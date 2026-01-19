Медия без
Фигуристката Фейгин ще е знаменосец в Милано Кортина 2026

Избраната за председател на БОК Весела Лечева връчи българския флаг на делегацията ни

Днес, 16:22
Тервел Замфиров и Алексанра Фейгин (в средата) позират с българското знаме за делегацията ни, заедно с Весела Лечева и посланик Апичела
Фигуристката Александра Фейгин ще бъде един от двамата знаменосци на българската делегация по време на откриването на зимните олимпийски игри на 6 февруари в Милано.

Тя ще бъде дамата в двойката знаменосци на България на стадион "Сан Сиро", обяви избраната за председател на БОК Весела Лечева. Мъжът знаменосец ще бъде определен допълнително, в зависимост от състедателната програма и възможностите за присъствие. 

Делегацията ни ще бъде от 20 спортисти и други 30 човека длъжностни и официални лица, треньори, технически екипи и медици, стана ясно още на приема, който бе даден в посолството на Италия от посланик Марчело Апичела. 

Той и Весела Лечева поздравиха българските спортисти, които ще участват на игрите в Милано Кортина 2026. А след това връчиха българския флаг на двамата представители на олимпийската ни делегация - Фейгин и сноубордиста Тервел Замфиров, който получи бурни овации за вчерашната си първа победа в състезания за Световната купа по сноуборд.

"Смея да твърдя, че за първи път България ще има толкова силен отбор на зимните олимпийски игри. Няма как да подценявам участието на нито един от тези 20 спортисти. Самият факт, че са класирани на олимпийски игри, показва, че те работят неуморно всеки ден, системно преодолявайки предизвикателства и трудности, знаейки колко е трудно да постигнеш високите цели, които си поставяш. Те се конкурират на само със световния елит, но и със себе си, най-трудната борба. Полежавам на всеки един от тях успех на Олимпийските игри. Пожелавам кураж, воля, хладнокръвие и най-вече увереност в това, че могат да постигнат най-доброто, на което са способни, именно в предстоящите стартове. Да не се страхуват. Те вече са доказали, че го могат", заяви Лечева.

Утре Изпълнителното бюро на БОК ще се събере, за да гласува поименния списък на българската делегация в Милано Кортина 2026. Що се отнася до спортистите, имената на повечето ни олимпийци се знаят, остава само федерацията по биатлон да подаде окончателните заявки за 4-ма мъже и 4 жени, тъй като в този спорт квотите не са поименни, а участниците се определят впоследствие от всяка национална федерация.

