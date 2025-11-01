Дербито на Пловдив беше прекратено след грозен инцидент

Очакваното с голямо нетърпение пловдивско дерби между "Локомотив" и "Ботев" от XIV кръг на Първа лига не завърши. Мачът беше прекъснат в 41-ата минута, след като бутилка, хвърлена от фен на "Локомотив", удари по главата вратаря на "Ботев" Даниел Наумов. Последният отказа да продължи мача, а неговите съотборници заявиха, че ще бъдат съпричастни и също няма да доиграят дербито.

На следващото заседание на Дисциплинарната комисия към БФС ще станат ясни наказанията за поредния грозен инцидент в българския футбол. Много е вероятно да бъде присъдена служебна победа за "Ботев". В очакване на такава футболистите на тима се поздравяваха като след успех в съблекалнята, ликуваха и с феновете си.

От "Локомотив" реагираха остро и обявиха, че мачът е трябвало да продължи. Собственикът на клуба Христо Крушарски дори обяви, че Наумов е симулирал, тъй като бутилката го е ударила по рамото и цялата история е постановка, за да спечели "Ботев". Той дори се закани да мобилизира всички футболни средства и да допринесе за изпадането на "Ботев" във Втора лига.

Иначе до прекратяването на мача резултатът бе 1:1. В 10-ата минута Парвизджон Умарбаев ("Локомотив") вкара гол от пряк свободен удар, но главният рефер Дратомир Драганов отмени попадението, тъй като видя нарушение на Мартин Русков срещу вратаря Наумов.

В 17-ата мин. "Ботев" поведе от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Русков. Точен от наказателния удар беше Тодор Неделев. В 35-ата минута "Локомотив" изравни. Умарбаев отново изпълни пряк свободен удар и прати топката в десния страничен стълб, а Хуан Переа вкара при добавката.

ОТЗИВИ

Илиян Филипов, собственик на "Ботев" (Пд): "Празникът на Пловдив се развали. Дани Наумов е бил определено време в комоцио, казаха двама доктори. Категорично казаха, че не може да продължи мача. Моето желание е първо да гледам здравето на футболиста. Ние сме с третия вратар като резерва, това феърплей ли е?! Може би 1000 пъти да хвърлят такава бутилка, няма да го уцелят Дани Наумов, но малшанс. Ще извършите ли смяна при такова положение?! Господин Крушарски ни каза, че щял да направи така, че "Ботев" да е в Б група. Явно той командва футбола в България. Не търсим три точки. Искахме да се доиграе мачът. Момчетата от "Локомотив" искаха да продължат мача, не е имало обиди. Лошо стечение на обстоятелствата. Ясно се вижда как бутилка литър и половина го удря в скулата. Ако тази бутилка беше стъклена, не дай си Боже, това момче можеше да е убито."

Христо Крушарски, собственик на "Локомотив" (Пд): "Какъв празник с такива колеги, които инсценират целите тези движения?! Погледнете внимателно записа, тежкото комоцио е в рамото. Ако това е комоцио, мама мия. Цялата работа я изтърва съдията. Очаквах, че като е тук шефът на съдиите, ще има ред, а то какво се случи?! "Локомотив" загуби заради един симулант. Гледайте внимателно, по рамото е. Да, ще играя с всички отбори против тях и "Ботев" ще играе в Б група. Имаше вариант мачът да продължи. Защо не му показа картон като бави и симулира?! Ще се обадя, ама ще отиде ли тоя левак при Габровски (б.ред. - началникът на Клиниката по неврохирургия в "Пирогов" проф. Николай Габровски)? Това е симулация, удар по рамото. Пет пъти го гледаха. Това беше нагласена работа. Това си е симулация, червен картон и нов вратар. Какъв беше проблемът?! Бил им вратарят на 18 години... Да вземат някой като мен на 50, какво ме интересува?! Има ли в правилника на колко години трябва да е играчът?

За феновете съм казал, държавата и полицията трябва да влязат. По-добре е да няма фенове, за да няма глоби. Ще се срещна с тарторите, ще им кажа. Аз повече нерви и пари за хвърляне нямам. Ще видите оттук нататък какво става, не ме познавате, няма да се даваме лесно. Това е открадната победа, благодарение на съдията. Това е кощунство, не трябва да влезе на стадиона да свири повече."

Тома Цилев, изпълнителен директор на "Локомотив" (Пд): "За нещастие удар с бутилка, последствия и решението крайното беше на отбора на "Ботев". Да, обсъдиха се три варианта - Наумов да продължи, Наумов не може да продължи и те не извършват смяна и трети вариант - те да извършат смяна и мачът пак продължава. Имаше футболисти на "Ботев", които искаха да продължат мача - Минков, Неделев... Има доктори, които определиха състояние, зададоха си въпросите към футболистите, имат си метод и на база тяхното становище се установи, че Наумов не може да продължи, поне така твърдят. Странно ми беше на мен, че празнуваха (б.ред. - футболистите на "Ботев"), ама най-вероятно служебна победа за тях. Прекратяването на мача спря подема ни."

Христо Ботев, дежурен делегат на БФС: "Комисиите ще вземат решение".

Добрин Гьонов, заместник-изпълнителен директор на БФС: "И в Европа е имало далеч по-сериозни проблеми. Въпросът е, че са се взели мерки и решения. И в Англия, и в Италия, Гърция в момента страда, Сърбия... Без намеса сериозна на държавата, от всички въвлечени, няма как да стане. Не е само един виновният. Виновна е цялата среда. Днес имаше много хора на стадион, на терена имаше сравнително добра продукция. Мисля, че ставаше интересен мач и в крайна сметка всичко беше помрачено. Дори и не виня отбора домакин, защото не съм убеден, че те имат възможност нещо да променят в момента. Ние трябва да променим системата. Трябва всички да гледаме в една посока. Няма как футболният съюз да издърпа ситуацията. Има си дисциплинарна комисия, ще бъде наказан "Локомотив", мачове без публика. Оттук страда пак футболът и това пак се отразява на всички."