Още нищо не е свършено за "Джиро д`Италия" в България

Народно събрание Спортният министър Димитър Илиев (вляво, в дъното) отговаря на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Даниел Александров (на преден план вляво) по време на изслушването в комисията.

На практика не е свършено нищо по организацията на най-голямото колоездачно събитие в историята на България - първите три етапа от Обиколката на Италия, и е твърде вероятно да станем свидетели на шумен провал. Това стана ясно по време на изслушването на служебния спортен министър Димитър Илиев в парламентарната комисия по въпросите на младежта, спорта и децата.

Макар за "Джиро д`Италия" до момента държавата да е отпуснала общо €23.7 млн., от изнесената пред депутатите информация изскочиха само тревожни факти: че всичко е било възложено от предишния спортен министър Иван Пешев на един-единствен човек, при това без договор; че разходите на ММС по "Джирото" се правят без обществени поръчки; че има смущаващи пера и дублирани суми за една и съща дейност; че нищо не е готово само 70 дни преди т.нар. "Гранде Партенца" (Големия старт), който е насрочен за 8 май.

Нищо не е свършено

На въпрос от европейския вицешампион по борба от 2020 г. Даниел Александров (ГЕРБ-СДС) на какъв етап сме с напредъка по подготовка на "Джирото", спортният министър Илиев поясни:

"За съжаление, подготовката за толкова мащабно събитие е започнала късно. Договорът е сключен едва на 16 февруари от предишното правителство, с ясното съзнание, че то няма да изпълнява проекта. Заварихме напреднал етап по юридическата работа, но практическата организация е доста закъсняла. ММС е възложило всичко на едно лице, което се е нагърбило с абсолютно всички дейности, свързани с проекта - казва се Анатоли Илиев. Нищо не е свършено до момента - не са давани никакви обяснения, никаква кореспонденция не е вървяла. Тепърва сега се обявява организационен комитет с ангажираните лица по проекта - това са всички ангажирани министерства, всички общини. Днес научих, че и българската федерация по колоездене не е била потърсена по темата."

На което Александров патетично реагира, че служебният кабинет ще е виновен при очертаващия се провал, защото "остават 70 дни до старта, и ако не може да се организираме да проведем един етап (б.р. - те са всъщност три), държавата ще понесе огромни щети [...] Подайте си оставката". При това депутатът от ГЕРБ-СДС демонстративно няколко пъти почукваше по часовника си, за да подчертае липсата на време за организация.

"Предходното правителство какво е правило от август насам? Нищо", контрира Димитър Илиев.

Кой е Анатоли Илиев?

Наложи се депутатите да питат допълнително "Кой е този Анатоли Илиев", който се е нагърбил с всичко.

Служебният спортен министър отговори, че това е "човек който има доста богат опит в тези мероприятия, той е организатор и на маратона на София." "Как е избран, нямам представа, но истината е че той е човекът, който досега е тичал и каквото е свършено, е свършено от него. Той е представител на Асоциация "Спорт в свободното", допълни Димитър Илиев.

Но пропусна да спомене, че Анатоли Илиев е също така и бивш общински съветник на ГЕРБ в София и настоящ член на Борда на директорите на най-голямото държавно дружество за спортни имоти - "Национална спортна база" ЕАД, вкаран там от бившия служебен спортен министър Георги Глушков през декември 2024 г.

Това все пак бе припомнено на министъра от Венцислав Петков (Меч), който му подсказа, че "ако не е доволен от Анатоли Илиев, може спокойно да го уволни".

А зам.-министър Даниела Дашева уточни, че всъщност все още няма сключен договор между Анатоли Илиев и ММС. "Разглеждаме проекта, който е подал, но има неясноти, които открихме, и го върнахме за доработване. След това ще го разгледаме пак", добави Дашева.

В крайна сметка депутатите стигнаха до съгласие да извикат на някое от следващите заседания на комисията Анатоли Илиев, за да даде пред тях отчет какво въобще е свършил по организацията.

Съмнителни разходи

Депутатът от ПП-ДП Джипо Джипов обяви пред колегите си, че е получил отговор от ММС за отпуснатите на министерството суми за организацията на "Джирото". И посочи, че има съмнителни пера, а също и различни суми, предназначени на практика за една и съща дейност.

Според данните ("Сега" разполага с тях), на ММС са отпуснати общо 2 057 450 евро. От тях 600 000 са за "организационни разходи", но има и 240 000 за "процес по организация на спортното състезание", което на практика е същата дейност.

Отделени са също така 40 000 евро за "външни експерти към Организационен комитет по тематично области", макар че, както стана ясно от думите на спортния министър, организационен комитет се създава тепърва.

Самият Димитър Илиев посочи "нещо, което ме фрустрира изключително много, е, че има галавечеря за 600 000".

Но далеч по-смущаващо всъщност е това, че всички отпуснати суми на ММС за "Джирото" са разпределени по пера, без да се пускат обществени поръчки.

"Най-фрапантното е, че сякаш никой [от предишното правителство] не е знаел, че има Закон за обществените поръчки - не са предвиждани обществени поръчки. Някои от нещата [записани в разходите] са нелогични, други се повтарят. Тепърва новият оргкомитет ще влезе в детайла и ще изисква точна справка за всеки от разходите, които ще се правят", добави Димитър Илиев.

Все пак стана ясно, че има уверение от АПИ, че нуждаещите от спешен ремонт пътни настилки по трасето на "Джирото" ще бъдат завършени в срок. Направена е била и среща между ММС, министерството на туризма и МРРБ. Остава да разберем дали заложената преди повече от половин година бомба "Джиро д`Италия" ще гръмне в ръцете на служебния кабинет "Гюров", за да опозори България в спортния свят.