Футболна и спортна ТВ седмица (26 октомври - 1 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 26 октомври
Спорт
Макс спорт 3
01:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Монреал Канейдиънс"
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Минесота Уайлд"
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
БНТ 3
15:00 Борба: СП в Астана, кл. стил, финали
Футбол
Макс спорт 4
03:00 МЛС: "Лос Анджелис" - "Лос Анджелис Галакси"
22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Осасуна"
Нова спорт
15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Нефтчи" - "Ал Итихад"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Ахли" - "Ал Гарафа"
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Кадисия" - "Ал Сад"
Диема спорт
17:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Славия"
19:30 Първа лига: ЦСКА - "Лудогорец"
22:00 Англия, Лига 2: "Уолсол" - "Салфорд"
Диема спорт 3
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Насър" - "Ал Уасъл"
Диема спорт 2
21:30 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Лион)
bTV Action
22:00 Церемония по връчване на "Златната топка" за 2026 г.
ВТОРНИК, 27 октомври
Спорт
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Голдън Стейт Уориърс"
Ринг / bTV Action
10:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 60 кг
Ринг
13:30 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 49 кг
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
БНТ 3
15:00 Борба: СП в Астана, кл. стил, финали
Макс спорт 2
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
Макс спорт 4
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Париж"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Фенербахче"
Max One
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Балкан" (Ботевград) - "Манреса"
Футбол
Нова спорт
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Киото Санга" - "Нюкасъл Джетс"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Рачабури" - "Кашива Рейсол"
19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Рот Вайс" (Есен) - РБ (Лайпциг)
21:45 Купа на Германия, 1/16-финал: "Елверсберг" - "Дармщат"
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Теджън" - "Висел Кобе"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Пекин" - "Джонбук Моторс"
19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Хамбургер" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
21:45 Купа на Германия, 1/16-финал: "Борусия" (Дортмунд) - "Вердер" (Бремен)
Диема спорт
17:00 Първа лига: "Черно море" - "Септември" (София)
19:30 Първа лига: "Арда" - "Левски"
Диема спорт 2
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шабаб Ал Ахли" - "Естеглал"
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Флийтууд Таун" - "Арсенал"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Сасуоло" - "Лацио"
21:45 Серия А: "Рома" - "Каляри"
Макс спорт 2
21:45 Серия А: "Торино" - "Комо"
СРЯДА, 28 октомври
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Ню Джърси Девълс"
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Детройт Пистънс"
Евроспорт 1
09:30 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, Италия - Германия
20:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, Германия - Нидерландия
Ринг
13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 65 кг
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
Макс спорт 3
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
БНТ 3
15:00 Борба: СП в Астана, жени, финали
19:00 Баскетбол: Купа на ФИБА Европа, "Локомотив" (Пловдив) - "Фрибур Олимпик"
Макс спорт 4
18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, II кв. кръг, реванш, "Марица" (Пловдив) - "Херцег Нови"
Max One
19:30 Баскетбол: Евролига, "Бешикташ" - "Олимпиакос"
Футбол
Нова спорт
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Гамба Осака" - "Бурирам Юнайтед"
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Виетел" - "Сеул"
19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Динамо" (Дрезден) - "Шалке 04"
21:45 Купа на Германия, 1/16-финал: "Байерн" (Мюнхен) - "Магдебург"
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Кашима Антлърс" - "Поханг Стийлърс"
19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Падерборн" - "Щутгарт"
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Борнемут" - "Астън Вила"
Диема спорт
18:00 Втора лига: "Фратрия" - "Монтана"
21:30 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Манчестър Сити" - "Брайтън"
Диема спорт 2
19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Фрайбург" - "Волфсбург"
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Ливърпул" - "Челси"
Макс спорт 2
19:30 Серия А: "Венеция" - "Интер"
21:45 Серия А: "Монца" - "Наполи"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Милан" - "Болоня"
21:45 Серия А: "Дженоа" - "Ювентус"
ЧЕТВЪРТЪК, 29 октомври
Спорт
Диема спорт 3
02:00 НБА: "Индиана Пейсърс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Ринг
13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 53 кг
Макс спорт 2
13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Файнъл", I ден
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Фенербахче"
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена
БНТ 3
15:00 Борба: СП в Астана, жени, финали
Евроспорт 1
15:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, Германия - Шотландия
Макс спорт 4
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, I ден
Футбол
Нова спорт
09:45 Шампионска лига на Азия 2: "Аделаида Юнайтед" - "Лайън Сити Сейлърс"
12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Гангвон" - "Кучинг Сити"
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Шанхай Шънхуа" - "Мачида Зелвия"
Диема спорт
18:00 Втора лига: "Янтра" - "Хебър"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Фрозиноне" - "Лече"
21:45 Серия А: "Фиорентина" - "Аталанта"
Диема спорт 2
21:45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Евертън" - "Нюкасъл"
ПЕТЪК, 30 октомври
Спорт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Ванкувър Кенъкс"
13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Файнъл", II ден
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Апоел" (Тел Авив)
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Олимпия" (Милано)
Макс спорт 1
04:35 Moto GP: ГП на Малайзия, първа тренировка
08:50 Moto GP: ГП на Малайзия, тренировка
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал
Ринг
10:30 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 57 кг
13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 70 кг
15:00 Падел: Премиър тур, Кувейт, 1/2-финали
17:00 Падел: Премиър тур, Кувейт, 1/2-финали
19:00 Падел: Премиър тур, Кувейт, 1/2-финали
