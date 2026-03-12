Малена Замфирова претърпя успешно и втората операция

Сноубордистката Малена Замфирова претърпя успешно втора операция, съобщи вицепрезидентът на българската федерация по ски Георги Бобев.

"Вчера бе извършена интервенция в раменната област, надяваме се да е последната", разкри той, цитиран от радио "Дарик".

След тренировка на 3 март 16-годишната тийнейджърка от София беше блъсната в гръб от скиор в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия. Там българката трябваше да стартира в състезанията за Световната купа миналия уикенд.

На 9 март най-добрата ни състезателка при жените беше оперирана в продължение на 6 часа в болница в австрийския град Грац. Тогава лекарите възстановиха раздробената ѝ бедрена кост, фиксираха таза и премахнаха външните фиксатори, които до този момент стабилизираха таза и бедрото. Според главния хирург интервенцията е преминала много добре.

"За започване на рехабилитация има време, тъй като тя е дълго време на легло", добави Бобев.

Според бащата на Малена - Анатолий Замфиров, очакванията са дъщеря му да може да ходи без патерици и да започне активно възстановяване след около половин година.

Относно евентуалното транспортиране на Замфирова в България, вицепрезидентът на федерацията даде да се разбере, че то няма да е възможно по-рано от края на настоящия месец.

"Първоначално казаха, че евентуално ще я изпишат след три седмици. До момента е минала една. Още не сме обсъждали нейното прибиране. Федерацията е готова да помогне с всичко необходимо, но първо трябва да стигнем до този етап. Надявам се Малена да се възстанови напълно, всеки ден се молим за това", завърши Бобев.