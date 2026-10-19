Футболна и спортна ТВ седмица (26 октомври - 1 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 26 октомври

Спорт

Макс спорт 3

01:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Монреал Канейдиънс"

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Минесота Уайлд"

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

БНТ 3

15:00 Борба: СП в Астана, кл. стил, финали

Футбол

Макс спорт 4

03:00 МЛС: "Лос Анджелис" - "Лос Анджелис Галакси"

22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Осасуна"

Нова спорт

15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Нефтчи" - "Ал Итихад"

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Ахли" - "Ал Гарафа"

20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Кадисия" - "Ал Сад"

Диема спорт

17:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Славия"

19:30 Първа лига: ЦСКА - "Лудогорец"

22:00 Англия, Лига 2: "Уолсол" - "Салфорд"

Диема спорт 3

20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Насър" - "Ал Уасъл"

Диема спорт 2

21:30 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Лион)

bTV Action

22:00 Церемония по връчване на "Златната топка" за 2026 г.

ВТОРНИК, 27 октомври

Спорт

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Голдън Стейт Уориърс"

Ринг / bTV Action

10:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 60 кг

Ринг

13:30 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 49 кг

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

БНТ 3

15:00 Борба: СП в Астана, кл. стил, финали

Макс спорт 2

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

Макс спорт 4

18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Париж"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Фенербахче"

Max One

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Балкан" (Ботевград) - "Манреса"

Футбол

Нова спорт

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Киото Санга" - "Нюкасъл Джетс"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Рачабури" - "Кашива Рейсол"

19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Рот Вайс" (Есен) - РБ (Лайпциг)

21:45 Купа на Германия, 1/16-финал: "Елверсберг" - "Дармщат"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Теджън" - "Висел Кобе"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Пекин" - "Джонбук Моторс"

19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Хамбургер" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

21:45 Купа на Германия, 1/16-финал: "Борусия" (Дортмунд) - "Вердер" (Бремен)

Диема спорт

17:00 Първа лига: "Черно море" - "Септември" (София)

19:30 Първа лига: "Арда" - "Левски"

Диема спорт 2

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шабаб Ал Ахли" - "Естеглал"

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Флийтууд Таун" - "Арсенал"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Сасуоло" - "Лацио"

21:45 Серия А: "Рома" - "Каляри"

Макс спорт 2

21:45 Серия А: "Торино" - "Комо"

СРЯДА, 28 октомври

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Ню Джърси Девълс"

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Детройт Пистънс"

Евроспорт 1

09:30 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, Италия - Германия

20:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, Германия - Нидерландия

Ринг

13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 65 кг

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

Макс спорт 3

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

БНТ 3

15:00 Борба: СП в Астана, жени, финали

19:00 Баскетбол: Купа на ФИБА Европа, "Локомотив" (Пловдив) - "Фрибур Олимпик"

Макс спорт 4

18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, II кв. кръг, реванш, "Марица" (Пловдив) - "Херцег Нови"

Max One

19:30 Баскетбол: Евролига, "Бешикташ" - "Олимпиакос"

Футбол

Нова спорт

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Гамба Осака" - "Бурирам Юнайтед"

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Виетел" - "Сеул"

19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Динамо" (Дрезден) - "Шалке 04"

21:45 Купа на Германия, 1/16-финал: "Байерн" (Мюнхен) - "Магдебург"

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Кашима Антлърс" - "Поханг Стийлърс"

19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Падерборн" - "Щутгарт"

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Борнемут" - "Астън Вила"

Диема спорт

18:00 Втора лига: "Фратрия" - "Монтана"

21:30 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Манчестър Сити" - "Брайтън"

Диема спорт 2

19:00 Купа на Германия, 1/16-финал: "Фрайбург" - "Волфсбург"

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Ливърпул" - "Челси"

Макс спорт 2

19:30 Серия А: "Венеция" - "Интер"

21:45 Серия А: "Монца" - "Наполи"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Милан" - "Болоня"

21:45 Серия А: "Дженоа" - "Ювентус"

ЧЕТВЪРТЪК, 29 октомври

Спорт

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Индиана Пейсърс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Ринг

13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 53 кг

Макс спорт 2

13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Файнъл", I ден

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Фенербахче"

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена

БНТ 3

15:00 Борба: СП в Астана, жени, финали

Евроспорт 1

15:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, Германия - Шотландия

Макс спорт 4

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, I ден

Футбол

Нова спорт

09:45 Шампионска лига на Азия 2: "Аделаида Юнайтед" - "Лайън Сити Сейлърс"

12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Гангвон" - "Кучинг Сити"

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Шанхай Шънхуа" - "Мачида Зелвия"

Диема спорт

18:00 Втора лига: "Янтра" - "Хебър"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Фрозиноне" - "Лече"

21:45 Серия А: "Фиорентина" - "Аталанта"

Диема спорт 2

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/8-финал: "Евертън" - "Нюкасъл"

ПЕТЪК, 30 октомври

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Ванкувър Кенъкс"

13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Файнъл", II ден

18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Апоел" (Тел Авив)

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Олимпия" (Милано)

Макс спорт 1

04:35 Moto GP: ГП на Малайзия, първа тренировка

08:50 Moto GP: ГП на Малайзия, тренировка

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/4-финал

Ринг

10:30 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 57 кг

13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 70 кг

15:00 Падел: Премиър тур, Кувейт, 1/2-финали

17:00 Падел: Премиър тур, Кувейт, 1/2-финали

19:00 Падел: Премиър тур, Кувейт, 1/2-финали

Евроспорт 1

10:30 Кърлинг (жени): ЕП в Острава, Чехия - Германия

15:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, Чехия - Швеция

19:30 Кърлинг (жени): ЕП в Острава, Италия - Германия

БНТ 3

15:00 Борба: СП в Астана, св. стил и жени, финали

Макс спорт 3

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/4-финал

Max One

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

Диема спорт 3

20:30 Формула 1: ГП на Мексико, първа тренировка

00:00 Формула 1: ГП на Мексико, втора тренировка

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, II ден

Футбол

Диема спорт

14:15 Втора лига: "Рилски спортист" - "Вихрен"

17:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Спартак 1918" (Варна)

19:30 Първа лига: "Локомотив 1918" (София) - "Ботев" (Пловдив)

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Енерги" (Котбус) - "Бохум"

21:30 Бундеслига: "Елверсберг" - "Майнц 05"

Диема спорт 2

20:00 Лига 1: "Льо Авър" - "Пари Сен Жермен"

22:05 Лига 1: "Лил" - "Ланс"

Диема спорт 3

22:00 Чемпиъншип: "Шефилд Юнайтед" - "Рексъм"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Еспаньол"

СЪБОТА, 31 октомври

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Калгари Флeймс" - "Сиатъл Кракен"

13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Файнъл", III ден

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/2-финал

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, 1/2-финал

21:30 Волейбол (мъже): Таурон лига, "Богданка" (Люблин) - ГКС (Катовице)

Макс спорт 1

04:00 Moto GP: ГП на Малайзия, втора тренировка

04:50 Moto GP: ГП на Малайзия, квалификация

06:35 Moto 3 / Moto 2: ГП на Малайзия, квалификации

08:55 Moto GP: ГП на Малайзия, спринт

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/2-финал

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, 1/2-финал

22:00 НХЛ: "Лос Анджелис Кингс" - "Бъфало Сейбърс"

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, I кръг

13:30 Снукър: Международен шампионат, I кръг

19:30 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, 1/2-финал

23:15 Фигурно пързаляне: ГП на Канада, кратка програма, танцови двойки

Евроспорт 2

10:30 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, Шотландия - Италия

15:00 Кърлинг (жени): ЕП в Острава, жени, 1/2-финал

22:00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, III ден

Ринг

13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 75 кг

15:00 Падел (жени): Премиър тур, Кувейт, финал

18:00 Падел (мъже): Премиър тур, Кувейт, финал

БНТ 3

15:00 Борба: СП в Астана, св. стил, финали

20:30 Дакар 2026: церемония по откриване на IV младежки олимпийски игри

Max One

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Дея спорт"

Нова спорт

21:00 НБА: "Юта Джаз" - "Портланд Трейл Блейзърс"

Диема спорт 2

23:00 Формула 1: ГП на Мексико, квалификация

Футбол

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Херта" (Берлин)

16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Щутгарт"

19:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Борусия" (Дортмунд)

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Анже"

Диема спорт

14:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Лудогорец"

16:30 Първа лига: "Дунав" - "Левски"

19:30 Първа лига: ЦСКА - "Славия"

22:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Фулъм"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Престън Норт Енд"

17:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Лийдс"

19:00 Суперлига: "Кифисия" - "Олимпиакос"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Челси" - "Манчестър Юнайтед"

17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Брайтън"

19:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Кристъл Палас"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Леванте" - "Атлетико" (Мадрид)

17:15 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Селта"

19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Малага"

22:00 Ла Лига: "Барселона" - "Алавес"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Болоня" - "Монца"

19:00 Серия А: "Удинезе" - "Рома"

21:45 Серия А: "Милан" - "Интер"

НЕДЕЛЯ, 1 ноември

Спорт

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Ренато Моикано - Том Нолан

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, финал

20:00 НФЛ: "Бъфало Билс" - "Балтимор Рейвънс"

23:20 НФЛ: "Денвър Бронкос" - "Канзас Сити Чийфс"

Макс спорт 1

04:30 Moto GP: ГП на Малайзия, загрявка

06:00 Moto 3: ГП на Малайзия, състезание

07:15 Moto 2: ГП на Малайзия, състезание

09:00 Moto GP: ГП на Малайзия, състезание

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Акуа Сант`Анна" (Кунео) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

21:00 НАСКАР: Риджуей

01:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Едмънтън Ойлърс"

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, I кръг

13:30 Снукър: Международен шампионат, I кръг

15:30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк

22:00 Фигурно пързаляне: ГП на Канада, волна програма, жени

Евроспорт 2

11:00 Кърлинг (жени): ЕП в Острава, жени, финал

15:15 Конен спорт: Световен тур на шампионите, турнир "Мохамед VI", прескачане на препятствия

22:00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, IV ден

Ринг

13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, жени 61 кг

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Левски София"

15:30 Борба: СП в Астана, св. стил, финали

17:00 Дакар 2026: плуване, финали

Диема спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Бургос"

22:30 НБА: "Орландо Меджик" - "Бостън Селтикс"

Нова спорт

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Манреса"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Барселона"

Диема спорт 3

22:00 Формула 1: ГП на Мексико, състезание

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Комо" - "Венеция"

16:00 Серия А: "Лацио" - "Каляри"

19:00 Серия А: "Лече" - "Дженоа"

21:45 Серия А: "Ювентус" - "Наполи"

Нова спорт

14:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Динамо" (Дрезден)

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Санкт Паули" - "Нюрнберг"

16:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Кьолн"

18:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Хамбургер"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Севиля"

17:15 Ла Лига: "Сантандер" - "Реал" (Мадрид)

19:30 Ла Лига: "Елче" - "Валенсия"

22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Реал Сосиедад"

02:00 МЛС: "Ню Ингланд Революшън" - "Интер Маями"

Диема спорт

16:00 Лига 1: "Страсбург" - "Оксер"

18:15 Лига 1: "Париж" - "Монако"

Диема спорт 2

18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Арсенал"

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Тулуза"