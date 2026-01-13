Медия без
Четвърти български сноубордист си осигури олимпийска квота

Александър Кръшняк сензационно завърши на второ място в нощния паралелен слалом в Бад Гащайн

13 Яну. 2026
Моментът, който лиши Александър Кръшняк от възможността да преследва първата си победа за Световната купа.
Моментът, който лиши Александър Кръшняк от възможността да преследва първата си победа за Световната купа.

Александър Кръшняк стана четвъртият български сноубордист, който на практика си осигури участие на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 следващия месец (6-22 февруари). 21-годишният състезател постигна най-големия успех в кариерата си, завършвайки на второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн от календара за Световната купа в алпийските дисциплини.

Кръшняк се представи сензационно в нощното състезание в австрийския курорт. Българинът преодоля квалификациите с 13-о време и в директните елиминации в Топ 16 трябваше да се изправи още на 1/8-финалите срещу живата легенда Андреас Промегер. Представителят на домакините от Австрия допусна няколко грешки, докато нашият национал беше безупречен и пресече финала с преднина от 33 стотни.

След това Александър продължи да кара уверено и отстрани последователно още двама от най-звездните бордисти - италианеца Аарън Марч на 1/4-финалите и германеца Щефан Баумайстер на 1/2-финала. В големия финал срещу Маурицио Бормолини българинът загуби равновесие в самото начало и така и не успя да настигне италианеца, извоювал петата си победа за Кристалния глобус.

Досега най-доброто представяне на Александър Кръшняк за Световната купа беше 10-о място - в паралелния слапом в Давос на 20 декември. С днешния си подиум Кръшняк де факто си осигури квота за XXV зимни игри, присъединявайки се към Радослав Янков, Тервел Замфиров и Малена Замфирова, които също имат сигурни квоти за Милано Кортина 2026.

Всички те също участваха в днешното състезание в Бад Гащайн. Янков и Замфиров отпаднаха в квалификациите при мъжете, съответно не стигайки до финала във II манш и заемайки 22-ро място. Освен тях Кристиан Георгиев се нареди 38-и, а Петър Гьошарски - 47-и.

Малена Замфирова пък влезе във финалите с 11-о време от пресявките. На 1/8-финалите обаче 15-годишната българска тийнейджърка бе победена от японската суперзвезда Цубаки Мики.

Следващият старт за Световната купа е утре отново в Бад Гащайн - отборен паралелен слалом, в който България ще се представи с брат и сестра Замфирови. През уикенда пък предстои българският кръг за Кристалния глобус - два паралелни гигантски слалома за мъже и жени в Банско.

Александър Кръшняк (№13) позира усмихнат до победителя Маурицио Бормолини след финала на паралелния слалом в Бад Гащайн.
Eurosport стопкадър Александър Кръшняк (№13) позира усмихнат до победителя Маурицио Бормолини след финала на паралелния слалом в Бад Гащайн.
