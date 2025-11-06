Медия без
Меморандумът в шахмата беше прекратен

БСФШ публично разтрогна споразумението за партньорство с БФШ 2022

Днес, 11:04
Най-вероятно това ще остане последното ръкостискане между президентите на БФШ 2022 Васил Антонов (в средата) и на БСФШ Милен Василев (вдясно).
Партньорството между двете федерации, претендиращи да администрират шахмата у нас, вече не съществува дори формално. Членуващата в международните организации "Българска спортна федерация по шахмат" обяви публично, че прекратява подписания през пролетта меморандум за сътрудничество с лицензираната от спортното министерство "Българска федерация по шахмат 2022".

"БСФШ прекратява с незабавен ефект меморандума за сътрудничество с БФШ 2022, подписан на 9 април 2025 г. Решението е взето на основание чл. 8.3 от документа и се дължи на грубо неизпълнение и загуба на доверие в добросъвестността на БФШ 2022. Това стана необратимо след издаването на нов спортен лиценз от ММС на 30 септември 2025 г., без знанието и участието на БСФШ - в пряко противоречие с чл. 5 от меморандума", се казва в официалното изявление в профила на организацията във "Фейсбук".

От БСФШ обвиняват колегите си в задкулисни действия и липса на комуникация в нарушение на подписания документ. А също и в изнасяне на клевети чрез разпространеното вчера писмо от БФШ 2022 до министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

"Вместо да изпълни решението на Върховния административен съд от 5 септември 2025 г. (дело № 320/2025 г.), което предвиждаше обединение на двете федерации, БФШ 2022 е участвала тайно в нова лицензионна процедура и е укрила получения лиценз. Тези действия са в разрез с духа и целите на подписания меморандум. Допълнително, становище на БФШ 2022 от 05.11.2025 г., адресирано до министър Иван Пешев, съдържа клеветнически и манипулативни твърдения срещу БСФШ, FIDE, Европейския шахматен съюз (ECU) и националните състезатели. Това окончателно показва липсата на желание за партньорство и прави бъдещо сътрудничество невъзможно", пишат от БСФШ.

От членуващата във FIDE и ECU федерация заявяват, че с прекратяването на меморандума отпадат всички ангажименти, свързани с общ календар и координация между двете организации. В резултат на това от днес нататък турнирите, организирани от БФШ 2022, няма да бъдат отчитани за международен рейтинг на участващите състезатели.

"Доверието между партньори е основа на всяко сътрудничество. Когато то бъде заменено с тайни действия и клевети, меморандумът губи смисъл. Ние избираме законността и прозрачността пред задкулисието и фалша", завършват от БСФШ.

