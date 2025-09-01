България ще плати минимум €12,5 млн. за "Джиро д`Италия"

стопкадър БТА По време на съвместния брифинг на 6 август новината за домакинството в България на "Джиро д`Италия" беше съобщена тържествено от министър Мирослав Боршош в присъствието на министър Иван Пешев. Оттогава обаче и туристическото, и спортното ведомство не предоставят конкретика, след като се оказа, че всъщност никое от тях не разполага с пълната картина.

Най-малко €12,5 млн. (24,4 млн. лв.) ще струва на България домакинството на три етапа от колоездачната Обиколка на Италия през 2026 г. Толкова ще плати държавата на притежателите на правата от италианска страна, ако охраната на събитието на наша територия бъде осигурена от МВР. Ако главните организатори се погрижат и за безопасността, довеждайки със себе си служители на италианската полиция, то цената за българския бюджет ще нарасне на €15 млн. (29,3 млн. лв.).

Това научи "Сега" чрез собствено проучване, като информацията беше потвърдена от два независими източника. Медията ни изпрати и официални въпроси на две от министерствата, пряко ангажирани с организационния процес у нас - на туризма и на младежта и спорта, но вече близо месец няма конкретни отговори. И от двете ведомства обясниха, че детайлите ще бъдат предоставени на по-късен етап, тъй като към момента преговорният процес не е приключил. Според информацията на "Сега" се очаква италианските организатори да пристигнат за последни разговори в средата на този месец, когато трябва да бъде подписан и договорът.

А новината за българското домакинство на "Джиро д`Италия" бе съобщена именно от министрите на туризма и на младежта и спорта. На съвместен брифинг на 6 август Мирослав Боршош и Иван Пешев обявиха, че в преговорите с организаторите България се е преборила в конкуренция с "още няколко държави".

"Това е събитие, което променя държавата, която е домакин на старта. Обиколката на Италия поставя страната ни на световната карта на туризма и прави България разпознаваема дестинация. Допълнителните ползи от това събитие за имиджа на България са огромни", заяви в началото на миналия месец министърът на туризма Боршош.

От думите му тогава стана ясно само, че на територията на нашата страна "Джирото" ще премине "през десетки общини", а предвидените три етапа "ще започнат от едната част на България и ще свършат в другата". При липсата на официална информация в медиите се появиха спекулации, че стартът на второто най-престижно велосъстезание в света ще бъде в София, тъй като още през март представители на местната власт в столицата бяха направили стъпки в тази посока, провеждайки предварителни срещи в Милано.

"Сега" научи, че в София всъщност няма да бъде стартът на състезанието, а финалът на последния от трите етапа, планирани на българска територия. Началото на 109-ото издание на Обиколката на Италия - или т. нар. "Гранде Партенца", ще бъде дадено в Бургас. Предложените отсечки от наша страна за първите три състезателни дни на надпреварата са Бургас - Велико Търново, Велико Търново - Пловдив и Пловдив - София. Конкретните дати и маршрути ще бъдат уточнени допълнително.

Традиционно "Джиро д`Италия" започва в началото на май и приключва в края на месеца или началото на юни. Състезанието винаги включва 21 етапа, като се очаква периодът и трасето им за 2026 г. да бъдат обявени официално през октомври 2025 г.

За откриващите три дни, в които България ще бъде домакин на събитието, страната ни трябва да осигури логистика за колоездачен керван от около 2000 души и близо 300 моторни превозни средства. Освен състезателната екипировка и оборудване, всеки от обичайно участващите 20-24 отбора има задължителен автопарк, включващ четири леки автомобила, четири микробуса, два кемпера, два камиона и един автобус. По време на самото състезание с колоната колоездачи се движат минимум две коли от всеки тим, а останалите се придвижват преди, по време или след етапите по паралелни трасета.

Отделно от това трябва да бъде предвидена възможност за изграждане на медийна зона на финала на всеки от етапите. Обиколката на Италия се излъчва пряко в над 150 страни по цял свят, като за реализацията на телевизионното предаване обичайно работят около 300 души. Техниката им се транспортира с десетки камиони и трябва да бъде пренасяна след края на всеки ден до финалната дестинация на следващия етап. По време на самото състезание ТВ картината се осигурява от четирима оператори на мотоциклети, които се движат заедно с колоната, както и от два хеликоптера, следящи надпреварата от въздуха.

Също така заедно с колоездачите се движат два медицински автомобила, един медицински мотоциклет и поне пет линейки.

Към днешна дата няма яснота какъв е цялостният планиран бюджет за обезпечаване на българското домакинство на "Джиро д`Италия" и откъде ще бъдат осигурени средствата - от министерството на туризма, от министерството на младежта и спорта, от общинските бюджети или пък финансирането ще бъде поделено. Това е един от въпросите, на които "Сега" очаква отговор.

Почти сигурно освен от туристическото и спортното министерство в организацията ще бъде впрегнат ресурс от още поне три правителствени ведомства - МВР, МРРБ и МВнР. Регионалното министерство ще трябва да се намеси, за да бъдат приведени в подобаващо състояние пътищата по предложеното състезателно трасе. А от Външно се очаква да договори експресен коридор през Сърбия за целия керван след края на третия етап, за да може участниците да преминат безпроблемно през ГКПП "Калотина - Градина" и след това през територията на западната ни съседка, която е извън шенгенското пространство, за да стигнат навреме в Италия и състезанието да продължи след само един почивен ден.

"Джиро д`Италия" е второто най-голямо колоездачно състезание в света след Обиколката на Франция - "Тур дьо Франс". В последните години организаторите на италианската класика често слагат началото на състезанието в други страни, генерирайки допълнителен приход и интерес към надпреварата. През 2025 г. тя стартира в Албания, през 2022 г. - в Унгария, през 2018 г. - в Израел, а в миналото началото е било давано още в Нидерландия, Белгия, Гърция, Монако, Дания и Великобритания. Според неофициална информация сред кандидатите за "Гранде Партенца" през 2026 г. освен България е била и Саудитска Арабия.