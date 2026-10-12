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Бойни спортове

Опозицията в борбата се обедини срещу Станка Златева

Опозицията в борбата се обедини срещу Станка Златева
08 Окт. 2026 Обновена
Фюри покани Джошуа на "Гинес" след мача

Фюри покани Джошуа на "Гинес" след мача
01 Окт. 2026
Тервел Замфиров стана държавен вицешампион по бразилско жиу-жицу

Тервел Замфиров стана държавен вицешампион по бразилско жиу-жицу
28 Септ. 2026
Радослав Росенов спечели европейско злато за българския бокс

Радослав Росенов спечели европейско злато за българския бокс
25 Септ. 2026 Обновена
Росенов ще се бие за европейската титла по бокс

Росенов ще се бие за европейската титла по бокс
24 Септ. 2026 Обновена
Българският бокс си гарантира два медала от Евро 2026

Българският бокс си гарантира два медала от Евро 2026
23 Септ. 2026 Обновена
Национал по борба е уличен с допинг

Национал по борба е уличен с допинг
10 Юли 2026 Обновена
Легендата Усик освобождава всичките си шампионски пояси

Легендата Усик освобождава всичките си шампионски пояси

27 Юни 2026
Усик спаси световните си титли срещу кикбоксьор

Усик спаси световните си титли срещу кикбоксьор
24 Май 2026
Борците приключиха Евро 2026 с 6 медала

Борците приключиха Евро 2026 с 6 медала
26 Апр. 2026
Дагестански борец спечели медал за България на европейското

Дагестански борец спечели медал за България на европейското

25 Апр. 2026
Биляна Дудова спечели осми европейски медал по борба

Биляна Дудова спечели осми европейски медал по борба

24 Апр. 2026
Кирил Милов отново е най-силният борец в Европа

Кирил Милов отново е най-силният борец в Европа
22 Апр. 2026
Контузия спря Семен Новиков за европейската титла

Контузия спря Семен Новиков за европейската титла
21 Апр. 2026
Семен Новиков пак е финалист на европейско по борба

Семен Новиков пак е финалист на европейско по борба
20 Апр. 2026
Циганския крал се завърна в тежка категория с победа

Циганския крал се завърна в тежка категория с победа
12 Апр. 2026 Обновена
Боксът допусна скандалната Лин Ю-Тин до състезания

Боксът допусна скандалната Лин Ю-Тин до състезания
22 Март 2026
Скандалната Имане Хелиф влиза в профибокса

Скандалната Имане Хелиф влиза в профибокса
19 Март 2026
Недоволни в борбата изкараха деца на протест срещу Станка Златева

Недоволни в борбата изкараха деца на протест срещу Станка Златева
04 Март 2026
Двамата ни шампиони взеха и Купа "Странджа"

Двамата ни шампиони взеха и Купа "Странджа"
02 Март 2026
Усик ще брани короната в бокса срещу кикбоксьор

Усик ще брани короната в бокса срещу кикбоксьор
28 Февр. 2026
Треньорът на класиците не издържа на поредния скандал в борбата

Треньорът на класиците не издържа на поредния скандал в борбата
03 Февр. 2026
Циганския крал се завръща: Няма по-хубаво - да удрям хора и да ми плащат

Циганския крал се завръща: Няма по-хубаво - да удрям хора и да ми плащат
05 Яну. 2026
Почина двукратният олимпийски шампион Боян Радев

Почина двукратният олимпийски шампион Боян Радев
18 Дек. 2025
Руснак нокаутира Пулев и му отне титлата

Руснак нокаутира Пулев и му отне титлата
12 Дек. 2025 Обновена
Пулев е с 10 кг по-тежък от претендента за титлата

Пулев е с 10 кг по-тежък от претендента за титлата
11 Дек. 2025
Пулев: Ако беше лесно, нямаше да е приятно

Пулев: Ако беше лесно, нямаше да е приятно
10 Дек. 2025
Усик поиска бивш шампион на WBC за следващ съперник

