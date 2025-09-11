Шахматното обединение пак увисна на косъм

По-малко от половин година след подписването на меморандум за сътрудничество между "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022) и "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ) по оста между двете организации отново прехвърчаха искри. А това постави на карта надеждите за истинско обединение на шахматното семейство в България след цяло десетилетие вътрешни междуособици.

След като миналия петък Върховният административен съд отмени държавния спортен лиценз на БФШ 2022, днес от БСФШ отправиха публичен апел към своите отколешни противници - и отскоро партньори, да продължат да спазват подписания през април договор за сътрудничество. В противен случай меморандумът може и да бъде развален, намекнаха от организацията.

"С тревога отбелязваме поведението на нашите партньори от БФШ 2022 и определени техни представители, които неслучайно бяха изключени от БСФШ заради действия, насочени към раздор и разединение - написаха от БСФШ. - Твърденията за нередовност на решението на ВАС и за възможност то да бъде отменено са абсолютно несъстоятелни. Подобни аргументи се използваха и при приемането на БСФШ във FIDE, когато се говореше за отмяна и намеса на прокуратурата, но това се оказа само тактика за натиск, а не реална възможност. Тези твърдения противоречат на добрите нрави и на поетите от БФШ 2022 ангажименти по подписания меморандум. В случай че диалогът не продължи съгласно условията на меморандума, ще бъдем принудени да предприемем действия за защита интересите на десетките клубове членове на БСФШ. Надяваме се, че разумът ще надделее, все пак."

От БСФШ също така смятат, че оттук нататък обединението е възможно само в тяхната структура. Като основен аргумент от тази федерация изтъкват своето членство в международните институции - световната федерация FIDE и европейския шахматен съюз ECU.

"Българска спортна федерация по шахмат приветства решението на ВАС като правилно и законосъобразно. БСФШ винаги е твърдяла, че БФШ 2022 е получила лиценз от министър Весела Лечева в нарушение на закона, което сега се доказа и от съда. Съдът е приел, че не е изследвано членството в международна спортна организация, въпреки че по силата на чл. 3, ал. 3 от ППЗФВС при извършването на подбор предимство има кандидатът за спортен лиценз, който е член на международна спортна организация по съответния вид спорт. Липсата на такъв анализ е съществено нарушение на административните правила и прави издадения лиценз незаконосъобразен. Това означава, че единствен възможен бъдещ лицензиант е БСФШ, тъй като единствена притежава членството във FIDE и ECU, които изцяло подкрепят нашата организация. Следователно, обединението на всички шахматни клубове в България може да се осъществи само в рамките на БСФШ."

От федерацията, представляваща България на международната сцена, но непритежаваща национален лиценз, отправиха апел към спортния министър Иван Пешев да задейства процедурата по издаване на нова лицензия за организация, която да администрира шахмата у нас.

"Очакваме процесът по лицензиране в Министерството на младежта и спорта да стартира своевременно, за да не се допуска създаване на спекулации, напрежение между клубовете и несигурност за развитието на шахмата в България", написаха от БСФШ.