България ще приеме Евро 2026 по бокс

Турнирът ще се проведе в "Асикс Арена" и бе потвърден от European Boxing

Днес, 16:13
Президентът на боксовата федерация Красимир Инински (вдясно) има повод да се похвали с домакинството на континенталното първенство, но това е и отговорност за треньора на националния отбор Жоел Арате (вляво), чийто възпитаници трябва да се представят на ниво пред българската публика.
БГНЕС
България ще е домакин на Европейското първенство по бокс за мъже и жени през 2026 г. Новината бе обявена официално от European Boxing. "Изпълнителното бюро избра България и София в много сериозна надпревара с още няколко кандидати, за да е домакин на това толкова голямо събитие догодина. За нашата организация това първенство е с огромна стойност, защото е дебютно под егидата на European Boxing. България представи силна и стойностна кандидатура, подкрепена с отлична зала и с партньорството на Министерството на младежта и спорта. Предвид доказаното умение на страната да организира турнири от най-голям ранг смятаме, че София е идеалното място да е домакин на това най-голямо за European Boxing събитие", се казва в съобщението.

Турнирът ще се проведе от 15 до 26 септември 2026 година в зала "Асикс Арена" в София. За България това е шанс да приеме за четвърти път в историята континентален шампионат при мъжете. За пръв път турнирът ще се проведе в София. Предишните първенства бяха във Варна (1983), Пловдив (2006) и Самоков (2015). И всеки път България е имала шампиони - Ивайло Маринов, Петър Лесов и Емил Чупренски (1983), Борис Георгиев (2006), Даниел Асенов (2015). Столицата ни е посрещала две европейски първенства, но само за жени - през 2016 и 2018 г.

"За Българска федерация по бокс е огромна чест, привилегия, но и отговорност да организира толкова голям и значим форум, като Европейското първенство за мъже и жени през 2026 година. Това е много важен момент в нашата съвместна история. Благодарим за доверието. През годините Българската федерация по бокс се доказа като организатор от световно ниво. Сега обаче отговорността е още по-голяма, защото това ще е първо Европейско първенство под егидата на European Boxing", коментира президентът на боксовата ни федерация Красимир Инински.