Усик поиска бивш шампион на WBC за следващ съперник
02 Дек. 2025
България ще приеме Евро 2026 по бокс

България ще приеме Евро 2026 по бокс
01 Дек. 2025
Казах оглави олимпийския бокс и обеща пълно признаване от МОК

Казах оглави олимпийския бокс и обеща пълно признаване от МОК
24 Ноем. 2025
Александър Усик се отказа от една световна титла

Александър Усик се отказа от една световна титла

18 Ноем. 2025
Руснак се оказа претендентът за титлата на Пулев

Руснак се оказа претендентът за титлата на Пулев
16 Окт. 2025
С жалба в CAS Кубрат Пулев избегна американски противник

С жалба в CAS Кубрат Пулев избегна американски противник
15 Окт. 2025
Юлияна Янева стана световна вицешампионка по борба

Юлияна Янева стана световна вицешампионка по борба
18 Септ. 2025
Българската борба спечели първи медал от световното първенство

Българската борба спечели първи медал от световното първенство
17 Септ. 2025
Рами Киуан стана световен вицешампион по бокс

Рами Киуан стана световен вицешампион по бокс
14 Септ. 2025
16 г. по-късно български боксьор е на световен финал

16 г. по-късно български боксьор е на световен финал
12 Септ. 2025
България спечели първи световни медали в бокса от 2019 г.

България спечели първи световни медали в бокса от 2019 г.
10 Септ. 2025
13 български борци отиват на световното без амбиции и цели

13 български борци отиват на световното без амбиции и цели
10 Септ. 2025
Скандална боксьорка ще доказва с PCR тест, че е жена

Скандална боксьорка ще доказва с PCR тест, че е жена
22 Авг. 2025
Боксът въведе задължителен тест за трансджендъри

Боксът въведе задължителен тест за трансджендъри
21 Авг. 2025 Обновена
Усик остава недосегаем в кралската дивизия на бокса

Усик остава недосегаем в кралската дивизия на бокса
20 Юли 2025
САЩ арестуваха бивш боксов шампион за връзки с наркокартел

САЩ арестуваха бивш боксов шампион за връзки с наркокартел
04 Юли 2025
Наш олимпийски шампион остана без жилище във Велико Търново

Наш олимпийски шампион остана без жилище във Велико Търново
16 Юни 2025
БФБорба извади от отбора олимпийски и европейски шампион

БФБорба извади от отбора олимпийски и европейски шампион
13 Юни 2025
Почина боксовият шампион Емил Чупренски

Почина боксовият шампион Емил Чупренски
31 Май 2025
Наш европейски вицешампион е уличен с допинг

Наш европейски вицешампион е уличен с допинг
18 Май 2025
Олимпийски шампион по борба е арестуван в мрежа за проституция

Олимпийски шампион по борба е арестуван в мрежа за проституция
13 Май 2025
Националният отбор по борба се разбунтува

Националният отбор по борба се разбунтува
08 Май 2025 Обновена
Старата БФБорба взела още руснаци и оставила 1.4 млн. лв. дълг

Старата БФБорба взела още руснаци и оставила 1.4 млн. лв. дълг
24 Апр. 2025
Борците се разбунтуваха и си поискаха обратно уволнения руски треньор

Борците се разбунтуваха и си поискаха обратно уволнения руски треньор
17 Апр. 2025 Обновена
БФБорба уволни всички треньори на националните отбори

БФБорба уволни всички треньори на националните отбори
15 Апр. 2025
Кирил Милов стана европейски шампион по борба

Кирил Милов стана европейски шампион по борба
13 Апр. 2025
Семен Новиков загуби схватката за титлата на Евро 2025

Семен Новиков загуби схватката за титлата на Евро 2025
12 Апр. 2025
Рамазанов спечели и европейска титла за България

Рамазанов спечели и европейска титла за България
09 Апр. 2025
Олимпийският шампион Рамазанов стигна до финал на Евро 2025

Олимпийският шампион Рамазанов стигна до финал на Евро 2025
08 Апр. 2025

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