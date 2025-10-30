Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БФШ 2022 покани БСФШ да се влее в нея

Лицензираната федерация обвини другата, че не спазва шахматния меморандум, и ѝ даде седмица

Днес, 17:30
Председателите на двете конкуриращи се шахматни федерации - Васил Антонов (в средата) и Милен Василев (вдясно), си стискат ръцете в Спортната палата в присъствието на спортния министър Иван Пешев (вляво), превърнал се в своеобразен гарант на сътрудничеството им.
ММС
Председателите на двете конкуриращи се шахматни федерации - Васил Антонов (в средата) и Милен Василев (вдясно), си стискат ръцете в Спортната палата в присъствието на спортния министър Иван Пешев (вляво), превърнал се в своеобразен гарант на сътрудничеството им.

Пореден рунд започва в нестихващото противоборство между двата основни враждуващи лагера в българския шахмат. Битките все така не се водят на дъската, а основно в медийното пространство и в необятния свят на социалните мрежи.

В пространна публикация в личния си профил председателят на лицензираната от спортното министерство "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022) Васил Антонов се обърна публично към президента на приетата в международните структури без административни права у нас "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ) Милен Василев. Шефът на БФШ 2022 упреква колегата си, че е преустановил едностранно комуникацията, нарушавайки подписания през април меморандум за сътрудничество.

"Наред с това, започнаха отново да се публикуват остри и поляризиращи позиции, въведени бяха допълнителни такси за международен рейтинг, както и започнахте преки контакти със спортни клубове и състезатели с цел ангажиране към нова лицензионна процедура. Тези действия не само противоречат на духа на меморандума, но и подкопават доверието, което беше изградено с много усилия. Напомняме, че след отнемането на нашия спортен лиценз общата ни отговорност беше да работим за обединение в рамките на шест месеца. Вместо това, след възстановяването на лиценза, последваха нови публични изявления, които единствено създадоха напрежение и поставиха под съмнение готовността за съвместна работа", добавя още Антонов.

Той отправя и предложение за "незабавно" обединение на двете федерации, като поставя на Василев едноседмичен срок за размисъл. Конкретната оферта е БСФШ да се влее в БФШ 2022, за да бъде запазен действащият държавен лиценз. Той беше подновен от министъра на младежта и спорта Иван Пешев на 30 септември, само 25 дни след като Върховният административен съд постанови окончателно, че ММС неправомерно е издало лиценз за спорта шахмат на БФШ 2022 през ноември 2022 г. по време на управлението на служебния спортен министър Весела Лечева.

"Както е известно, лицензът е пряко свързан с единния идентификационен код на нашата организация и всяка промяна би довела до неговата загуба, а оттам - и до прекъсване на финансирането за дълъг период от време. Спортните клубове не могат да издържат финансово подобен сценарий - аргументира предложението си Антонов. - Предлаганото обединение ще бъде напълно равнопоставено, с еднакъв брой представители на двете организации в управителния съвет, избрани пряко от всички клубове, членуващи и в двете организации. Очакваме Вашия отговор в срок до 7 ноември 2025 г., за да пристъпим към конкретизация на стъпките по обединителния процес."

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

шахмат, БФШ 2022, БСФШ

Още новини по темата

Салимова стана вицешампионка на Европа със сръбския си клуб
27 Окт. 2025

FIDE разследва Крамник за тормоз срещу покоен американски гросмайстор
25 Окт. 2025

FIDE започва революция с благословията на Карлсен
19 Окт. 2025

България остана на косъм от нов европейски медал в шахмата
14 Окт. 2025

Шахматистките влязоха в Топ 10 преди финала на Евро 2025
13 Окт. 2025

Шахматистките ни се върнаха към победите на Евро 2025
12 Окт. 2025

Мъжкият ни шахматен отбор взе 3-а победа на Евро 2025

10 Окт. 2025

Втора загуба поред допуснаха шахматистките ни на Евро 2025

09 Окт. 2025

Първа загуба свали България от върха на Евро 2025 по шахмат
08 Окт. 2025

Държавата бързо поднови лиценза на шахматната федерация
02 Окт. 2025

Шахматното обединение пак увисна на косъм
11 Септ. 2025

Съдът отне лиценза на шахматната федерация
05 Септ. 2025

Няма да има наша шахматистка на 1/8-финалите за Световната купа
13 Юли 2025

Стефанова загуби първата 1/16-финална партия за Световната купа
12 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте