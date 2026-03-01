Малена Замфирова стъпи за трети път на подиум за Световната купа

ЕПА/БГНЕС В малкия финал днес Малена Замфиров победи Рамона Терезия Хофмайстер и така взе частичен реванш от германката за загубения 1/8-финал на олимпийските игри.

Едва на 16-годишна възраст, Малена Замфирова заслужи третото си класиране в призовата тройка на състезание за Световната купа в алпийските дисциплини на сноуборда. Тийнейджърката от София завърши трета в паралелния гигантски слалом в Криница от втория ден на уикенда в полския зимен център.

Малена даде 9-о време квалификациите, след което последователно елиминира Джасмин Корати (Италия) на 1/8-финалите и Мелани Хохрайтер (Германия) на 1/4-финалите. В полуфинала Замфирова водеше до финалните метри срещу Лучия Далмасо, но грешка на предпоследната врата я лиши от възможността за втори път в крехката си кариера да кара във финала.

В малкия финал българката победи Рамона Терезия Хофмайстер и така взе частичен реванш от германката, която я елиминира на 1/8-финалите в олимпийското състезание на игрите в Милано Кортина 2026 преди три седмици. Победителка стана австрийката Забине Пайер, която във финала беше по-бърза от Далмасо.

За талантливата ни състезателка това е втори път, в който се класира трета във веригата за Кристалния глобус - след 6 декември в Милин (Китай). Тя има и едно второ място във визитката си - също в Криница на 2 март 2025 г. в края на дебютния си сезон в елита.

В генералното класиране за Световната купа Малена Замфирова заема 10-о място с актив от 403 т. Лидер е Цубаки Мики (Япония) с 809 т., следвана от Елиза Кафонт (Италия) със 708 и Лучия Далмасо (Италия) с 642. Българката е 10-а и в подреждането за дисциплината с 332 т. За малкия глобус също води Мики (709 т.), пред Пайер (568) и Кагонт (563).

Днешният ден в Криница беше успешен за българския отбор и при мъжете. Радослав Янков и Тервел Замфиров се класираха съответно 6-и и 7-и в паралелния гигантски слалом, след като отпаднаха на 1/4-финалите.

В квалификациите 36-годишният ветеран от Чепеларе даде 3-то време, а 21-годишният талант от София беше 7-и. Третият ни представител Александър Кръшняк даде 33-ти резултат и отпадна,

В I кръг от директните елиминации в Топ 16 Янков победи Доминик Бургщалер (Австрия), а Замфиров се справи с Роланд Фишналер (Италия), който не завърши. След това обаче Радо беше изпреварен от олимпийския шампион Бенямин Карл (Австрия), а Тервел отстъпи пред Маурицио Бормолини (Италия).

Именно Бормолини впоследствие извоюва и крайната победа, печелейки финала срещу Щефан Баумайстер (Германия). Трети се нареди Дарио Кавизел (Швейцария), спечелил малкия финал срещу Карл.

Начело за Световната купа е Бормолини със 720 т., а челната тройка допълват сънародникът му Аарън Марч с 586 т. и Карл с 566 т. Радослав Янков е 11-и с 312, Тервел Замфиров е 14-и с 284, а Александър Кръшняк е 27-и с със 113. В класирането за малкия глобус в паралелния гигантски слалом лидери са Бормолини (588 т.), Карл (508) и Фишналер (505), а Янков (287) и Замфиров (246) са 9-и и 15-и.