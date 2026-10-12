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Войната

Дронове изключиха нов център за данни на “Яндекс”

Дронове изключиха нов център за данни на “Яндекс”
11 Окт. 2026
Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии

Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии
11 Окт. 2026
Руски авиобомби убиха 20 мирни украинци

Руски авиобомби убиха 20 мирни украинци
10 Окт. 2026
Поне 20 руски офицери са убити при украински удар в Донецк

Поне 20 руски офицери са убити при украински удар в Донецк
10 Окт. 2026
Руска авиобомба уби 33-ма души в два автобуса в Краматорск

Руска авиобомба уби 33-ма души в два автобуса в Краматорск
08 Окт. 2026
Украйна извади от строя център за данни на Yandex в Русия

Украйна извади от строя център за данни на Yandex в Русия
08 Окт. 2026
Русия уби най-малко 20 души в Украйна

Русия уби най-малко 20 души в Украйна
07 Окт. 2026
Горящ танкер затъмни небето над Сочи

Горящ танкер затъмни небето над Сочи
06 Окт. 2026
Руски дронове удариха турски зърновоз край Румъния

Руски дронове удариха турски зърновоз край Румъния
05 Окт. 2026
Русия се опитва да парализира Киев

Русия се опитва да парализира Киев
02 Окт. 2026 Обновена
Зеленски посети най-горещата точка на фронта

Зеленски посети най-горещата точка на фронта
30 Септ. 2026
Украйна за първи път проведе мащабна операция с бойни роботи

Украйна за първи път проведе мащабна операция с бойни роботи
28 Септ. 2026
Нови руски удари смутиха интернет и TV мрежите в Киев

Нови руски удари смутиха интернет и TV мрежите в Киев

27 Септ. 2026
Путин: Украйна трябва да бъде наказана преди началото на преговорите

Путин: Украйна трябва да бъде наказана преди началото на преговорите
25 Септ. 2026
Тръмп предоставя на Украйна лиценза за "Пейтриът"

Тръмп предоставя на Украйна лиценза за "Пейтриът"
25 Септ. 2026
Удар по Киев засегна мрежите на интернет доставчици

Удар по Киев засегна мрежите на интернет доставчици
24 Септ. 2026 Обновена
Зеленски: Путин ще пробва кървав маркетинг

Зеленски: Путин ще пробва кървав маркетинг
23 Септ. 2026
Украински хакери са добили данни за 70 проекта на руски кораби и подводници

Украински хакери са добили данни за 70 проекта на руски кораби и подводници
21 Септ. 2026
САЩ продават на Украйна оръжие за ПВО за 2,68 млрд. долара

САЩ продават на Украйна оръжие за ПВО за 2,68 млрд. долара
19 Септ. 2026
Украйна унищожи 3 самолета и 3 вертолета в Ростов на Дон

Украйна унищожи 3 самолета и 3 вертолета в Ростов на Дон
17 Септ. 2026
Украйна ликвидира виден руски генерал

Украйна ликвидира виден руски генерал
16 Септ. 2026 Обновена
Тръмп: Украйна и Русия няма да нанасят удари по енергетиката си

Тръмп: Украйна и Русия няма да нанасят удари по енергетиката си
14 Септ. 2026 Обновена
Руски дрон едва не удари чартърен влак с Борис Джонсън и дипломати

Руски дрон едва не удари чартърен влак с Борис Джонсън и дипломати

13 Септ. 2026 Обновена
Русия харчи по 2,5 млрд. рубли на час за войната срещу Украйна

Русия харчи по 2,5 млрд. рубли на час за войната срещу Украйна
11 Септ. 2026
Самолетът на Зеленски едва се е разминал с удар с дрон в Молдова

Самолетът на Зеленски едва се е разминал с удар с дрон в Молдова
09 Септ. 2026 Обновена
Украйна проведе забележителна тайна операция край Лиман

Украйна проведе забележителна тайна операция край Лиман
09 Септ. 2026
13 военни от руските спецслужби са загинали при лавина

13 военни от руските спецслужби са загинали при лавина
08 Септ. 2026
Главният прокурор на Украйна подаде оставка

Главният прокурор на Украйна подаде оставка
08 Септ. 2026
Два руски изтребителя се сблъскаха в Курска област

