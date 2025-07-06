Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)

ПОНЕДЕЛНИК, 14 юли
Футбол
Макс спорт 4
02:00 МЛС: "Портланд Тимбърс" - "Сейнт Луис Сити"
Спорт
Макс спорт 2
03:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - САЩ
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", Х етап
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
ВТОРНИК, 15 юли
Спорт
Макс спорт 1
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
СРЯДА, 16 юли
Футбол
Макс спорт 4
03:30 Копа Судамерикана: "Индепендиенте дел Вале" - "Вашку да Гама"
Диема спорт
21:45 Шампионска лига, I кв. кръг, реванш: "Динамо" (Минск) - "Лудогорец"
БНТ 3
22:00 Евро 2025 за жени: 1/4-финал
Спорт
Макс спорт 1
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
Макс спорт 2
06:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Бразилия
17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Куба
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Иран - Полша
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХI етап
Макс спорт 4
17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Италия
ЧЕТВЪРТЪК, 17 юли
Футбол
Макс спорт 4
03:30 Копа Судамерикана: "Алианса" (Лима) - "Гремио"
Диема спорт
21:00 Лига Европа, I кв. кръг, реванш: "Апоел" (Беер Шева) - "Левски"
БНТ 3
22:00 Евро 2025 за жени: 1/4-финал
Спорт
Макс спорт 1
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
Макс спорт 4
08:30 Голф: "Ди Оупън", I ден
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Нидерландия - Словения
БНТ 3
12:10 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
17:40 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (св. стил)
Макс спорт 2
13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Япония
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Полша
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХII етап
19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
ПЕТЪК, 18 юли
Спорт
Евроспорт 2
01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", I ден
Макс спорт 1
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
20:00 WRC: рали "Естония", SS1 Тарту 1
Макс спорт 4
08:30 Голф: "Ди Оупън", II ден
21:00 Голф: "Ди Оупън", II ден
Макс спорт 2
09:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - САЩ
11:35 Moto GP: ГП на Чехия, първа тренировка
13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Япония
15:50 Moto GP: ГП на Чехия, тренировка
17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Франция
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Китай - България
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
БНТ 3
11:45 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
17:00 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
Евроспорт 1
13:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIII етап
19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
БНТ 2
17:00 Конен спорт: ЕП в Ла Коруня, прескачане на препятствия, отборно, финал
Нова спорт
17:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, I ден
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Нова Градишка, I ден
Футбол
Макс спорт 4
03:30 Копа Судамерикана: "Атлетико" (Букараманга) - "Атлетико Минейро"
Диема спорт
19:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Арда"
21:15 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Черно море"
Макс спорт 3
21:30 Контрола: "Комо" - "Лил"
БНТ 3
22:00 Евро 2025 за жени: 1/4-финал
СЪБОТА, 19 юли
Спорт
Евроспорт 2
01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", II ден
Макс спорт 1
05:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал
07:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал
Макс спорт 2
11:00 Moto GP: ГП на Чехия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Чехия, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Чехия, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Чехия, спринт
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Полша
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Италия
БНТ 3
11:30 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
18:00 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (жени)
Макс спорт 4
12:00 Голф: "Ди Оупън", III ден
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал
Нова спорт
12:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, II ден
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Нова Градишка, II ден
Евроспорт 1
12:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIV етап
21:25 Катерене (мъже и жени): СК в Мадрид, трудност
Диема спорт 2
18:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., 1/2-финал
21:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., 1/2-финал
bTV Action
20:00 Кикбокс: "Максфайт 62"
bTV / bTV Action
22:10 Кикбокс: "Максфайт 62", Мартин Копривленски - Костадин Стойков
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - ЦСКА
21:15 Първа лига: "Лудогорец" - "Септември"
БНТ 3
22:00 Евро 2025 за жени: 1/4-финал
НЕДЕЛЯ, 20 юли
Спорт
Евроспорт 2
01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", III ден
15:10 Баскетбол 3x3: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
Макс спорт 2
05:00 ММА: UFC 318, Макс Халауей - Дъстин Порие
10:30 Moto GP: ГП на Чехия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Чехия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Чехия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Чехия, състезание
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Иран
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Полша
Макс спорт 1
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, финал
10:30 WRC: рали "Естония", SS19 Кярику 1
13:00 WRC: рали "Естония", SS20 Кярику 2, бонус етап
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, финал
21:00 НАСКАР: Делауеър
Макс спорт 3
08:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Германия - Бразилия
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, финал
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Словения
БНТ 3
10:55 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/4-финал
12:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/4-финал
14:05 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/4-финал
15:35 Автомобилизъм: "Фанатек GT Уърлд Чалъндж Европа", Мизано
16:55 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (кл. стил)
Макс спорт 4
11:00 Голф: "Ди Оупън", IV ден
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХV етап
БНТ 2
14:50 Конен спорт: ЕП в Ла Коруня, прескачане на препятствия, индивидуално, финал, I манш
17:20 Конен спорт: ЕП в Ла Коруня, прескачане на препятствия, индивидуално, финал, II манш
Диема спорт 2
18:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., мач за 3-то място
21:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., финал
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Славия" - "Ботев" (Враца)
21:15 Първа лига: "Левски" - "Монтана"