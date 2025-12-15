Медия без
Георги Иванов смени стар кадър на Борислав Михайлов

Бончо Генчев бе заменен от бивш рефер като шеф на Зоналния съвет във Велико Търново

Днес, 14:27
Президентът на БФС Георги Иванов (вляво) демонстрира досега добри взаимоотношения с Бончо Генчев, но стигна до решението да го смени като шеф на Зоналния съвет във Велико Търново.
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов продължи методично да обновява ръководните кадри в организацията си. След като по-рано тази година той смени няколко ръководители на Зонални съвети, днес бе обявено, че е освободен още един такъв председател - Бончо Генчев. Бившият национал до момента ръководеше зоналния съвет във Велико Търново - една от ключовите позиции на регионално ниво у нас.

Генчев бе един от заварените от Иванов кадри, назначени от предишния президент на БФС Борислав Михайлов. Ръководеше Зоналния съвет във Велико Търново от 7 март 2016 г., когато зае мястото на починалия Трифон Иванов. След това Генчев бе несменяем на поста си почти 10 години.

Сега на негово място бе сложен бившият ни елитен съдия Камен Алексиев, който бе и в ранглистите на ФИФА и УЕФА от 1999 до 2003 г. След края на кариерата си като рефер той е председател на Съдийската комисия към Зоналния съвен във Велико Търново и член на националната Съдийска комисия. Бил е регионален директор на Държавната лотария и заместник-областен управител на Велико Търново.

Бившият рефер Камен Алексиев бе избран да замени Бончо Генчев на ключовия пост.
