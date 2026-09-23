Българският бокс си гарантира два медала от Евро 2026

БФБокс Радослав Росенов е избухнал в радостни възгласи, след като реферът е вдигнала ръката му като победител в 1/4-финала срещу действащия европейски шампион Всеволод Шумков на ринга в "Асикс Арена" в София.

Българският национален отбор по бокс заслужи първи два медала от европейското първенство за мъже и жени в София. Извоюваха ги Радослав Росенов (60 кг) и Рами Киуан (75 кг), класирайки се за 1/2-финалите и гарантирайки си минимум бронз в своите категории.

22-годишният Росенов взе своеобразен реванш срещу руснака Всеволод Шумков, от когото загуби на финала на Евро 2024. Сега Росенов детронира шампиона на 1/4-финал, постигайки труден успех с 3:2 съдийски гласа (28:27, 26:29, 27:28, 28:27, 28:27) пред пълните трибуни на "Асикс Арена".

Съперник на Радо за място във финала на Евро 2026 ще бъде испанецът Андрес Ернандес. Полуфиналите в категорията са в четвъртък (24 септември) следобед и ще бъдат излъчвани пряко по БНТ 3 и онлайн на сайта на обществената телевизия.

Актуалният европейски шампион Киуан пък се справи убедително срещу поляка Матеуш Урбан - 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26). Утре вечер 26-годишният Рами ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов в предпоследния етап от защитата на титлата си.

На 1/4-финалите днес отпаднаха Уилиам Чолов (80 кг), който заради рано отворила се аркада получи лекарска забрана и не успя да довърши мача срещу сърбина Растко Симич, и звездата на женския ни бокс Станимира Петрова (57 кг), която загуби от ирландката Микаела Уолш с 0:5 (28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 27:30).

На 5-о място завърши и младата надежда Алейна Мехмед при дебюта си на континентално първенство при дамите. В кат. до 80 кг националката ни отстъпи във вторник пред украинката Ирина Луцак.