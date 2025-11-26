Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Узбек стана най-младият носител на Световната купа по шахмат

19-годишният Джавохир Синдаров ще получи 120 000 долара за успеха си и ще участва в Турнира на претендентите

Днес, 17:21
Вицепрезидентът на индийската шахматна федерация гросмайстор Дибенду Баруа дава символичен първи ход на партията между Джавохир Синдаров (вляво) и И Вей.
FIDE
Вицепрезидентът на индийската шахматна федерация гросмайстор Дибенду Баруа дава символичен първи ход на партията между Джавохир Синдаров (вляво) и И Вей.

Узбекът Джавохир Синдаров стана най-младият носител на Световната купа по шахмат при мъжете. Във финала на турнира в индийския град Гоа 19-годишният гросмайстор надделя след тайбрек с 2,5:1,5 точки над китаеца И Вей. Участие в надпреварата взеха общо 206 шахматисти в осем елиминационни кръга.

Синдаров и Вей направиха две ремита в партиите по класически шахмат, както и в първата среща по ускорен шах. Във втората обаче китаецът допусна грешка, след като бе притиснат от времевата контрола и това доведе до победата на Синдаров. За нея той ще получи 120 000 долара от наградния фонд от общо 2 милиона.

На трето място остана руснакът Андрей Есипенко, който победи в малкия финал друг узбек - Нодирбек Якуббоев, с 2:0. Така Синдаров, Вей и Есипенко си осигуриха място в Турнира на претендентите, който ще се състои от 28 март до 16 април. Победителят в него ще бъде съперник индиеца Гукеш Домараджу в мача за световната титла.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

шахмат

Още новини по темата

Европейският шахмат съзря политическа намеса от спортния ни министър
13 Ноем. 2025

Спортният министър се оплете за драмите в шахмата
12 Ноем. 2025

Меморандумът в шахмата беше прекратен
06 Ноем. 2025

Шахматните федерации "партньори" официално пак са врагове
05 Ноем. 2025

FIDE наказва България заради спортния министър
04 Ноем. 2025

Нов раздор в шахмата отмени обединението
03 Ноем. 2025

БФШ 2022 покани БСФШ да се влее в нея
30 Окт. 2025

Салимова стана вицешампионка на Европа със сръбския си клуб
27 Окт. 2025

FIDE разследва Крамник за тормоз срещу покоен американски гросмайстор
25 Окт. 2025

FIDE започва революция с благословията на Карлсен
19 Окт. 2025

България остана на косъм от нов европейски медал в шахмата
14 Окт. 2025

Шахматистките влязоха в Топ 10 преди финала на Евро 2025
13 Окт. 2025

Шахматистките ни се върнаха към победите на Евро 2025
12 Окт. 2025

Мъжкият ни шахматен отбор взе 3-а победа на Евро 2025

10 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън