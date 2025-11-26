Узбек стана най-младият носител на Световната купа по шахмат

FIDE Вицепрезидентът на индийската шахматна федерация гросмайстор Дибенду Баруа дава символичен първи ход на партията между Джавохир Синдаров (вляво) и И Вей.

Узбекът Джавохир Синдаров стана най-младият носител на Световната купа по шахмат при мъжете. Във финала на турнира в индийския град Гоа 19-годишният гросмайстор надделя след тайбрек с 2,5:1,5 точки над китаеца И Вей. Участие в надпреварата взеха общо 206 шахматисти в осем елиминационни кръга.

Синдаров и Вей направиха две ремита в партиите по класически шахмат, както и в първата среща по ускорен шах. Във втората обаче китаецът допусна грешка, след като бе притиснат от времевата контрола и това доведе до победата на Синдаров. За нея той ще получи 120 000 долара от наградния фонд от общо 2 милиона.

На трето място остана руснакът Андрей Есипенко, който победи в малкия финал друг узбек - Нодирбек Якуббоев, с 2:0. Така Синдаров, Вей и Есипенко си осигуриха място в Турнира на претендентите, който ще се състои от 28 март до 16 април. Победителят в него ще бъде съперник индиеца Гукеш Домараджу в мача за световната титла.