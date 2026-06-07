Днес Армения решава с Русия или със Запада

EPA/BGNES Арменският премиер Никол Пашинян свири на барабани по време на заключителния предизборен митинг на партия „Граждански договор“.

Армения провежда днес парламентарни избори, които наблюдателите разглеждат като решаващ тест за бъдещата геополитическа посока на страната, отношенията ѝ с Русия и Запада, както и за мирния процес с Азербайджан.

Вотът е ключов за премиера Никол Пашинян, който дойде на власт след „Кадифената революция“ през 2018 г. и през последните години ускори постепенното дистанциране на Ереван от Москва. Неговото правителство задълбочи партньорството с Европейския съюз, търси нормализиране на отношенията с Азербайджан и се опитва да изгради нов модел на сигурност след загубата на Нагорни Карабах.

Изборите се провеждат в момент, когато Армения преосмисля своята държавност след Втората карабахска война и търси мястото си в новия регионален баланс в Южен Кавказ. Затова вотът се следи внимателно от Москва, Баку, Анкара, Брюксел и Вашингтон.

Партията на Пашинян „Граждански договор“ остава фаворит в социологическите проучвания, но подкрепата за нея е около 30%. Ако този резултат се потвърди, премиерът вероятно няма да може да управлява самостоятелно. Това може да затрудни и прокарването на конституционните промени, необходими за окончателното приключване на мирното споразумение с Азербайджан.

Големият брой нерешили избиратели прави прогнозите несигурни. Възможни са трудни коалиционни преговори, блокиран парламент или дори втори тур, ако не бъде формирано стабилно мнозинство.

Основната линия на сблъсък е между курса на Пашинян към мир, нормализация и по-тясно институционално сближаване със Запада и опозиционните сили, които настояват за по-твърда политика по сигурността и за възстановяване на по-близки отношения с Русия.

Бившият президент Роберт Кочарян, който оглавява алианса „Армения“, олицетворява линията на по-тясна стратегическа координация с Москва и по-твърд подход към карабахския въпрос. Друг важен опозиционен фактор е алиансът „Силна Армения“, свързан с руско-арменския милиардер Самвел Карапетян. Той не може да бъде кандидат заради двойното си гражданство, но политическият проект около него бързо се превърна в основно предизвикателство за управляващите.

Сред значимите участници е и партията „Процъфтяваща Армения“ на Гагик Царукян, която залага повече на прагматични и икономически послания, отколкото на ясно дефинирана външнополитическа визия. Подобни формации могат да се окажат важни при следизборната парламентарна аритметика.

Русия провежда все по-активни кампании за влияние и натиск. Москва остава основен търговски партньор на Армения, доставя около 85% от природния газ и запазва сериозни позиции в енергетиката и транспорта. Руски компании контролират важна инфраструктура, включително атомната електроцентрала „Мецамор“ и железопътната мрежа. В Гюмри все още има около 3000 руски военнослужещи.

Напрежението между Москва и Ереван се засили след 2020 г., когато Армения загуби войната за Нагорни Карабах. Разочарованието от руската пасивност при азербайджанските офанзиви през 2020-2023 г. разклати доверието в Русия като гарант за сигурността на Армения.

След това правителството на Пашинян замрази участието си в Организацията на Договора за колективна сигурност, поиска изтегляне на руските граничари от летището в Ереван и от граничния пункт с Иран и започна реформи в разузнавателните служби за ограничаване на руското влияние. Руските оръжейни доставки почти изцяло бяха заменени с внос от други държави, най-вече Индия и Франция.

Няколко дни преди изборите Москва извика за консултации посланика си в Армения заради сближаването на Ереван с Европейския съюз. Паралелно с това се появиха търговски ограничения върху ключови арменски стоки и предупреждения за възможно поскъпване на руския газ.

Най-чувствителната тема остава мирният процес с Азербайджан. През август 2025 г. лидерите на Армения и Азербайджан парафираха във Вашингтон мирен договор след години преговори с международно посредничество. Спорът за транспортната връзка между Азербайджан и ексклава Нахичеван през арменска територия беше решен с компромис, предвиждащ значително американско участие, но при запазване на пълния арменски суверенитет.

2025 г. беше първата година без жертви и ранени по арменско-азербайджанската граница. Окончателното подписване и ратифициране на мирния договор обаче зависи от искането на Баку Армения да промени конституцията си и да премахне индиректна препратка към документ, призоваващ за обединение между Армения и Нагорни Карабах. Опозицията определя подобна стъпка като предателство.

Сближаването с Европейския съюз също е важен елемент от кампанията. Първата среща на върха ЕС - Армения се проведе в Ереван на 5 май 2026 г. и потвърди стратегическото сближаване между двете страни. Сътрудничеството вече обхваща сигурността, устойчивостта срещу хибридни заплахи, икономиката, транспорта, енергетиката и цифровата свързаност.