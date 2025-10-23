FIDE разследва Крамник за тормоз срещу покоен американски гросмайстор

FIDE Бившият световен шампион Владимир Крамник се превърна в обект на повсеместни обвинения за тормоз след смъртта на Даниел Народицки.

Международната федерация по шахмат (FIDE) разследва публичните атаки на бившия световен шампион Владимир Крамник срещу Даниел Народицки. Световната централа съобщи това броени дни след като американският гросмайстор почина внезапно едва на 29-годишна възраст, а смъртта му шокира света на шаха и разкри пукнатини в дигиталната ера на спорта.

Народицки, сред най-забележимите лица в ренесанса на шахмата по време на ковид пандемията, беше един от най-популярните играчи и учители на своето поколение. Вундеркинд, завършил "Станфорд", спечелил световното първенство за деца до 12 г., станал гросмайстор на 18 г. и натрупал над 800 000 последователи в Twitch и YouTube. Известен с прякора си Даня, роденият в Калифорния Народицки, съчетаващ търпение, хумор, щедрост и дарба за комуникация, се превърна в знаменосец на онлайн бума на шаха, помагайки за привличането на огромна нова аудитория към древната игра.

През последните години експлозията на шахмата във виртуалното пространство подхрани и паралелен скок в обвиненията в измама, тъй като играчите получиха достъп до мощни компютърни програми, способни да предлагат перфектни ходове в реално време. Екосистемата стана едновременно демократизирана и запалима.

"Процентът на измами онлайн е 100 до 200 пъти по-висок, отколкото на дъската - казва Кенет Ригън, международен майстор по шахмат и компютърен учен, който помага на FIDE за разкриването на измами като член на Комисията по феърплей на организацията. - По мои наблюдения има пет до десет случая годишно на дъската."

В тази нестабилна атмосфера се намеси Крамник, руският интелектуалец, който държеше световната титла в шахмата близо седем години, след като детронира Гари Каспаров през 2000 г. и който е широко възприеман като един от най-великите играчи в защита в историята. През последната година

той обвини Народицки, без доказателства, че използва шахматна машина

по време на онлайн игри. Народицки отрече обвинението, но призна, че това се е отразило на психическата му стабилност.

"Още от случая с Крамник чувствам, че ако започна да се справям добре, хората предполагат най-злоумишлените действия от моя страна - каза той по време на последния си стрийминг на живо в Twitch миналия уикенд. - Проблемът е само в продължителния ефект от това."

В понеделник, шахматният център в Шарлът, където Народицки беше главен треньор и гросмайстор от 2020 г., обяви неговата "неочаквана" смърт. Не беше посочена конкретна причина. Единствено украинският гросмайстор Александър Бортник, близък приятел на Народицки, съобщи, че той и друг приятел са открили 29-годишния мъж безчувствен у дома. А почит към паметта му се изсипа от целия шахматен свят.

"Той можеше да обясни играта на мравка - каза колегата му стриймър и международен майстор Леви Розман, по-известен като GothamChess в онлайн пространството. - Той се намираше на перфектния кръстопът между блестяща игра и блестящо дар слово."

С разпространението на скръбта бързо последва и гневът. Световният №2 Хикару Накамура отправи изпълнено с ругатни порицание към Крамник в своя стрийм, докато петкратният световен шампион и лидер в ранглистата Магнус Карлсен осъди "ужасното" поведение на руснака. Индийският гросмайстор Нихал Сарин, който игра срещу Народицки в последния си онлайн мач, обвини Крамник, че е "отнел живот", в коментар пред "Индиън Експрес", добавяйки, че "безмилостна кампания от обвинения" е поставила приятеля му "под огромен стрес".

"It's a great loss. It's very sad for all of us that somebody who was such a resource to the chess community and also had a universally high approval rating from everybody he met was led to the place that he was."@MagnusCarlsen on the passing of Daniel Naroditsky. pic.twitter.com/BQJ9Flbp0J — Take Take Take (@TakeTakeTakeApp) 21 октомври 2025 г.

50-годишният Крамник, който е отправял подобни обвинения и срещу други играчи през последните години, включително срещу Сарин, продължи да публикува дори след новината за смъртта на Народицки, наричайки я трагедия, която "полицията трябва да разследва". Руснакът спекулира с "финансови интереси" и заплаши със съдебни действия "тези, които необосновано ме обвиняват". Неговите забележки предизвикаха ново възмущение, засилвайки призивите FIDE да се намеси.

