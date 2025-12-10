Медия без
Спортът по телевизията - 11 декември

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: "Чикаго Блекхоукс" - "Ню Йорк Рейнджърс"
15:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Замалек" - "Орландо Валкирис"
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Итас" (Тренто) - АСН (Любляна)

Нова спорт

12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ийстърн" - "Нам Дин"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Кая" - "Поханг Стийлърс"

Диема спорт 3

12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Гамба Осака" - "Рачабури"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Тай По" - "Конг Ан Ха Ной"

Макс спорт 1

12:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", I ден
18:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Просеко Док Имоко" (Конеляно) - "Дентил Прая"
22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Баскония"

Евроспорт 2

14:35 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вал Торан, крос

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Шутаут", I кръг
21:00 Снукър: "Шутаут", I кръг

Диема спорт

17:30 Футбол: Купа на България, 1/8-финал, "Левски" - "Витоша" (Бистрица)

bTV Action

19:45 Футбол: Лига Европа, "Лудогорец" - ПАОК
22:00 Футбол: Лига Европа, "Базел" - "Астън Вила"

Ринг

19:45 Футбол: Лига Европа, "Утрехт" - "Нотингам"
22:00 Футбол: Лига на конференцията, "Шелбърн" - "Кристъл Палас"

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Лига Европа, "Динамо" (Загреб) - "Бетис"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Селтик" - "Рома"

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Лига на конференцията, "Фиорентина" - "Динамо" (Киев)
22:00 Футбол: Лига Европа, "Селта" - "Болоня"

 

