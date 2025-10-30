БФШ 2022 покани БСФШ да се влее в нея

ММС Председателите на двете конкуриращи се шахматни федерации - Васил Антонов (в средата) и Милен Василев (вдясно), си стискат ръцете в Спортната палата в присъствието на спортния министър Иван Пешев (вляво), превърнал се в своеобразен гарант на сътрудничеството им.

Пореден рунд започва в нестихващото противоборство между двата основни враждуващи лагера в българския шахмат. Битките все така не се водят на дъската, а основно в медийното пространство и в необятния свят на социалните мрежи.

В пространна публикация в личния си профил председателят на лицензираната от спортното министерство "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022) Васил Антонов се обърна публично към президента на приетата в международните структури без административни права у нас "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ) Милен Василев. Шефът на БФШ 2022 упреква колегата си, че е преустановил едностранно комуникацията, нарушавайки подписания през април меморандум за сътрудничество.

"Наред с това, започнаха отново да се публикуват остри и поляризиращи позиции, въведени бяха допълнителни такси за международен рейтинг, както и започнахте преки контакти със спортни клубове и състезатели с цел ангажиране към нова лицензионна процедура. Тези действия не само противоречат на духа на меморандума, но и подкопават доверието, което беше изградено с много усилия. Напомняме, че след отнемането на нашия спортен лиценз общата ни отговорност беше да работим за обединение в рамките на шест месеца. Вместо това, след възстановяването на лиценза, последваха нови публични изявления, които единствено създадоха напрежение и поставиха под съмнение готовността за съвместна работа", добавя още Антонов.

Той отправя и предложение за "незабавно" обединение на двете федерации, като поставя на Василев едноседмичен срок за размисъл. Конкретната оферта е БСФШ да се влее в БФШ 2022, за да бъде запазен действащият държавен лиценз. Той беше подновен от министъра на младежта и спорта Иван Пешев на 30 септември, само 25 дни след като Върховният административен съд постанови окончателно, че ММС неправомерно е издало лиценз за спорта шахмат на БФШ 2022 през ноември 2022 г. по време на управлението на служебния спортен министър Весела Лечева.

"Както е известно, лицензът е пряко свързан с единния идентификационен код на нашата организация и всяка промяна би довела до неговата загуба, а оттам - и до прекъсване на финансирането за дълъг период от време. Спортните клубове не могат да издържат финансово подобен сценарий - аргументира предложението си Антонов. - Предлаганото обединение ще бъде напълно равнопоставено, с еднакъв брой представители на двете организации в управителния съвет, избрани пряко от всички клубове, членуващи и в двете организации. Очакваме Вашия отговор в срок до 7 ноември 2025 г., за да пристъпим към конкретизация на стъпките по обединителния процес."