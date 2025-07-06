Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)

ПОНЕДЕЛНИК, 14 юли

Футбол

Макс спорт 4

02:00 МЛС: "Портланд Тимбърс" - "Сейнт Луис Сити"

Спорт

Макс спорт 2

03:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - САЩ

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", Х етап

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

ВТОРНИК, 15 юли

Спорт

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

СРЯДА, 16 юли

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана: "Индепендиенте дел Вале" - "Вашку да Гама"

Диема спорт

21:45 Шампионска лига, I кв. кръг, реванш: "Динамо" (Минск) - "Лудогорец"

БНТ 3

22:00 Евро 2025 за жени: 1/4-финал

Спорт

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

Макс спорт 2

06:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Бразилия

17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Куба

21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Иран - Полша

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХI етап

Макс спорт 4

17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Италия

ЧЕТВЪРТЪК, 17 юли

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана: "Алианса" (Лима) - "Гремио"

Диема спорт

21:00 Лига Европа, I кв. кръг, реванш: "Апоел" (Беер Шева) - "Левски"

БНТ 3

22:00 Евро 2025 за жени: 1/4-финал

Спорт

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

Макс спорт 4

08:30 Голф: "Ди Оупън", I ден

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Нидерландия - Словения

БНТ 3

12:10 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

17:40 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (св. стил)

Макс спорт 2

13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Япония

21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Полша

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХII етап

19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

ПЕТЪК, 18 юли

Спорт

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", I ден

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал

20:00 WRC: рали "Естония", SS1 Тарту 1

Макс спорт 4

08:30 Голф: "Ди Оупън", II ден

21:00 Голф: "Ди Оупън", II ден

Макс спорт 2

09:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - САЩ

11:35 Moto GP: ГП на Чехия, първа тренировка

13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Япония

15:50 Moto GP: ГП на Чехия, тренировка

17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Франция

21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Китай - България

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал

БНТ 3

11:45 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

17:00 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

Евроспорт 1

13:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIII етап

19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

БНТ 2

17:00 Конен спорт: ЕП в Ла Коруня, прескачане на препятствия, отборно, финал

Нова спорт

17:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, I ден

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Нова Градишка, I ден

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана: "Атлетико" (Букараманга) - "Атлетико Минейро"

Диема спорт

19:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Арда"

21:15 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Черно море"

Макс спорт 3

21:30 Контрола: "Комо" - "Лил"

БНТ 3

22:00 Евро 2025 за жени: 1/4-финал

СЪБОТА, 19 юли

Спорт

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", II ден

Макс спорт 1

05:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал

07:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал

Макс спорт 2

11:00 Moto GP: ГП на Чехия, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Чехия, квалификация

13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Чехия, квалификации

15:50 Moto GP: ГП на Чехия, спринт

18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Полша

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Италия

БНТ 3

11:30 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

18:00 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (жени)

Макс спорт 4

12:00 Голф: "Ди Оупън", III ден

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал

Нова спорт

12:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, II ден

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Нова Градишка, II ден

Евроспорт 1

12:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIV етап

21:25 Катерене (мъже и жени): СК в Мадрид, трудност

Диема спорт 2

18:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., 1/2-финал

21:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., 1/2-финал

bTV Action

20:00 Кикбокс: "Максфайт 62"

bTV / bTV Action

22:10 Кикбокс: "Максфайт 62", Мартин Копривленски - Костадин Стойков

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - ЦСКА

21:15 Първа лига: "Лудогорец" - "Септември"

БНТ 3

22:00 Евро 2025 за жени: 1/4-финал

НЕДЕЛЯ, 20 юли

Спорт

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", III ден

15:10 Баскетбол 3x3: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

Макс спорт 2

05:00 ММА: UFC 318, Макс Халауей - Дъстин Порие

10:30 Moto GP: ГП на Чехия, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Чехия, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Чехия, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Чехия, състезание

18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Иран

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Полша

Макс спорт 1

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, финал

10:30 WRC: рали "Естония", SS19 Кярику 1

13:00 WRC: рали "Естония", SS20 Кярику 2, бонус етап

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, финал

21:00 НАСКАР: Делауеър

Макс спорт 3

08:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Германия - Бразилия

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, финал

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Словения

БНТ 3

10:55 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/4-финал

12:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/4-финал

14:05 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/4-финал

15:35 Автомобилизъм: "Фанатек GT Уърлд Чалъндж Европа", Мизано

16:55 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (кл. стил)

Макс спорт 4

11:00 Голф: "Ди Оупън", IV ден

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХV етап

БНТ 2

14:50 Конен спорт: ЕП в Ла Коруня, прескачане на препятствия, индивидуално, финал, I манш

17:20 Конен спорт: ЕП в Ла Коруня, прескачане на препятствия, индивидуално, финал, II манш

Диема спорт 2

18:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., мач за 3-то място

21:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., финал

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Славия" - "Ботев" (Враца)

21:15 Първа лига: "Левски" - "Монтана"