И двамата ни фигуристи не влязоха във финалите на Евро 2026

Александра Фейгин е 25-а, а Александър Златков - 28-и

15 Яну. 2026Обновена
Александра Фейгин се е подпряла на леда след несполучливия "Ритбергер"
Александра Фейгин не успя да се класира за 7-и път в кариерата си за волна програма на европейско първенство по фигурно пързаляне.

В Шефилд 23-годишната ни национална шампионка почти падна при изпълнение на троен скок "Ритбергер", допусна и други неточности в кратката си програма и получи оценка от 49.70 точки (26.58 за технически елементи, 24.12 за компоненти на програма и 1.00 наказание). Това я остави на 0.60 т. от 24-те, които се класираха за финала - с 50.30 т. последното възможно място зае литовката Йогаиле Аглискайте.

Така Фейгин приключи участието си с 25-о място. Тя има шест влизания сред 24-те финалистки на европейски първенства. Най-доброто ѝ класиране си остава 11-ото място при дебюта през 2019 г., когато бе още 17-годишна, а миналата година тя се класира а 14-а позиция.

Лидерка след кратката програма излезе е защитаващата евротитлата си естонка Нина Петрокина, която получи 70.61 т. - най-висок резултат в кариерата ѝ. След нея са Нина Пинцароне (Бел) с 64.97 и Анна Пецета (Ит) с 64.85.

Шампионът на България при мъжете Александър Златков ще изиграе кратката си програма днес в ранния следобед. За разлика от жените, където бяха заявени 38 участнички, при мъжете на леда ще са само 29-има, като отново за финал и волна програма ще се класират първите 24-има.

 

ПРИ МЪЖЕТЕ

Другият ни представител на Евро 2026 - Александър Златков (на снимката), също не успя да влезе сред най-добрите 24-има  фигуристи.

При третото си участие на първенство на Стария континент 24-годишният софиянец изравни най-доброто си класиране - 28-ото място от своя дебют през 2024 г. Златков получи общо 50.90 т. и остана предпоследен от 29-имата участници, представили кратка програма на леда в Шефилд.

С най-добра оценка за волната програма се класира Ника Егадзе (Груз) - 91.28. Призовата тройка бе допълнена от естонските братя Селевко - Александър с 88.71 и Михаил с 88.28.

