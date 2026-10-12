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Цени на горивата

Сделката със "сигурния" купувач на "Лукойл" пропадна

Сделката със "сигурния" купувач на "Лукойл" пропадна

09 Окт. 2026
България влезе в алианс срещу "зеленото" оскъпяване на горивата

България влезе в алианс срещу "зеленото" оскъпяване на горивата

08 Окт. 2026
Гърция си осигури втечнен газ от Малайзия за 5 години

Гърция си осигури втечнен газ от Малайзия за 5 години

08 Окт. 2026
В Полша завод за метан от оборски тор се включи в газопреносната мрежа

В Полша завод за метан от оборски тор се включи в газопреносната мрежа
07 Окт. 2026
В Румъния тръгва една от най-големите газови електроцентрали в ЕС

В Румъния тръгва една от най-големите газови електроцентрали в ЕС
05 Окт. 2026
Газ, злато и гастарбайтери - три пътя след края на СССР

Газ, злато и гастарбайтери - три пътя след края на СССР
03 Окт. 2026
TotalEnergies започва нов проект за добив на газ - в Нигерия

TotalEnergies започва нов проект за добив на газ - в Нигерия
02 Окт. 2026
Г-7 пуска дизел и петрол от резервите

Г-7 пуска дизел и петрол от резервите
02 Окт. 2026
ЕК иска правомощия да нарежда "режим" на тока

ЕК иска правомощия да нарежда "режим" на тока

30 Септ. 2026
КЕВР сложи на "Булгаргаз" таван за ръста на цената

КЕВР сложи на "Булгаргаз" таван за ръста на цената

30 Септ. 2026
Кабинетът наля 126 млн. евро в новия "Холдинг Марица Изток"

Кабинетът наля 126 млн. евро в новия "Холдинг Марица Изток"
29 Септ. 2026
Бензиностанции в Италия сами си слагат таван на цените

Бензиностанции в Италия сами си слагат таван на цените
29 Септ. 2026
Вадят "златната" нива от капитала на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности"

Вадят "златната" нива от капитала на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности"
29 Септ. 2026
Цената на дизела е надута с поне 20 евроцента на литър

Цената на дизела е надута с поне 20 евроцента на литър
24 Септ. 2026
На прощаване с руския газ ЕС гледа към Африка

На прощаване с руския газ ЕС гледа към Африка

24 Септ. 2026
Кабинетът "Радев" въвежда акциз за по-мощните автомобили

Кабинетът "Радев" въвежда акциз за по-мощните автомобили

23 Септ. 2026
Нов кандидат отправи оферта за задграничните активи на "Лукойл"

Нов кандидат отправи оферта за задграничните активи на "Лукойл"
23 Септ. 2026
България е с най-голям ръст на цените на горива в целия ЕС

България е с най-голям ръст на цените на горива в целия ЕС
22 Септ. 2026
Саудитска Арабия възстанови петролопровода „Изток-Запад“

Саудитска Арабия възстанови петролопровода „Изток-Запад“

22 Септ. 2026
Сделка за 20 млрд. долара за активите на „Лукойл“ остава блокирана

Сделка за 20 млрд. долара за активите на „Лукойл“ остава блокирана
22 Септ. 2026
Датската "Викинг" пуска втори кораб на водород за 1000 пасажери

Датската "Викинг" пуска втори кораб на водород за 1000 пасажери

22 Септ. 2026
Мая Манолова подгони и бензиностанциите

Мая Манолова подгони и бензиностанциите
21 Септ. 2026
Зачестяват призивите за облагане на свръхпечалбата на "Нефтохим"

Зачестяват призивите за облагане на свръхпечалбата на "Нефтохим"
21 Септ. 2026
Радев ще се разправя "брутално" с корупцията

Радев ще се разправя "брутално" с корупцията
21 Септ. 2026 Обновена
Бабиш поиска "Нефтохим" да преработва чешки петрол на ишлеме

Бабиш поиска "Нефтохим" да преработва чешки петрол на ишлеме
20 Септ. 2026 Обновена
КЗП е глобила топлинните счетоводители за вдигането на таксите

КЗП е глобила топлинните счетоводители за вдигането на таксите
19 Септ. 2026
ПП: Кабинетът не помага на бедните, а на земеделските босове

