Малена Замфирова претърпя 6-часова операция

Тазът и бедрото на сноубордистката са успешно фиксирани, но предстои и интервенция в рамото

Днес, 17:55
Бащата Анатолий Замфиров съобщи, че на Малена ѝ предстоят нови изследвания, за да се установи има ли разкъсана кръстна връзка на коляното.
Първата операцията на тежко пострадалата 16-годишна сноубордистка Малена Замфирова в австрийския град Грац приключи успешно, предаде bTV. Тийнейджърката от София претърпя сложна интервенция, продължила повече от 6 часа, съобщиха от телевизията, която има екип на място.

Най-много усилия лекарите са положили за реставрацията на раздробената бедрена кост на Замфирова. Фиксиран е тазът и са свалени външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до този момент.

Според главния хирург операцията е минала много добре. Необходима е и хирургична интервенция в раменната област, но тя ще бъде извършена от друг специалист по-късно тази седмица.

Днешната операция на бедрото и таза трябваше да се проведе още в петък, но тогава показателите на Малена не позволиха. След приключване на всички хирургични процедури ще стане ясно какви ще бъдат следващите необходими стъпки за пълното възстановяване на младата състезателка.

Бащата на сноубордистката - Анатолий Замфиров, съобщи, че на дъщеря му предстоят тепърва и нови изследвания, за да се установи има ли разкъсана кръстна връзка на коляното. Малена пострада миналия вторник - на 3 март, когато след тренировка за Световната купа в чешкия зимен център Шпиндлерув Млин беше пометена в гръб от скиор, спуснал се по съседната "черна" писта.

