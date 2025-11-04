БФС наложи служебна загуба за "Локо" (Пд) за спряното дерби

Дисциплинарната комисия към БФС взе още днес решения за пловдивското дерби между "Локомотив" и "Ботев" от събота, което беше прекратено в 41-ата минута при резултат 1:1, след като вратарят на "Ботев" Даниел Наумов бе улучен с бутилка.

На "Локомотив" беше наложена служебна загуба и БФС приема, че мачът е завършил 4:0 в полза на "Ботев".

"Няма да има преиграване. Обсъждахме много версии, всякакви версии. Преценихме всеки един момент, страшно много доклади от всички, видеозаписи, тъй че обсъдихме всички хипотези. Съдията е в правото си, има право да го направи (б.ред. - да прекрати мача), когато е застрашено здравето. Причината е хвърленият предмет, причинил травмата на състезател на "Ботев". Предметът е хвърлен от привърженици на "Локомотив", вината е на "Локомотив". Доста отдавна не сме имали такава ескалация. Ако някой реши нещо да прави, няма сила, която да го спре. Но съответните собственици и отбори, длъжностни лица, органите на МВР - трябва да се вземат драстични мерки. Публична тайна е, че навремето имаше мрежа зад вратата на стадион "Локомотив". По искане на феновете, е махната", заяви след заседанието на Дисциплинарната комисия нейният председател Юрий Кучев.

За "Локомотив" има и други тежки санкции - три срещи лишаване от домакинство, като по наредба това се заменя с 3 поредни домакинства без публика.

На двата клуба са наложени и тежки глоби на обща стойност 38 600 лв. По-голямата част са за "Локомотив" - 25 300 лв. От тях 15 000 лв. е за хвърлената бутилка, улучила Даниел Наумов. "Ботев" ще трябва да плати 13 300 лв. и да възстанови щетите, нанесени от агитката на "жълто-черните" на ст. "Локомотив".

"ЛОКОМОТИВ" НЕ ПРИЕМА НАКАЗАНИЯТА

От "Локомотив" (Пд) бързо реагираха на решенията на Дисциплинарната комисия и обявиха в официално изявление, че не са съгласни с наказанията.

"Считаме че решението на Дисциплинарната комисия представлява грубо нарушаване на приетите правила и принципите на спортната справедливост и равно третиране на футболните клубове. Мачът бе прекратен вследствие на единичен акт, а не по воля или отказ на нашия отбор да продължи играта. Нашите футболисти и треньорски щаб бяха готови срещата да бъде доиграна при нормални условия.

Това решение, с което се присъжда служебна загуба на Локомотив, не отчита всички факти и обстоятелства, и по своята същност представлява безпрецедентен случай не само за българския футбол, но и за европейската спортна практика", се посочва в позицията. В допълнение от клуба са категорични, че ще се запознаят с мотивите на Дисциплинарната комисия и ще обжалват.