Четвърти български сноубордист си осигури олимпийска квота

Александър Кръшняк стана четвъртият български сноубордист, който на практика си осигури участие на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 следващия месец (6-22 февруари). 21-годишният състезател постигна най-големия успех в кариерата си, завършвайки на второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн от календара за Световната купа в алпийските дисциплини.
Кръшняк се представи сензационно в нощното състезание в австрийския курорт. Българинът преодоля квалификациите с 13-о време и в директните елиминации в Топ 16 трябваше да се изправи още на 1/8-финалите срещу живата легенда Андреас Промегер. Представителят на домакините от Австрия допусна няколко грешки, докато нашият национал беше безупречен и пресече финала с преднина от 33 стотни.
След това Александър продължи да кара уверено и отстрани последователно още двама от най-звездните бордисти - италианеца Аарън Марч на 1/4-финалите и германеца Щефан Баумайстер на 1/2-финала. В големия финал срещу Маурицио Бормолини българинът загуби равновесие в самото начало и така и не успя да настигне италианеца, извоювал петата си победа за Кристалния глобус.
Досега най-доброто представяне на Александър Кръшняк за Световната купа беше 10-о място - в паралелния слапом в Давос на 20 декември. С днешния си подиум Кръшняк де факто си осигури квота за XXV зимни игри, присъединявайки се към Радослав Янков, Тервел Замфиров и Малена Замфирова, които също имат сигурни квоти за Милано Кортина 2026.
Всички те също участваха в днешното състезание в Бад Гащайн. Янков и Замфиров отпаднаха в квалификациите при мъжете, съответно не стигайки до финала във II манш и заемайки 22-ро място. Освен тях Кристиан Георгиев се нареди 38-и, а Петър Гьошарски - 47-и.
Малена Замфирова пък влезе във финалите с 11-о време от пресявките. На 1/8-финалите обаче 15-годишната българска тийнейджърка бе победена от японската суперзвезда Цубаки Мики.
Следващият старт за Световната купа е утре отново в Бад Гащайн - отборен паралелен слалом, в който България ще се представи с брат и сестра Замфирови. През уикенда пък предстои българският кръг за Кристалния глобус - два паралелни гигантски слалома за мъже и жени в Банско.