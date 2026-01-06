България ще бъде представена само от двама състезатели на европейското първенство по фигурно пързаляне. На шампионата в английския град Шефилд (13-18 януари) ще участват осигурилата си олимпийска квота за зимните игри в Милано Кортина 2026 Александра Фейгин при жените и Александър Златков при мъжете.

Страната ни няма да има свои дуети нито при танцовите, нито при спортните двойки.

Като част от подготовката си за първенството на Стария континент двамата ни индивидуални национали ще участват в международния турнир "Трофей София", който започва утре в Зимния дворец в столицата. В тазгодишната надпревара ще се включат общо над 300 състезатели, мнозина от които ще използват състезанието като последна контрола преди Евро 2026.

"Интересът е много голям. Имах известни притеснения, тъй като състезанието е точно в седмицата преди европейското, но се оказа, че това е предимство. Много фигуристи искат да пробват програмите си именно тук, затова очакваме изключително интересно състезание", сподели пред БНР личният треньор на Фейгин - Ина Лутай.

Тя разкри, че наскоро възпитаничката ѝ е била принудена да смени кънките си:

"Смяната винаги е притеснителна, но нямаме избор. Има сериозни проблеми с производството на кънки през последните години. Въпреки това вярвам, че до европейското и със сигурност до олимпийските игри всичко ще бъде наред."

По отношение на самия континентален шампионат Лутай посочи, че конкуренцията е изключително оспорвана в навечерието на XXV зимна олимпиада (6-22 февруари).

"Нивото е много високо, всички са почти равностойни. Ключът е психиката - който успее да издържи и да покаже най-доброто от себе си, ще бъде напред. Саша покрива техническите минимуми както за европейско, така и за световно първенство. Най-важното е да се справи със себе си и да се наслади на сезона", каза Лутай.