21-годишният Сарин описа Крамник като "велик играч, световен шампион", който "е дал много на шахмата", но възрази срещу неговия самоинициативен и разпилян "кръстоносен поход" срещу заподозрени от него в измама: "Измамите в шаха са огромен проблем. Но това, което прави Крамник, е напълно неприемливо. Той просто изрича обвинения всеки ден. Той беше световен шампион, все пак много влиятелна фигура. И не знам дали осъзнава какво въздействие може да има това върху невинни хора. Методите на Крамник изглеждат като: изгаряш цял град, за да хванеш някои измамници. Убиваш хиляди други напълно невинни хора, за да хванеш един или двама."

Главният изпълнителен директор на FIDE Емил Сутовски заяви, че организацията "разглежда" поведението на Крамник. И отбеляза, че

"начинът, по който Крамник подхожда към това, просто не може да бъде приемлив",

визирайки многократните публични обвинения. Федерацията обяви също, че планира да почете Народицки със специална награда и че нейният президент Аркадий Дворкович ще учреди награда на негово име.

Но допълнителният опит на Сутовски да размишлява по темата скоро хвърли ръководния орган в още по-дълбока полемика. В дълга публикация в "Екс" той написа, че макар поведението на Крамник да е "ужасно и откровено срамно", стои и въпросът дали приятелите на Народицки са направили достатъчно, за да му помогнат през последните месеци.

"Количеството любов, дадена на Даня след смъртта, е безпрецедентно - написа Сутовски. - Но ето какъв е проблемът: къде бяхте всички вие, когато Даня беше жив и болен? Изтъкването на добродетели и привличането на харесвания е най-лошият начин да се отдаде уважение на Даня. Оказва се, че той е бил пример за мнозина, но сякаш през повечето време е бил самотен."

Публикацията предизвика незабавна негативна реакция. Шахматният стриймър и гросмайстор за жени Немо Джоу я нарече "едно от най-отвратителните и подли неща, които съм чела". В отговор в "Екс" тя нападна Сутовски, че "обвинява обществото, когато няма абсолютно никаква представа с кого е бил в контакт Даня", и че не е защитил играчите от тормоз. "Къде, по дяволите, беше ти? - написа тя. - Със сигурност не да защитаваш играчите от злоупотреби... Ти очевидно си негоден да ръководиш FIDE. Подавай си оставката незабавно!"

Популярната шведска стриймърка Анна Крамлинг, която определи атаките на Крамник като "кибертормоз", също критикува публикацията на Сутовски. Тя призова FIDE да "направи всичко по силите си, за да гарантира, че справедливостта ще възтържествува".

Други заявиха, че забележките на изпълнителния директор на FIDE издават

слепота за по-големия културен проблем: климата на подозрение, враждебност

и парасоциален контрол, който сега прониква в онлайн шахмата. Мнозина припомниха 2023 г., когато популярната онлайн платформа Chess.com затвори блога на Крамник, след като предупреди за неговите "ескалиращи атаки" срещу десетки играчи, наричайки твърденията му "безпочвени и вредни".

Семейството на Народицки заяви, че се надява той да бъде запомнен не заради токсичността, която е преживял, а заради "радостта и вдъхновението, които е носил на хората всеки ден". Карлсен го описа като "ресурс за шахматната общност", докато Накамура го нарече "най-добрия от нас".

В отговор на медийно запитване в сряда Крамник каза: "Предпочитам да разкажа цялата история, не желая да коментирам изявлението на Емил Сутовски, но ще коментирам изявление на президента на FIDE, ако такова се появи."

Тъй като федерацията е изправена пред натиск да действа, под въпрос поставена и собственият авторитет на FIDE - не само за това как се справя с Крамник, но и за това дали може да се справи с по-мрачните последици от самата онлайн революция, на която Народицки помогна да се реализира. Дигиталната ера направи шаха по-бърз, по-силен и по-видим от всякога. Тя го направи и по-жесток.

"Усмивката на Даниел избледня след началото на атаките - каза Сарин. - Всички го видяхме. Светът на шаха загуби едно от най-ярките си светила - някой, който направи нашата игра достъпна за милиони."