Два руски изтребителя се сблъскаха в Курска област
07 Септ. 2026 Обновена
Уиткоф и Къшнър целят пробив в преговорите с Русия и Украйна преди зимата

Уиткоф и Къшнър целят пробив в преговорите с Русия и Украйна преди зимата
06 Септ. 2026 Обновена
Путин не е показал готовност за компромиси пред Уиткоф и Къшнър

Путин не е показал готовност за компромиси пред Уиткоф и Къшнър
06 Септ. 2026 Обновена
Путин нареди три дни Русия да не атакува Киев

Путин нареди три дни Русия да не атакува Киев
05 Септ. 2026 Обновена
WP: Путин отговаря на ЦРУ с ескалация на ударите в Украйна

WP: Путин отговаря на ЦРУ с ескалация на ударите в Украйна
04 Септ. 2026
Уиткоф и Къшнър ще посетят Москва и Киев на 5-6 септември

Уиткоф и Къшнър ще посетят Москва и Киев на 5-6 септември
04 Септ. 2026 Обновена
Русия се опита да убие шефа на украинската Служба за сигурност

Русия се опита да убие шефа на украинската Служба за сигурност
04 Септ. 2026 Обновена
Още един руски генерал бе разстрелян демонстративно

Още един руски генерал бе разстрелян демонстративно
03 Септ. 2026
Зеленски уволни командващия на Сухопътните войски

Зеленски уволни командващия на Сухопътните войски
02 Септ. 2026
Шефът на ЦРУ е сондирал в Москва за среща САЩ, Русия и Украйна

Шефът на ЦРУ е сондирал в Москва за среща САЩ, Русия и Украйна
30 Авг. 2026 Обновена
Десетки загинаха след взрив на складове под Буча

Десетки загинаха след взрив на складове под Буча
29 Авг. 2026
Украйна „изключи“ всички рафинерии на „Лукойл“ в Русия

Украйна „изключи“ всички рафинерии на „Лукойл“ в Русия
27 Авг. 2026
Очакват се преговори през септември между Украйна, Русия и САЩ

Очакват се преговори през септември между Украйна, Русия и САЩ
27 Авг. 2026
Българска делегация попадна под обстрел в Одеса

Българска делегация попадна под обстрел в Одеса
27 Авг. 2026
Федоров: Украйна бавно губи войната

Федоров: Украйна бавно губи войната
25 Авг. 2026
ЕК одобри нови €6.1 млрд. за отбраната на Украйна

ЕК одобри нови €6.1 млрд. за отбраната на Украйна
24 Авг. 2026
Украинските дронове подпалиха огромен склад на "руския Amazon"

Украинските дронове подпалиха огромен склад на "руския Amazon"
23 Авг. 2026
Кметът на Москва съобщи за рекорден брой украински дронове

Кметът на Москва съобщи за рекорден брой украински дронове
22 Авг. 2026
Пилот на украински МиГ-29 свали „Шахед“ без нито един изстрел

Пилот на украински МиГ-29 свали „Шахед“ без нито един изстрел
22 Авг. 2026
Поне 14 души са убити при двоен руски удар по търговски център в Кривой рог

Поне 14 души са убити при двоен руски удар по търговски център в Кривой рог
21 Авг. 2026
Русия се възползва максимално от проблемите на украинската ПВО

Русия се възползва максимално от проблемите на украинската ПВО
20 Авг. 2026
Зеленски уволни зам.-директорката на администрацията си

Зеленски уволни зам.-директорката на администрацията си
19 Авг. 2026
След месец напрежение Хмара стана военен министър на Украйна

След месец напрежение Хмара стана военен министър на Украйна
19 Авг. 2026
Рекорден брой украински дронове атакуваха Москва

Рекорден брой украински дронове атакуваха Москва
18 Авг. 2026
Украйна съсипа най-голямата руска фирма за онлайн търговия

Украйна съсипа най-голямата руска фирма за онлайн търговия

16 Авг. 2026 Обновена
Украински "Фламинго" удариха ключови военни предприятия в Самара

Украински "Фламинго" удариха ключови военни предприятия в Самара
15 Авг. 2026 Обновена
Висш служител на "Газпром" е в нелегална структура срещу Путин

Висш служител на "Газпром" е в нелегална структура срещу Путин
13 Авг. 2026
Украйна уби предател в Севастопол

Украйна уби предател в Севастопол
13 Авг. 2026 Обновена

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