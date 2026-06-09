И новият спортен министър планира чистка в държавните дружества

Сега На днешната пресконференция Енчо Керязов представи и своята засега единствена заместничка - Юлия Тодорова. Спортният министър обяви, че до края на месеца се надява да бъде назначен и втори от общо трима зам. министри, каквато е щатната бройка по устройствения правилник на ММС.

Ръководствата на трите държавни дружества, стопанисващи спортни имоти с национално значение, най-вероятно ще бъдат сменени в съвсем близко бъдеще. Това обяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който е принципал на "Национална спортна база" ЕАД, "Академика 2011" ЕАД и "Сердика спортни имоти" ЕАД.

И трите фирми с едноличен собственик на капитала ММС работят на огромни загуби. Само за последната счетоводна година са отчетени минуси в размер на около 2 млн. лв. в "Академика", 3 млн. лв. в НСБ и 4 млн. лв. в ССИ, съобщи спортният министър. Общата натрупана загуба конкретно в НСБ от създаването на дружеството пък възлиза на около 65 млн. лв.

"Най-вероятно ще сменим ръководствата, не визирам конкретни имена. Искам да проверя всички действия и отношения. Ще проверя всички неща около "Национална спортна база" и ще има промени, защото виждаме, че не се случват както трябва нещата. Дори да не са на печалба, не трябва да бъдат на загуба. Ако знаех как да са на печалба, щях да им стана директор. Много начини има. В България имаме обекти с отпаднала необходимост, меко казано. Има имоти в запуснели райони. Може би трябва да се продадат и с парите да възстановим други", коментира Керязов.

Той насочи вниманието и към управлението на "Българския спортен тотализатор", който също е под шапката на спортното министерство. Именно от неговите приходи се осигурява огромна част от финансирането на спортните федерации.

"В тотото има печалба от близо 30 млн. лв. за последната година. Но тези резултати може значително да се подобрят. Външните фирми за игри и забавления са много по-модерни, както виждате. В момента получавам информация за сключване на неизгодни договори в "Българския спортен тотализатор". Трябва внимателно да анализираме, за да сме сигурни, че има злоупотреба със средства. Ако бъдат установени такива, там също ще има промени в ръководството", обеща министърът.

ЗА СПОРТНИТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Енчо Керязов не даде конкретна рецепта за разрешаване на отколешни проблеми в спортове като вдигане на тежести, автомобилизъм и шахмат, в които от години се водят вътрешни войни между паралелно съществуващи федерации.

"С някои от президентите започнаха срещи от втория ден, откакто сме тук. Треньори от отделни клубове, състезатели, всички искаха срещи. Има натрупано напрежение през годините. Някои федерации се справят много добре, в други има натрупано напрежение. За този проблем трябва да се намери решение, да се направи промяна в закона. Това трябва да бъде прекратено, защото спира работата на спортистите. Те не бива да бъдат въвлечени в скандали, да има съмнения дали ще могат да отидат на лагери или да участват на голям форум. Но не може ММС да бъде арбитраж в конфликти, които са в съответните федерации", обяви спортният министър.

ЗА "АРЕНА БУРГАС"

Относно безконечното изливане на държавни средства в строителството на многофункционалната спортна зала "Арена Бургас" в морския град Керязов също заяви, че тепърва ще се запознава в детайли с набъбналата двойно и проточила се безкрайно във времето инвестиция. По първоначална оценка обектът в кв. "Изгрев" трябваше да струва около 38 млн. лв., а към днешна дата в него са налети към 70 млн. лв. и той все още не е напълно функционално годен за експлоатация.

"Ходил съм няколко пъти в новата зала в Бургас. Тя е модерна, но има много неизползвани помещения в нея. Разговарях и по този въпрос, има идея да се дават под наем на клубове. Работим в посока да се напълни залата с трениращи хора. Темата за строителството ѝ е много дълга назад във времето. Не съм правил лично проверки там все още, просто нямаше как за един месец. Знам, че към момента "Арена Бургас" е приключена като ремонти. Вече се провеждат големи състезания там. Има и налична лекоатлетическа писта, която е сглобяема. Установени са неравности по терена, това е трябвало да бъде взето под внимание. Изпълнителят на всеки ремонт трябва да дава гаранция за свършеното, а не после да тече покривът след ремонта. Трябва да внимаваме и какви фирми избираме за тези проекти, защото това са огромни обекти с много ресурс."

ЗА СТАДИОНА В БОРИСОВАТА ГРАДИНА

Министърът на младежта и спорта призна необходимостта от изграждане на нов национален стадион на България, но без да даде ясен план за действие в тази посока. Вместо това Керязов прехвърли темата към строящия се в момента нов футболен стадион върху държавния терен в Борисовата градина, където ММС си партнира с ЦСКА посредством съвместното публично-частно дружество "Спортни имоти Българска армия" АД. От репликите му обаче стана ясно, че и в тези взаимоотношения има скърцащи звена.

"Водени са разговори с предходни управления за нов национален стадион, не е стигано до конкретика. Със сигурност България трябва да има нов модерен национален стадион. Но това подлежи на анализи и не е толкова елементарно. Има разговор за това, но не е продължен - посочи министърът. - Ние чакаме с нетърпение новия стадион на ЦСКА. Пак стигаме до неуредици за права и взаимоотношения. Имаме работна среща с инвеститорите на този стадион и ще избистрим отношенията с тях."

Помолен да внесе повече яснота, Керязов допълни:

"Стадионът на ЦСКА ме изненада, защото не знам как си партнираме. Държавата е подписала споразумение с тях - тя дава имот, който е оценен за около 30-40 млн. Инвеститорът поема ангажимент за същата сума да изгради спортно съоръжение. Той обаче е дал тройно повече от оценката на имота. Не коментирам дали оценката е правилна, защото всичко е факт и модерният стадион е там. Тяхната огромна инвестиция надхвърля предварително заявеното. Няма спор, че съоръжението е модерно, снощи го видях и е страхотно. Не знам дали ще бъде отворено в срок. Трябва да има работна среща в четвъртък, на която с юристи от ММС да проверим всички взаимоотношения. Ако всичко беше уредено точно, нямаше да го говорим в момента. Трябва да е ясно - тази сума е за имота, тази сума е за инвестиция и това са сроковете. Аз като министър на спорта ще държа тези взаимоотношения да се запазят какъвто е бил първоначалният разговор."