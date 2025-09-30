Медия без
"Левски" се върна на върха в Първа лига по трудния начин

"Сините" успяха да пречупят "Ботев" (Пд), въпреки безобразното си първо полувреме

30 Септ. 2025
Малийският национал Мустафа Сангаре е разперил ръце след гола си, който се оказа и единствен в днешния мач на ст. "Христо Ботев".
СПОРТАЛ
Малийският национал Мустафа Сангаре е разперил ръце след гола си, който се оказа и единствен в днешния мач на ст. "Христо Ботев".

"Левски" отново е лидер в класирането на Първа лига, след като спечели с 1:0 гостуването си срещу "Ботев" (Пд) в отложен мач от VI кръг. Така "сините" наваксаха пропуска си преди 4 дни, когато загубиха с 0:1 отново в Пловдив, но срещу "Локомотив" и така не успяха да изместят "ЦСКА 1948" (22 т.) от първото място. Днес вече "Левски" е с 1 т. аванс на върха - с 23 т.

Както връщането начело в класирането дойде трудно, така не бе лесна и самата победа над "Ботев" (Пд). Софийският тим изигра много слабо първо полувреме, което трябва да забравят възможно по-бързо. Вратарят Светослав Вуцов даже спаси тима си на два пъти от това да догонва в резултата - след опасни удари на Тодор Неделев в 8-ата и 31-ата мин.

Още по време на първата част собственикът на "Ботев" Илиян Филипов изрази в една от социалните мрежи недоволството си срещу главния рефер Валентин Железов и VAR реферите - че не са показали червен картон на Рилдо за опасно влизане в главата на вратаря на пловдивчани Даниел Наумов, който все пак продължи мача след медицинска намеса.

На почивката треньорът на "Левски" Хулио Веласкес извади от игра Рилдо и пусна Мустафа Сангаре и това се оказа решаващо. Именно малийският национал раздвижи играта, а след това отбеляза победния гол - в 75-ата мин. след асистенция на Акрам Бурас. Преди това в 67-ата мин. пак Сангаре улучи десния страничен стълб.

Ботев Пловдив - Левски 0:1 /репортаж/
Date: 30-09-2025 ,Watch the Game Highlights from Botev Plovdiv vs. Levski Sofia, 09/30/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26
vbox7.com

ОТЗИВИ

След мача треньорът на "Левски" Хулио Веласкес заяви: "Днес отборът ми хареса изключително много. Нормалният резултат би трябвало да бъде 3:0, 4:0 от това, което показахме. Изключително притежание на топката, доминирахме и имахме много сериозно присъствие в последната четвърт на терена. Играеше се в тяхното поле. Отборът ми хареса изключително много в голям процент от мача, когато притежавахме топката. И без топка искам да отлича начина, по който реагирахме, когато загубехме топката. Днес подкрепата на феновете бе невероятна и това изключително много ни помага."

Временният наставник на "Ботев" Иван Цветанов коментира: "Съвсем кратко време провеждам тренировки на този отбор. Исках да дадат всичко от себе си. По отношение на себераздаването не мога да бъда недоволен. Имаме още неща, върху които трябва да работим, върху контрола на топката, доста се защитавахме. Целта ни беше да играем по-компактно. Да не създаваме напрежение пред нашата врата. "Левски" притежаваше повече топката и създаде едно-две положения повече от нас и заслужено победиха. Аз ще водя отбора дотогава, докогато се налага. "Ботев" ще побеждава, когато си реализираме положенията. Днес след гола на "Левски" имахме ситуации, но не успяхме да реализираме."

