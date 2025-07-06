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Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

12 Юли 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 14 юли

Футбол

Макс спорт 4

02:00 МЛС: "Портланд Тимбърс" - "Сейнт Луис Сити"

Спорт

Макс спорт 2

03:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - САЩ

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", Х етап

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

 

ВТОРНИК, 15 юли

Спорт

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

 

СРЯДА, 16 юли

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана: "Индепендиенте дел Вале" - "Вашку да Гама"

Диема спорт

21:45 Шампионска лига, I кв. кръг, реванш: "Динамо" (Минск) - "Лудогорец"

БНТ 3

22:00 Евро 2025 за жени: 1/4-финал

Спорт

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

Макс спорт 2

06:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Бразилия
17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Куба
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Иран - Полша

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХI етап

Макс спорт 4

17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Италия

 

ЧЕТВЪРТЪК, 17 юли

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана: "Алианса" (Лима) - "Гремио"

Диема спорт

21:00 Лига Европа, I кв. кръг, реванш: "Апоел" (Беер Шева) - "Левски"

БНТ 3

22:00 Евро 2025 за жени: 1/4-финал

Спорт

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

Макс спорт 4

08:30 Голф: "Ди Оупън", I ден

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Нидерландия - Словения

БНТ 3

12:10 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
17:40 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (св. стил)

Макс спорт 2

13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Япония
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Полша

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХII етап
19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

 

ПЕТЪК, 18 юли

Спорт

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", I ден

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
20:00 WRC: рали "Естония", SS1 Тарту 1

Макс спорт 4

08:30 Голф: "Ди Оупън", II ден
21:00 Голф: "Ди Оупън", II ден

Макс спорт 2

09:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - САЩ
11:35 Moto GP: ГП на Чехия, първа тренировка
13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Япония
15:50 Moto GP: ГП на Чехия, тренировка
17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Франция
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Китай - България

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал

БНТ 3

11:45 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
17:00 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

Евроспорт 1

13:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIII етап
19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

БНТ 2

17:00 Конен спорт: ЕП в Ла Коруня, прескачане на препятствия, отборно, финал

Нова спорт

17:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, I ден
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Нова Градишка, I ден

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Судамерикана: "Атлетико" (Букараманга) - "Атлетико Минейро"

Диема спорт

19:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Арда"
21:15 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Черно море"

Макс спорт 3

21:30 Контрола: "Комо" - "Лил"

БНТ 3

22:00 Евро 2025 за жени: 1/4-финал

 

СЪБОТА, 19 юли

Спорт

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", II ден

Макс спорт 1

05:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал
07:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал

Макс спорт 2

11:00 Moto GP: ГП на Чехия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Чехия, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Чехия, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Чехия, спринт
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Полша
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Италия

БНТ 3

11:30 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
18:00 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (жени)

Макс спорт 4

12:00 Голф: "Ди Оупън", III ден

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал

Нова спорт

12:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, II ден
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Нова Градишка, II ден

Евроспорт 1

12:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIV етап
21:25 Катерене (мъже и жени): СК в Мадрид, трудност

Диема спорт 2

18:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., 1/2-финал
21:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., 1/2-финал

bTV Action

20:00 Кикбокс: "Максфайт 62"

bTV / bTV Action

22:10 Кикбокс: "Максфайт 62", Мартин Копривленски - Костадин Стойков

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - ЦСКА
21:15 Първа лига: "Лудогорец" - "Септември"

БНТ 3

22:00 Евро 2025 за жени: 1/4-финал

 

НЕДЕЛЯ, 20 юли

Спорт

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", III ден
15:10 Баскетбол 3x3: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

Макс спорт 2

05:00 ММА: UFC 318, Макс Халауей - Дъстин Порие
10:30 Moto GP: ГП на Чехия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Чехия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Чехия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Чехия, състезание
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Иран    
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Полша    

Макс спорт 1

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, финал
10:30 WRC: рали "Естония", SS19 Кярику 1
13:00 WRC: рали "Естония", SS20 Кярику 2, бонус етап
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, финал
21:00 НАСКАР: Делауеър

Макс спорт 3

08:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Германия - Бразилия
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, финал
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Словения

БНТ 3

10:55 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/4-финал
12:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/4-финал
14:05 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/4-финал
15:35 Автомобилизъм: "Фанатек GT Уърлд Чалъндж Европа", Мизано
16:55 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (кл. стил)

Макс спорт 4

11:00 Голф: "Ди Оупън", IV ден

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХV етап

БНТ 2

14:50 Конен спорт: ЕП в Ла Коруня, прескачане на препятствия, индивидуално, финал, I манш
17:20 Конен спорт: ЕП в Ла Коруня, прескачане на препятствия, индивидуално, финал, II манш

Диема спорт 2

18:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., мач за 3-то място
21:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., финал

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Славия" - "Ботев" (Враца)
21:15 Първа лига: "Левски" - "Монтана"

 

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