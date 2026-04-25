Във Варна и Ямбол се търсят зам.-кметове

Парламентарните избори местят в София лица от местната власт. Оголват се позиции, които ще трябва да бъдат заети от нова хора.

Човекът, пазещ гърба на Благомир Коцев за времето на ареста - Павел Попов, водеше листата на ПП-ДБ във Варна. Спечели мандат, с което Коцев ще трябва да търси нов зам.-кмет. Спряга се общинската съветничка София Колева, която е от най-близкия кръг на кмета. Това би довело до влизане и на ново име в местния парламент. Тънък момент е, че Колева е от ПП, Попов - от ДСБ, което покрай обтегнатите отношения в коалицията може да се окаже проблемно. Още по-интересно е, че излизането на Попов от екипа е изход от една позабравена ситуация - няколко седмици след като зае временно кметския пост, Попов поиска оставката на главния архитект Виктор Бузев; напускане не последва, а с връщането на Коцев темата замря.

Нов зам.-кмет ще трябва да се търси в още един областен град - народен представител от Ямбол стана Енчо Керязов. Той водеше листата на "Прогресивна България". Мандат от партията на Румен Радев получи и Стоян Петков, зам.-кмет на съседната община Тунджа. Кметовете, съответно Валентин Ревански и Станчо Ставрев, при избирането си бяха ангажирани с малки партии, чисто формално. Затова е любопитно не взе ли Радев тези две общини без избори.

От ДПС мандат получи и зам.-кметът на Дулово Тансейр Бейти. Това стана след отказ от парламента на кметове преди него в силистренската листа, включително началничката му Невхис Мустафа.

Както е известно, кметът на Кричим Атанас Калчев, съучредител на коалицията ракета-носител на Радев, също можеше да е депутат, но се отказа. Отводи депозираха в ЦИК и кандидатираните кметове на ДПС.

ОТ МЕСТНИ ДЕПУТАТИ - НАЦИОНАЛНИ

Не малко представители на местни парламенти стават членове на националния, което означава придвижване "с едно нагоре" на общински листи от 2023 г. Случаите са най-вече от "Прогресивна България": Стефан Сабрутев, Смолян (бивш активист на БСП, мандат понастоящем в съвета от "Нашият град" - партията на кричимския кмет); Мария Тодорова, Варна, (екс БСП, досега - "Левицата"); Емил Денков, Русе (досега ССД, известна някога като партията на Софиянски) и др.