Евроспорт 1
10:30 Кърлинг (жени): ЕП в Острава, Чехия - Германия
15:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, Чехия - Швеция
19:30 Кърлинг (жени): ЕП в Острава, Италия - Германия
БНТ 3
15:00 Борба: СП в Астана, св. стил и жени, финали
Макс спорт 3
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал
Max One
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
Диема спорт 3
20:30 Формула 1: ГП на Мексико, първа тренировка
00:00 Формула 1: ГП на Мексико, втора тренировка
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, II ден
Футбол
Диема спорт
14:15 Втора лига: "Рилски спортист" - "Вихрен"
17:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Спартак 1918" (Варна)
19:30 Първа лига: "Локомотив 1918" (София) - "Ботев" (Пловдив)
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Енерги" (Котбус) - "Бохум"
21:30 Бундеслига: "Елверсберг" - "Майнц 05"
Диема спорт 2
20:00 Лига 1: "Льо Авър" - "Пари Сен Жермен"
22:05 Лига 1: "Лил" - "Ланс"
Диема спорт 3
22:00 Чемпиъншип: "Шефилд Юнайтед" - "Рексъм"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Еспаньол"
СЪБОТА, 31 октомври
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Калгари Флeймс" - "Сиатъл Кракен"
13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Файнъл", III ден
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/2-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/2-финал
21:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Богданка" (Люблин) - ГКС (Катовице)
Макс спорт 1
04:00 Moto GP: ГП на Малайзия, втора тренировка
04:50 Moto GP: ГП на Малайзия, квалификация
06:35 Moto 3 / Moto 2: ГП на Малайзия, квалификации
08:55 Moto GP: ГП на Малайзия, спринт
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/2-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/2-финал
22:00 НХЛ: "Лос Анджелис Кингс" - "Бъфало Сейбърс"
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, I кръг
13:30 Снукър: Международен шампионат, I кръг
19:30 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, 1/2-финал
23:15 Фигурно пързаляне: ГП на Канада, кратка програма, танцови двойки
Евроспорт 2
10:30 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, Шотландия - Италия
15:00 Кърлинг (жени): ЕП в Острава, жени, 1/2-финал
22:00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, III ден
Ринг
13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 75 кг
15:00 Падел (жени): Премиър тур, Кувейт, финал
18:00 Падел (мъже): Премиър тур, Кувейт, финал
БНТ 3
15:00 Борба: СП в Астана, св. стил, финали
20:30 Дакар 2026: церемония по откриване на IV младежки олимпийски игри
Max One
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Дея спорт"
Нова спорт
21:00 НБА: "Юта Джаз" - "Портланд Трейл Блейзърс"
Диема спорт 2
23:00 Формула 1: ГП на Мексико, квалификация
Футбол
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Херта" (Берлин)
16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Щутгарт"
19:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Борусия" (Дортмунд)
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Анже"
Диема спорт
14:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Лудогорец"
16:30 Първа лига: "Дунав" - "Левски"
19:30 Първа лига: ЦСКА - "Славия"
22:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Фулъм"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Престън Норт Енд"
17:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Лийдс"
19:00 Суперлига: "Кифисия" - "Олимпиакос"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Челси" - "Манчестър Юнайтед"
17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Брайтън"
19:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Кристъл Палас"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Леванте" - "Атлетико" (Мадрид)
17:15 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Селта"
19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Малага"
22:00 Ла Лига: "Барселона" - "Алавес"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Болоня" - "Монца"
19:00 Серия А: "Удинезе" - "Рома"
21:45 Серия А: "Милан" - "Интер"
НЕДЕЛЯ, 1 ноември
Спорт
Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Ренато Моикано - Том Нолан
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, финал
20:00 НФЛ: "Бъфало Билс" - "Балтимор Рейвънс"
23:20 НФЛ: "Денвър Бронкос" - "Канзас Сити Чийфс"
Макс спорт 1
04:30 Moto GP: ГП на Малайзия, загрявка
06:00 Moto 3: ГП на Малайзия, състезание
07:15 Moto 2: ГП на Малайзия, състезание
09:00 Moto GP: ГП на Малайзия, състезание
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Акуа Сант`Анна" (Кунео) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
21:00 НАСКАР: Риджуей
01:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Едмънтън Ойлърс"
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, I кръг
13:30 Снукър: Международен шампионат, I кръг
15:30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк
22:00 Фигурно пързаляне: ГП на Канада, волна програма, жени
Евроспорт 2
11:00 Кърлинг (жени): ЕП в Острава, жени, финал
15:15 Конен спорт: Световен тур на шампионите, турнир "Мохамед VI", прескачане на препятствия
22:00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, IV ден
Ринг
13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 61 кг
БНТ 3
13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Левски София"
15:30 Борба: СП в Астана, св. стил, финали
17:00 Дакар 2026: плуване, финали
Диема спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Бургос"
22:30 НБА: "Орландо Меджик" - "Бостън Селтикс"
Нова спорт
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Манреса"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Барселона"
Диема спорт 3
22:00 Формула 1: ГП на Мексико, състезание
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Комо" - "Венеция"
16:00 Серия А: "Лацио" - "Каляри"
19:00 Серия А: "Лече" - "Дженоа"
21:45 Серия А: "Ювентус" - "Наполи"
Нова спорт
14:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Динамо" (Дрезден)
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Санкт Паули" - "Нюрнберг"
16:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Кьолн"
18:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Хамбургер"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Севиля"
17:15 Ла Лига: "Сантандер" - "Реал" (Мадрид)
19:30 Ла Лига: "Елче" - "Валенсия"
22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Реал Сосиедад"
02:00 МЛС: "Ню Ингланд Революшън" - "Интер Маями"
Диема спорт
16:00 Лига 1: "Страсбург" - "Оксер"
18:15 Лига 1: "Париж" - "Монако"
Диема спорт 2
18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Арсенал"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Тулуза"