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Моторни спортове

Победа №73 на Верстапен създаде интрига в F1 - за второто място

Победа №73 на Верстапен създаде интрига в F1 - за второто място
11 Окт. 2026
Верстапен спечели първия си спринт за 2026 г.

Верстапен спечели първия си спринт за 2026 г.
10 Окт. 2026
Формула 1 отива в Африка за първи път от 1993 г.

Формула 1 отива в Африка за първи път от 1993 г.
09 Окт. 2026
Цолов може да дебютира в F1 още този месец

Цолов може да дебютира в F1 още този месец
08 Окт. 2026
Верстапен задмина Прост с победата на "Сепанг"

Верстапен задмина Прост с победата на "Сепанг"
06 Окт. 2026
Верстапен взе 72-ра победа в F1 след тропическа буря

Верстапен взе 72-ра победа в F1 след тропическа буря
04 Окт. 2026
0.2 секунди решиха финала на Формула 1 в Азербайджан

0.2 секунди решиха финала на Формула 1 в Азербайджан
26 Септ. 2026
Неудържим Цолов се пребори за второ място в Баку

Неудържим Цолов се пребори за второ място в Баку
26 Септ. 2026
Цолов отстъпи върха в F2 след ново отпадане

Цолов отстъпи върха в F2 след ново отпадане
25 Септ. 2026 Обновена
Сензационният Антонели лети към титлата в F1

Сензационният Антонели лети към титлата в F1
13 Септ. 2026
Цолов завърши последен, но остава пръв във Формула 2

Цолов завърши последен, но остава пръв във Формула 2
13 Септ. 2026
Цолов отпадна, но запази върха във Формула 2

Цолов отпадна, но запази върха във Формула 2
12 Септ. 2026
Сензацията Антонели спечели невероятно състезание на "Монца"

Сензацията Антонели спечели невероятно състезание на "Монца"
06 Септ. 2026
Никола Цолов завърши 7-и на "Монца"

Никола Цолов завърши 7-и на "Монца"
06 Септ. 2026
Никола Цолов увеличи аванса си на върха в F2

Никола Цолов увеличи аванса си на върха в F2
05 Септ. 2026
Състезанието на Никола Цолов в Италия бе обявено за опасно заради жегите

Състезанието на Никола Цолов в Италия бе обявено за опасно заради жегите
03 Септ. 2026
Никола Цолов покри изискването за F1

Никола Цолов покри изискването за F1
27 Авг. 2026
Ландо Норис спечели втори пореден старт във Формула 1

Ландо Норис спечели втори пореден старт във Формула 1
23 Авг. 2026
Сезонът в F1 може да приключи в Европа вместо в Близкия изток

Сезонът в F1 може да приключи в Европа вместо в Близкия изток
30 Юли 2026
Шампионът в F1 спечели първа победа този сезон

Шампионът в F1 спечели първа победа този сезон
26 Юли 2026
Със 7-о място в Унгария Цолов остана в график за титлата в F2

Със 7-о място в Унгария Цолов остана в график за титлата в F2
26 Юли 2026
Никола Цолов отпадна в Унгария, но остана лидер в F2

Никола Цолов отпадна в Унгария, но остана лидер в F2
25 Юли 2026 Обновена
С 6-а победа Антонели дръпна пред преследвачите в F1

С 6-а победа Антонели дръпна пред преследвачите в F1

19 Юли 2026
Червен флаг и наказания осигуриха на Цолов подиум в Белгия

Червен флаг и наказания осигуриха на Цолов подиум в Белгия
19 Юли 2026
Никола Цолов се откъсна още на върха във Формула 2

Никола Цолов се откъсна още на върха във Формула 2

18 Юли 2026
Шефът на "Кампос": Цолов заслужава шанс в F1

Шефът на "Кампос": Цолов заслужава шанс в F1
10 Юли 2026
Никола Цолов пренаписа историята на Формула 2

Никола Цолов пренаписа историята на Формула 2
05 Юли 2026 Обновена
Цолов спечели 5-а победа във Формула 2 и излезе лидер

Цолов спечели 5-а победа във Формула 2 и излезе лидер
04 Юли 2026
Никола Цолов триумфира за четвърти път във Формула 2

Никола Цолов триумфира за четвърти път във Формула 2
28 Юни 2026 Обновена
Никола Цолов е трети в квалификацията на F2

Никола Цолов е трети в квалификацията на F2
26 Юни 2026
Хамилтън спечели първа победа с "Ферари"

Хамилтън спечели първа победа с "Ферари"
14 Юни 2026
Никола Цолов оглави Формула 2, но за кратко

Никола Цолов оглави Формула 2, но за кратко
14 Юни 2026 Обновена
Никола Цолов отново е на подиума във Формула 2

Никола Цолов отново е на подиума във Формула 2
13 Юни 2026
Никола Цолов спечели трета победа във Формула 2

Никола Цолов спечели трета победа във Формула 2
07 Юни 2026 Обновена
Цолов взе бонус точката от спринта в Монако

Цолов взе бонус точката от спринта в Монако
06 Юни 2026
Формула 1 остава в Лас Вегас поне до 2037 г.

Формула 1 остава в Лас Вегас поне до 2037 г.
05 Юни 2026
Испанец счупи рекорда в Moto GP с 368.6 км/ч

Испанец счупи рекорда в Moto GP с 368.6 км/ч
30 Май 2026
Никола Цолов: Не могат да ни спрат!

Никола Цолов: Не могат да ни спрат!
28 Май 2026
Никола Цолов завърши четвърти в Канада, но му отнеха точките

Никола Цолов завърши четвърти в Канада, но му отнеха точките
25 Май 2026 Обновена
Турция е резервен вариант за F1 още през 2026 г.

Турция е резервен вариант за F1 още през 2026 г.
07 Май 2026
Италианският феномен на "Мерцедес" оформи хеттрик в F1

Италианският феномен на "Мерцедес" оформи хеттрик в F1
03 Май 2026
Никола Цолов спечели второ поредно състезание във Формула 2

Никола Цолов спечели второ поредно състезание във Формула 2
02 Май 2026
Почина легендарният автомобилен пилот Алекс Занарди

Почина легендарният автомобилен пилот Алекс Занарди

02 Май 2026
Никола Цолов: Шансовете за Формула 1 винаги са големи

Никола Цолов: Шансовете за Формула 1 винаги са големи
18 Апр. 2026 Обновена
Тийнейджър влезе в историята с втора поредна победа във Формула 1

Тийнейджър влезе в историята с втора поредна победа във Формула 1
29 Март 2026
Италианец стана вторият най-млад победител във Формула 1

Италианец стана вторият най-млад победител във Формула 1
15 Март 2026
Формула 1 отменя стартовете в Близкия изток

Формула 1 отменя стартовете в Близкия изток
14 Март 2026 Обновена
Никола Цолов спечели първата си победа във Формула 2

Никола Цолов спечели първата си победа във Формула 2
08 Март 2026 Обновена
Цолов остана далеч от точките в спринта в Мелбърн

Цолов остана далеч от точките в спринта в Мелбърн
07 Март 2026
Цолов влезе в Топ 5 за старта на сезона в F2

Цолов влезе в Топ 5 за старта на сезона в F2
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Турция се завръща във Формула 1
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Болидите във Формула 1 за сезон 2026 (галерия)

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Никола Цолов: Напълно е възможно да карам в F1

Никола Цолов: Напълно е възможно да карам в F1

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Ландо Норис измъкна на косъм първата си титла във Формула 1

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