ПП: Кабинетът не помага на бедните, а на земеделските босове

18 Септ. 2026
Кабинетът дава чек за 50 евро на бедни за скъпите горива

Кабинетът дава чек за 50 евро на бедни за скъпите горива
18 Септ. 2026 Обновена
Аржентина ще е следващият голям играч на газовия пазар

Аржентина ще е следващият голям играч на газовия пазар

16 Септ. 2026
Amazon, OpenAI, Microsoft строят газови централи заради ИИ

Amazon, OpenAI, Microsoft строят газови централи заради ИИ
15 Септ. 2026
Горивата и транспортът поскъпват пореден месец

Горивата и транспортът поскъпват пореден месец
15 Септ. 2026
Хутите и спрян саудитски нефтопровод загряват петролните котировки

Хутите и спрян саудитски нефтопровод загряват петролните котировки
12 Септ. 2026
Токът е безплатен по обяд. Защо сметката не пада?

Токът е безплатен по обяд. Защо сметката не пада?
11 Септ. 2026
ЕЦБ вдигна лихвите заради енергийната "жега"

ЕЦБ вдигна лихвите заради енергийната "жега"
10 Септ. 2026
Нидерландия откри най-голямото съоръжение за улавяне на CO₂ в Европа

Нидерландия откри най-голямото съоръжение за улавяне на CO₂ в Европа
09 Септ. 2026
Норвегия ще търси газ и нефт в Арктика дори "напук" на ЕС

Норвегия ще търси газ и нефт в Арктика дори "напук" на ЕС
08 Септ. 2026
Дизелът гони 1.90 евро за литър

Дизелът гони 1.90 евро за литър
08 Септ. 2026
"Булгаргаз" вдига цената с 5.5% от 1 септември

"Булгаргаз" вдига цената с 5.5% от 1 септември
31 Авг. 2026
С "Витау" Австрия ще удвои добива на собствен природен газ

С "Витау" Австрия ще удвои добива на собствен природен газ
31 Авг. 2026
Софиянци имат само ден да оспорят надути сметки за парно

Софиянци имат само ден да оспорят надути сметки за парно
30 Авг. 2026
Реката срещу атома: истинската енергийна война на Европа

Реката срещу атома: истинската енергийна война на Европа
26 Авг. 2026
АЕЦ "Козлодуй" свали още мощността на V блок

АЕЦ "Козлодуй" свали още мощността на V блок

26 Авг. 2026
Пет мегапроекта "загряват" за следващия газов бум

Пет мегапроекта "загряват" за следващия газов бум
26 Авг. 2026
Pyмънcĸaтa paфинepия нa "Лyĸoйл" тръгна към фалит

Pyмънcĸaтa paфинepия нa "Лyĸoйл" тръгна към фалит
25 Авг. 2026
Шест страни от ЕС искат данък "свръхпечалба" за рафинериите

Шест страни от ЕС искат данък "свръхпечалба" за рафинериите
24 Авг. 2026
"Магистрала в сянка" пренася през Ормуз 4 млн. барела нефт на ден

"Магистрала в сянка" пренася през Ормуз 4 млн. барела нефт на ден

21 Авг. 2026
Уникалният PosHYdon съчетава зелен водород, вятърен ток и природен газ

Уникалният PosHYdon съчетава зелен водород, вятърен ток и природен газ

21 Авг. 2026
В Русия избухнаха нови битки за бензин

В Русия избухнаха нови битки за бензин
17 Авг. 2026
Египет обяви "революционно" откритие на нефт и газ

Египет обяви "революционно" откритие на нефт и газ

14 Авг. 2026
Кабинетът ще оздравява държавната енергетика

Кабинетът ще оздравява държавната енергетика
14 Авг. 2026
Uniper осигури втечнен газ за Германия от мегапроект в Канада

Uniper осигури втечнен газ за Германия от мегапроект в Канада
10 Авг. 2026
САЩ плащат на RWE, за да не строи вятърни паркове

САЩ плащат на RWE, за да не строи вятърни паркове
07 Авг. 2026
Италия стана най-големият вносител на втечнен природен газ в ЕС

Италия стана най-големият вносител на втечнен природен газ в ЕС

07 Авг. 2026
Най-богатият човек в Африка ще прави втора рафинерия гигант

Най-богатият човек в Африка ще прави втора рафинерия гигант

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