРБ след вота при определени обстоятелства; "Подкрепяме Радев, но с уговорки". "Градската десница" остана с твърде нисък ръст спрямо този морал. Постоянният живот "преди избори едно, после друго" се превърна в омерзително-карикатурен.

- На фона на всичко това да живееш с претенцията за чистота, непогрешимост, интелект, че никога не си лъгал, че си различен, е... нечовешко. А точно такава е друга черта от постоянното поведение на ПП-ДБ.

Всичко дотук се знае. Но трябва да се казва отново и отново, защото не го разбират най-твърдите привърженици. А те, както ще стане ясно по-долу, са основополагащ фактор за ПП-ДБ. Освен това написаното дотук не значи, че формацията непременно ще катастрофира в бъдеще. Ще се случва тогава, когато на терена се появи субект, който не се е сглобявал с враговете. И, с всичките си кусури, се е борил срещу тях по-истински. Точно това стана сега - мнозинството отиде при Радев, а

 

при ПП-ДБ остана твърдият електорат

 

от 400 000 души.

Голяма част от тия 400 000 са същите, които отново не виждат огромните проблеми на собствената формация, а ги прехвърлят към задкулисие, изкарват ПП-ДБ жертва и т.н. Така стигаме до другия проблем. Той също е известен, но не е осъзнат изцяло, не е взет сериозно. И точно защото не е, отделно е и нерешим, се превръща във водеща заплаха за ПП-ДБ. Това е проблемът с все същите най-твърди привърженици, виртуалният балон, ехокамерите в социалните мрежи - които, не виждайки и не признавайки истината, влияят негативно на самата формация.

Нека обясня:

Живеем в медиен свят. Медиите са социалните мрежи. Каквото става там - от него се информират хората, от него съставят мнения. Тези нови медии оформят балони, но и ликвидират нюанси. По някаква причина (спонтанно, стратегия, наличие на партийци рекламисти и/или неамане на инфлуенсъри...) ДБ (не толкова ПП) доминира във виртуалното политическо пространство на България. Техни агитатори поднасят новини, теми, формират оценки. Те влияят най-много на обществения дневен ред, за разлика, например, от пропагандаторите на "Възраждане". Понякога това са най-обикновени надъхани хора, друг път - не толкова обикновени. Често помагат на обществото, напипвайки важни теми. Но така или иначе, всички те са все същият най-твърд електорат на ПП-ДБ, все същите

 

жители, "неизлизащи" от социалните мрежи

 

И стане ли дума за партии, политика, техните политици да бъдат похвалени, другите - оплюти, бидейки хард, превръщат мрежите в агресивно, нахално, плакатно, грозно, вечно кресливо, непоправимо отблъскващо място. Поведението им е като на обикновени комсомолци - огледални на "Възраждане" и ГЕРБ -лели. Точно те въз"произвеждат" поведението за непогрешимост на фона на непростимите грешки. Нормалните хора не искат да имат работа с тях. Отблъснати са. Не щат с крайни елементи. Бягат. В случая - при Радев. Така

 

омерзението от балона се прехвърля на самата ПП-ДБ

 

Ако до някакъв момент това поведение на феновете е носело ползи, то поради засилването на махалато в обратна посока (така е в живота, редуват се действие и противодействие) вече вреди. Твърдя, че мнозинството българи, поне тия, които също са в социалните мрежи, отдавна не правят разлика между Божидар Божанов, например, и някой негов бесен апологет из мрежите. Когато вторият лъже, крещи или линчува, щетата е за първия. Така е поради липсата на нюанси в мрежите, възприемането "на едро". Балонът удря своята политическа сила.

До вчера бях готов да напиша, че самите политици от ПП-ДБ се държат по-обрано. Но след скандала "приятели на Манол Пейков тричат Асен Василев", породен от престараването на Манол да агитира за авера си Чило, та вторият изпревари първия с преференции, а Асен бил длъжен да стори път на двамата... няма как да го напиша. "Манол понякога ме прегръща нарочно, за да ме дразни, защото знае, че съм злобна и не обичам. Но свикнах. Дори чувствам една малка радост вече, като го прави", написа в социалните мрежи Елисавета Белобрадова.

 

Що за ниво?

 

Що за чудо? Може да се хареса единствено на балона - кръгът се затваря.

Има ли изход? Всъщност, скандалът покрай Пейков онагледи стар разлом между ПП и ДБ. Но пътят не е в разделението, мачът е игран (разделена, през 2019 г. "градската десница" не влезе в парламента). Изходът за ПП-ДБ е Радев да почне да се дъни, да не се появи нов спасител, да мине време, за да бъдат забравени поне част от греховете. 

Така стоят нещата. Бъдещето на ПП-ДБ не зависи от самата ПП-ДБ.

